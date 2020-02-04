Динамо отказалось продать Дерлиса Гонсалеса в Олимпию за 5 млн долларов

Такую сумму парагвайский клуб предлагал за 50% экономических прав на футболиста

  • 04.02.2020 20:47
  • 1120 просмотров
  • 4 комментария
Динамо отказалось продать Дерлиса Гонсалеса в Олимпию за 5 млн долларов
© Twitter. Дерлис Гонсалес

Руководство «Динамо» не приняло предложение «Олимпии» из Асунсьона о продаже вингера Дерлиса Гонсалеса, который в настоящее время находится в аренде в бразильском «Сантосе».

За футболиста парагвайский клуб предлагал 5 миллионов долларов. За эту сумму «Олимпия» хотела выкупить 100% трансферных и 50% экономических прав на Дерлиса Гонсалеса. При этом, покупку клуб из Асунсьона собирался осуществить в рассрочку – в четыре платежа, последний из которых в размере 2 миллионов долларов должен был бы поступить на счета «Динамо» до 30 августа 2022 года.

Сам Дерлис Гонсалес был готов подписать 5-летний контракт с «Олимпией».

Предложение поступило в «Динамо» 21 января, но не было принято руководством киевского клуба, хотя в «Сантосе», как сообщалось ранее, не сильно-то и рассчитывают на Дерлиса Гонсалеса, срок аренды которого истекает ближайшим летом.

скрин из Youtube

Отмечается, что контракт Дерлиса Гонсалеса с «Динамо» действует еще два года, по причине чего украинский клуб не спешил принимать трансферное решение по футболисту, выжидая более выгодное предложение.

Ранее сообщалось, что «Сантос» заявил Дерлиса Гонсалеса для участия команды в Лиге Паулиста-2020.

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Источник — Циганик LIVE

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 21:03
    -1
    Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 21:00
    посмотрел статистику в вики, 26 (3) за базель. на что вообше опирались при его покупке
    на глубокую интуицию как в предыдущих 10500 неудачный подписаний дк за все годы после Лобановского - увы
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 04.02.2020 21:03
    -1
    легендарный факс суркиса из 90-х таки существует?
    В жизни не поверю что за такие бабки его не продали бы учитывая все обстоятельства + хотелось бы услышать мнение кого-то из дк
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 21:00
    -1
    посмотрел статистику в вики, 26 (3) за базель. на что вообше опирались при его покупке
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 04.02.2020 20:57
    -2
    ну и лохи, больше за него вы и не выручите.
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