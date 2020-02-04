Динамо отказалось продать Дерлиса Гонсалеса в Олимпию за 5 млн долларов

Руководство «Динамо» не приняло предложение «Олимпии» из Асунсьона о продаже вингера Дерлиса Гонсалеса, который в настоящее время находится в аренде в бразильском «Сантосе».

За футболиста парагвайский клуб предлагал 5 миллионов долларов. За эту сумму «Олимпия» хотела выкупить 100% трансферных и 50% экономических прав на Дерлиса Гонсалеса. При этом, покупку клуб из Асунсьона собирался осуществить в рассрочку – в четыре платежа, последний из которых в размере 2 миллионов долларов должен был бы поступить на счета «Динамо» до 30 августа 2022 года.

Сам Дерлис Гонсалес был готов подписать 5-летний контракт с «Олимпией».

Предложение поступило в «Динамо» 21 января, но не было принято руководством киевского клуба, хотя в «Сантосе», как сообщалось ранее, не сильно-то и рассчитывают на Дерлиса Гонсалеса, срок аренды которого истекает ближайшим летом.

Отмечается, что контракт Дерлиса Гонсалеса с «Динамо» действует еще два года, по причине чего украинский клуб не спешил принимать трансферное решение по футболисту, выжидая более выгодное предложение.

Ранее сообщалось, что «Сантос» заявил Дерлиса Гонсалеса для участия команды в Лиге Паулиста-2020.