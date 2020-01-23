Сантос заявил арендованного у Динамо Гонсалеса для участия в Лиге Паулиста

Бразильский «Сантос» огласил официальную заявку команды для участия в Лиге Паулиста - чемпионате штата Сан-Паулу по футболу.
В заявку попал арендованный у «Динамо» атакующий полузащитник Дерлис Гонсалес, которого ранее СМИ активно сватали в другой клуб, в частности, парагвайскую «Олимпию».
Lista inicial de inscritos do Peixe para o @Paulistao! #VaiPraCimaDeles #AquiÉSantos pic.twitter.com/yy5n0em3Py— Santos Futebol Clube (@SantosFC) 22 января 2020 г.
«Сантос» арендовал Дерлиса у «Динамо» еще летом 2018 года, но в последнее время хавбеком недовольны в бразильской команде и не скрывают желания с ним расстаться. «Сантос» был согласен отпустить Гонсалеса в «Олимпию», но трансферу помешало отсутствие договоренности между парагвайским клубом и «Динамо».
Сам Дерлис Гонсалес хотел перейти в «Олимпию» и жаловался на то, что боссы «Динамо» не позволяют ему осуществить данный трансфер.
Источник — Sport.ua
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