Сантос заявил арендованного у Динамо Гонсалеса для участия в Лиге Паулиста

Бразильский «Сантос» огласил официальную заявку команды для участия в Лиге Паулиста - чемпионате штата Сан-Паулу по футболу.

В заявку попал арендованный у «Динамо» атакующий полузащитник Дерлис Гонсалес, которого ранее СМИ активно сватали в другой клуб, в частности, парагвайскую «Олимпию».

«Сантос» арендовал Дерлиса у «Динамо» еще летом 2018 года, но в последнее время хавбеком недовольны в бразильской команде и не скрывают желания с ним расстаться. «Сантос» был согласен отпустить Гонсалеса в «Олимпию», но трансферу помешало отсутствие договоренности между парагвайским клубом и «Динамо».

Сам Дерлис Гонсалес хотел перейти в «Олимпию» и жаловался на то, что боссы «Динамо» не позволяют ему осуществить данный трансфер.