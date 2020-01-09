Дерлис ГОНСАЛЕС: «В Динамо не дают мне перейти в Олимпию»

Парагвайский хавбек недоволен действиями «Динамо»

  • 09.01.2020 18:47
  • 1946 просмотров
  • 27 комментариев
Дерлис ГОНСАЛЕС: «В Динамо не дают мне перейти в Олимпию»
© ФК Сантос. Дерлис Гонсалес

Полузащитник «Сантоса» Дерлис Гонсалес, права на которого принадлежат «Динамо», заявил, что киевский клуб блокирует его переход в «Олимпию»:

«С «Олимпией» и «Сантосом» все уже договорено. В «Динамо» знают, что я хочу перейти в «Олимпию», но не дают на это согласия.

Я уезжаю в Бразилию, но очень надеюсь до закрытия трансферного окна вернуться домой. Все знают, где я хочу играть — в «Олимпии».

Арендное соглашение между «Динамо» и «Сантосом» по Дерлису рассчитано до конца сезона.

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Источник — FOX Sports

(8 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.01.2020 19:52
    0
    jekаfunny, 09.01.2020 19:20
    так я не знаю , но думаю что хотят дать мешок кукурузы два бочонка с сивухой и 200 грн
    они все так торгуются эти южноамериканские клубы
    Caña 1 литр
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 09.01.2020 19:44
    0
    jekаfunny, 09.01.2020 19:30
    а что он не правильно написал ?
    Может ты правильно пишишш.не чего не могу сказать ну этот б...л ,,,,я черт скиф 1927 везде такое гамно выпиисывает что можно ....ебааан...... тся Он реально или на всю голову упоротый или чекнутый идиоттт
    Ссылка
    mony65
    online
      mony65, 09.01.2020 19:42
    0
    toli0808, 20.10.2010 17:00 Аааа... А я думал ты хоть на ничью с АЗ рассчитываешь в это "группе смерти".
    AdvocatusDei, 25.11.2019 23:14(оно же AK_228)нообразнее и примитивнее твоих комментов может быть только... твои очередные коменты
    есть разница?
    Ссылка
    mony65
    online
      mony65, 09.01.2020 19:35
    -1
    по ходу таки ак228 питор в чем я и не сомневался,оно
    Фрунзенський ВДВС ХМУЮ)))))
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    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.01.2020 19:34
    0
    AK_228, 09.01.2020 19:32
    да, в принципе хрен с ним.. я и забыл, что такой игрок есть
    так да, вот кого кого а его уход что болелы что клуб явно воспримут безболезненно
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.01.2020 19:32
    -1
    jekаfunny, 09.01.2020 19:30
    так да , хитрожопая Олимпия небось явно даст ему подписной бонус не малый, если за него придется не платить или платить копейки .
    и вообще ДК его ничем не маринует , в дубле на гнобит
    Он игрок Сантоса дло лета. если за него дадут бабки - то Сантос и ДК не против его отпустить
    если нет - о чем вообще может быть разговор
    да, в принципе хрен с ним.. я и забыл, что такой игрок есть
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.01.2020 19:30
    +1
    Maks7777, 09.01.2020 19:28
    В рот тебе напихаюта не заплатят чмо упоротооее
    а что он не правильно написал ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.01.2020 19:30
    +1
    AK_228, 09.01.2020 19:25
    тем более все знают, что он хочет играть в "Олимпии"... кто все, непонятно и обиды беспочвенны
    так да , хитрожопая Олимпия небось явно даст ему подписной бонус не малый, если за него придется не платить или платить копейки .
    и вообще ДК его ничем не маринует , в дубле на гнобит
    Он игрок Сантоса дло лета. если за него дадут бабки - то Сантос и ДК не против его отпустить
    если нет - о чем вообще может быть разговор
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 09.01.2020 19:28
    0
    SKIF1927, 09.01.2020 19:20
    Нехай олімпія платить і все буде ок.
    В рот тебе напихаюта не заплатят чмо упоротооее
    Ссылка
    mony65
    online
      mony65, 09.01.2020 19:27
    -1
    жду от питора----------------- AK_228, 07.01.2020 19:58----------------------------Ну да, когда нет аргументов , начинают нести какую-то чушь....
    Фух.... какие вы глупые и банальные, до тошноты(https://sport.ua/news/472761-barselona-i-real-zabivayut-bolsh

    e-vseh-shahter-na-14-meste?page=2#comments0
    ждем тошноту от гниды многоликой0808
    Ссылка
    mony65
    online
      mony65, 09.01.2020 19:26
    -3
    вот это животное лабает---------------AK_228, 07.01.2020 20:45Просто признавать свои ошибки может лишь сильный духом человек.https://sport.ua/news/472761-barselona-i-real-zabivayut-bolsh

    e-vseh-shahter-na-14-meste?page=2#comments
    ну что мразота признаешь или ты гондон?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.01.2020 19:25
    -2
    jekаfunny, 09.01.2020 19:23
    ну пусть из своего кармана разницу покроет , никто не против
    тем более все знают, что он хочет играть в "Олимпии"... кто все, непонятно и обиды беспочвенны
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.01.2020 19:23
    0
    AK_228, 09.01.2020 19:21
    вот и я о том же... поэтому этот скулеж гонсалеса понятен всем, кроме динамо
    ну пусть из своего кармана разницу покроет , никто не против
    Ссылка
    mony65
    online
      mony65, 09.01.2020 19:23
    -5
    добрый вечер всем нормальным1
    животное AK_228 не в их числе))
    онолабает------------ AK_228, 07.01.2020 20:52(https://sport.ua/news/472761-barselona-i-real-zabivayut-bolshe-vseh-s
    hahter-na-14-meste#comments)
    Некорректно», «не потрудился»...
    Ты не знаешь трёх малых правил русского языка!?
    Почитай, проще жить будет..
    Бывай
    при этом эта тварь само лабает
    -----------------НИ о чём, а не рaгульское НЕ о чём
    ПО НАДПИСЫВАЛ
    ПРИЛИПИТЬ
    ну и кто эта тварь после этого?Все верно педофил,рагуль и гондон 0808))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.01.2020 19:22
    +1
    AK_228, 09.01.2020 19:19
    наверняка меньше чем хочет динамо...
    там писали про 2 ляма
    если парагвайцы не хотят и такого давать, то пусть лесом идут
    ЗП ему все равно Сантос платит вроде как
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.01.2020 19:21
    -2
    jekаfunny, 09.01.2020 19:20
    так я не знаю , но думаю что хотят дать мешок кукурузы два бочонка с сивухой и 200 грн
    они все так торгуются эти южноамериканские клубы
    вот и я о том же... поэтому этот скулеж гонсалеса понятен всем, кроме динамо
    Ссылка
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 09.01.2020 19:20
    +2
    Нехай олімпія платить і все буде ок.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.01.2020 19:20
    +1
    AK_228, 09.01.2020 19:17
    сколько?
    так я не знаю , но думаю что хотят дать мешок кукурузы два бочонка с сивухой и 200 грн
    они все так торгуются эти южноамериканские клубы
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.01.2020 19:20
    -2
    Maks7777, 09.01.2020 19:19
    50 тысяч доларов не больше)))
    с учетом, что это Парагвай
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 09.01.2020 19:19
    -2
    jekаfunny, 09.01.2020 19:16
    Сколько денег дает Олимпия ?
    наверняка меньше чем хочет динамо...
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 09.01.2020 18:56
    +3
    Ещё один Тайсон - отпустите меня пож-та, товарищи судьи) ну дай свои личные $ - может и отпустят, вроде бы прецеденты подобные были уже
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 09.01.2020 18:52
    +3
    Выкупи свой контракт и пиз...й!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 09.01.2020 19:20
    +2
    Нехай олімпія платить і все буде ок.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.01.2020 19:30
    +1
    Maks7777, 09.01.2020 19:28
    В рот тебе напихаюта не заплатят чмо упоротооее
    а что он не правильно написал ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.01.2020 19:30
    +1
    AK_228, 09.01.2020 19:25
    тем более все знают, что он хочет играть в "Олимпии"... кто все, непонятно и обиды беспочвенны
    так да , хитрожопая Олимпия небось явно даст ему подписной бонус не малый, если за него придется не платить или платить копейки .
    и вообще ДК его ничем не маринует , в дубле на гнобит
    Он игрок Сантоса дло лета. если за него дадут бабки - то Сантос и ДК не против его отпустить
    если нет - о чем вообще может быть разговор
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.01.2020 19:22
    +1
    AK_228, 09.01.2020 19:19
    наверняка меньше чем хочет динамо...
    там писали про 2 ляма
    если парагвайцы не хотят и такого давать, то пусть лесом идут
    ЗП ему все равно Сантос платит вроде как
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.01.2020 19:20
    +1
    AK_228, 09.01.2020 19:17
    сколько?
    так я не знаю , но думаю что хотят дать мешок кукурузы два бочонка с сивухой и 200 грн
    они все так торгуются эти южноамериканские клубы
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.01.2020 19:16
    +1
    Сколько денег дает Олимпия ?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 09.01.2020 19:52
    0
    jekаfunny, 09.01.2020 19:20
    так я не знаю , но думаю что хотят дать мешок кукурузы два бочонка с сивухой и 200 грн
    они все так торгуются эти южноамериканские клубы
    Caña 1 литр
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 09.01.2020 19:44
    0
    jekаfunny, 09.01.2020 19:30
    а что он не правильно написал ?
    Может ты правильно пишишш.не чего не могу сказать ну этот б...л ,,,,я черт скиф 1927 везде такое гамно выпиисывает что можно ....ебааан...... тся Он реально или на всю голову упоротый или чекнутый идиоттт
    Ссылка
    mony65
    online
      mony65, 09.01.2020 19:42
    0
    toli0808, 20.10.2010 17:00 Аааа... А я думал ты хоть на ничью с АЗ рассчитываешь в это "группе смерти".
    AdvocatusDei, 25.11.2019 23:14(оно же AK_228)нообразнее и примитивнее твоих комментов может быть только... твои очередные коменты
    есть разница?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.01.2020 19:34
    0
    AK_228, 09.01.2020 19:32
    да, в принципе хрен с ним.. я и забыл, что такой игрок есть
    так да, вот кого кого а его уход что болелы что клуб явно воспримут безболезненно
    Ссылка
    Maks7777
    online
    Maks7777, 09.01.2020 19:28
    0
    SKIF1927, 09.01.2020 19:20
    Нехай олімпія платить і все буде ок.
    В рот тебе напихаюта не заплатят чмо упоротооее
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 09.01.2020 19:23
    0
    AK_228, 09.01.2020 19:21
    вот и я о том же... поэтому этот скулеж гонсалеса понятен всем, кроме динамо
    ну пусть из своего кармана разницу покроет , никто не против
    Ссылка
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