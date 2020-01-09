Дерлис ГОНСАЛЕС: «В Динамо не дают мне перейти в Олимпию»

Полузащитник «Сантоса» Дерлис Гонсалес, права на которого принадлежат «Динамо», заявил, что киевский клуб блокирует его переход в «Олимпию»:
«С «Олимпией» и «Сантосом» все уже договорено. В «Динамо» знают, что я хочу перейти в «Олимпию», но не дают на это согласия.
Я уезжаю в Бразилию, но очень надеюсь до закрытия трансферного окна вернуться домой. Все знают, где я хочу играть — в «Олимпии».
Арендное соглашение между «Динамо» и «Сантосом» по Дерлису рассчитано до конца сезона.
Источник — FOX Sports
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они все так торгуются эти южноамериканские клубы
AdvocatusDei, 25.11.2019 23:14(оно же AK_228)нообразнее и примитивнее твоих комментов может быть только... твои очередные коменты
есть разница?
Фрунзенський ВДВС ХМУЮ)))))
и вообще ДК его ничем не маринует , в дубле на гнобит
Он игрок Сантоса дло лета. если за него дадут бабки - то Сантос и ДК не против его отпустить
если нет - о чем вообще может быть разговор
и вообще ДК его ничем не маринует , в дубле на гнобит
Он игрок Сантоса дло лета. если за него дадут бабки - то Сантос и ДК не против его отпустить
если нет - о чем вообще может быть разговор
Фух.... какие вы глупые и банальные, до тошноты(https://sport.ua/news/472761-barselona-i-real-zabivayut-bolsh
e-vseh-shahter-na-14-meste?page=2#comments0
ждем тошноту от гниды многоликой0808
e-vseh-shahter-na-14-meste?page=2#comments
ну что мразота признаешь или ты гондон?
животное AK_228 не в их числе))
онолабает------------ AK_228, 07.01.2020 20:52(https://sport.ua/news/472761-barselona-i-real-zabivayut-bolshe-vseh-s
hahter-na-14-meste#comments)
Некорректно», «не потрудился»...
Ты не знаешь трёх малых правил русского языка!?
Почитай, проще жить будет..
Бывай
при этом эта тварь само лабает
-----------------НИ о чём, а не рaгульское НЕ о чём
ПО НАДПИСЫВАЛ
ПРИЛИПИТЬ
ну и кто эта тварь после этого?Все верно педофил,рагуль и гондон 0808))
если парагвайцы не хотят и такого давать, то пусть лесом идут
ЗП ему все равно Сантос платит вроде как
они все так торгуются эти южноамериканские клубы
они все так торгуются эти южноамериканские клубы
и вообще ДК его ничем не маринует , в дубле на гнобит
Он игрок Сантоса дло лета. если за него дадут бабки - то Сантос и ДК не против его отпустить
если нет - о чем вообще может быть разговор
если парагвайцы не хотят и такого давать, то пусть лесом идут
ЗП ему все равно Сантос платит вроде как
они все так торгуются эти южноамериканские клубы
они все так торгуются эти южноамериканские клубы
AdvocatusDei, 25.11.2019 23:14(оно же AK_228)нообразнее и примитивнее твоих комментов может быть только... твои очередные коменты
есть разница?
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