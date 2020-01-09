Дерлис ГОНСАЛЕС: «В Динамо не дают мне перейти в Олимпию»

Полузащитник «Сантоса» Дерлис Гонсалес, права на которого принадлежат «Динамо», заявил, что киевский клуб блокирует его переход в «Олимпию»:

«С «Олимпией» и «Сантосом» все уже договорено. В «Динамо» знают, что я хочу перейти в «Олимпию», но не дают на это согласия.

Я уезжаю в Бразилию, но очень надеюсь до закрытия трансферного окна вернуться домой. Все знают, где я хочу играть — в «Олимпии».

Арендное соглашение между «Динамо» и «Сантосом» по Дерлису рассчитано до конца сезона.