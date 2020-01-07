Дерлис Гонсалес не перейдет в Олимпию

Хавбек «Сантоса» Дерлис Гонсалес, права на которого принадлежат «Динамо», не вернется в Парагвай.
Ранее сообщалось, что 25-летнего футболиста хочет купить парагвайская «Олимпия». Однако, договорившись по этому вопросу с «Сантосом», парагвайский клуб не сумел согласовать переход Гонсалеса с «Динамо».
По последней информации парагвайских СМИ, сумма отступных, запрошенная «Динамо» за своего полузащитника, оказалась не подъемной для «Олимпии». Источники также приводят слова представителя этого клуба, который подтвердил, что в адрес «Динамо» уже было сделано последнее предложение относительно трансфера Гонсалеса, но оно «бело-синих» не устроило. На этом переговоры окончательно прекратились.
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Источник — Динамо Киев от Шурика
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