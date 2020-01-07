Дерлис Гонсалес не перейдет в Олимпию

Трансфер полузащитника «Динамо» в парагвайский клуб сорвался

  • 07.01.2020 12:45
  • 561 просмотр
  • 2 комментария
Дерлис Гонсалес не перейдет в Олимпию
© Twitter. Дерлис Гонсалес
Хавбек «Сантоса» Дерлис Гонсалес, права на которого принадлежат «Динамо», не вернется в Парагвай.
 
Ранее сообщалось, что 25-летнего футболиста хочет купить парагвайская «Олимпия». Однако, договорившись по этому вопросу с «Сантосом», парагвайский клуб не сумел согласовать переход Гонсалеса с «Динамо».
 
По последней информации парагвайских СМИ, сумма отступных, запрошенная «Динамо» за своего полузащитника, оказалась не подъемной для «Олимпии». Источники также приводят слова представителя этого клуба, который подтвердил, что в адрес «Динамо» уже было сделано последнее предложение относительно трансфера Гонсалеса, но оно «бело-синих» не устроило. На этом переговоры окончательно прекратились.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамо Киев от Шурика

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 07.01.2020 12:57
    0
    этого мыть полы на базе отправить
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 07.01.2020 12:56
    0
    Сам не гам...
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 07.01.2020 12:57
    0
    этого мыть полы на базе отправить
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 07.01.2020 12:56
    0
    Сам не гам...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности