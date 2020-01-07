Дерлис Гонсалес не перейдет в Олимпию

Хавбек «Сантоса» Дерлис Гонсалес, права на которого принадлежат «Динамо», не вернется в Парагвай.

Ранее сообщалось, что 25-летнего футболиста хочет купить парагвайская «Олимпия». Однако, договорившись по этому вопросу с «Сантосом», парагвайский клуб не сумел согласовать переход Гонсалеса с «Динамо».