Динамо хочет получить 3,5 миллиона за 50% прав на Дерлиса Гонсалеса

«Олимпия» из Асунсьона продолжает переговоры с «Динамо» по поводу перехода вингера Дерлиса Гонсалеса, ныне выступающего в аренде из киевского клуба в «Сантосе».

Согласно последней информации, руководство «Динамо» хочет получить за 50% экономических прав на хавбека порядка 3,5 миллионов долларов. У «Олимпии» таких денег пока нет, но клуб намерен собрать недостающую сумму благодаря привлечению инвесторов.

Руководство «Олимпии» рассчитывает добиться ответа от «Динамо» до ближайшей пятницы, когда команда выйдет из отпуска и начнет подготовку к новому сезону.

Напомним, ранее президент «Олимпии» Марко Тровато заявлял, что переговорный процесс с «Динамо» по Дерлису Госалесу провалился.