Динамо пытается продать Кадири и подписать нового опорника

Но для начала киевлянам нужно найти покупателя

  • 06.02.2020 11:58
  • 3386 просмотров
  • 7 комментариев
Динамо пытается продать Кадири и подписать нового опорника
© 1927.kiev.ua. Мохаммед Кадири

Киевское «Динамо» ведет активный поиск покупателя на Мохаммеда Кадири, а в случае его продажи попытается подписать нового опорного полузащитника.

Зимнее трансферное окно еще открыто в некоторых чемпионатах, в том числе в Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Словакии, Словении и России.

Кадири перешел в «Динамо» из венской «Аустрии» летом 2019 года. Контракт футболиста с киевлянами рассчитан до лета 2023-го. Ориентировочная стоимость Мохаммеда составляет 2 миллиона евро.

В течение текущего сезона Кадири принял участие в четырех матчах за первую команду, сделал один ассист.

Ранее сообщалось, что белорусский «Динамо-Брест» хочет арендовать Кадири с правом выкупа.

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Источник — 1927.kiev.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 06.02.2020 12:51
    0
    Александр Кочуров, 06.02.2020 12:39
    Если не ошибаюсь, ни один игрок пришедший в ДК не заиграл!!! Возникает вопрос, чем занимается селекционная служба(и есть ли она вообще), спортивный директор и другие структуры, вовлеченные в процесс подписания новых игроков. Подписывают всякий шлак, потом не знают, куда его сплавить. Своих воспитанников отпускают, а Буратин покупают)))
    попробуй купи высококлассного игрока за 250 тысяч.
    Ссылка
    Александр Кочуров
    online
      Александр Кочуров, 06.02.2020 12:40
    0
    Александр Кочуров, 06.02.2020 12:39
    Если не ошибаюсь, ни один игрок пришедший в ДК не заиграл!!! Возникает вопрос, чем занимается селекционная служба(и есть ли она вообще), спортивный директор и другие структуры, вовлеченные в процесс подписания новых игроков. Подписывают всякий шлак, потом не знают, куда его сплавить. Своих воспитанников отпускают, а Буратин покупают)))
    Пришедшие игроки,за последние два года.
    Ссылка
    Александр Кочуров
    online
      Александр Кочуров, 06.02.2020 12:39
    0
    Если не ошибаюсь, ни один игрок пришедший в ДК не заиграл!!! Возникает вопрос, чем занимается селекционная служба(и есть ли она вообще), спортивный директор и другие структуры, вовлеченные в процесс подписания новых игроков. Подписывают всякий шлак, потом не знают, куда его сплавить. Своих воспитанников отпускают, а Буратин покупают)))
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 06.02.2020 12:36
    +1
    Что там за пиз.. творится в руководстве динамо? Подписывают игроков которые не нужны тренерам . Говорят что нет денег но выбрасывают деньги на ветер!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 06.02.2020 12:15
    -1
    а что с ним не так? я не сильно разбираюсь в тонкостях игры опорников, хотелось бы узнать чем это так он их не устраивает, больше чем Шепелев или Сидорчук.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 06.02.2020 12:06
    -1
    У суркисов явный напряг с деньгами,на нормальный футбольный клуб денег нет
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 06.02.2020 12:01
    -1
    Як на мене хороший футболіст
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 06.02.2020 12:36
    +1
    Что там за пиз.. творится в руководстве динамо? Подписывают игроков которые не нужны тренерам . Говорят что нет денег но выбрасывают деньги на ветер!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 06.02.2020 12:51
    0
    Александр Кочуров, 06.02.2020 12:39
    Если не ошибаюсь, ни один игрок пришедший в ДК не заиграл!!! Возникает вопрос, чем занимается селекционная служба(и есть ли она вообще), спортивный директор и другие структуры, вовлеченные в процесс подписания новых игроков. Подписывают всякий шлак, потом не знают, куда его сплавить. Своих воспитанников отпускают, а Буратин покупают)))
    попробуй купи высококлассного игрока за 250 тысяч.
    Ссылка
    Александр Кочуров
    online
      Александр Кочуров, 06.02.2020 12:40
    0
    Александр Кочуров, 06.02.2020 12:39
    Если не ошибаюсь, ни один игрок пришедший в ДК не заиграл!!! Возникает вопрос, чем занимается селекционная служба(и есть ли она вообще), спортивный директор и другие структуры, вовлеченные в процесс подписания новых игроков. Подписывают всякий шлак, потом не знают, куда его сплавить. Своих воспитанников отпускают, а Буратин покупают)))
    Пришедшие игроки,за последние два года.
    Ссылка
    Александр Кочуров
    online
      Александр Кочуров, 06.02.2020 12:39
    0
    Если не ошибаюсь, ни один игрок пришедший в ДК не заиграл!!! Возникает вопрос, чем занимается селекционная служба(и есть ли она вообще), спортивный директор и другие структуры, вовлеченные в процесс подписания новых игроков. Подписывают всякий шлак, потом не знают, куда его сплавить. Своих воспитанников отпускают, а Буратин покупают)))
    Ссылка
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