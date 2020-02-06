Динамо пытается продать Кадири и подписать нового опорника

Киевское «Динамо» ведет активный поиск покупателя на Мохаммеда Кадири, а в случае его продажи попытается подписать нового опорного полузащитника.

Зимнее трансферное окно еще открыто в некоторых чемпионатах, в том числе в Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Словакии, Словении и России.

Кадири перешел в «Динамо» из венской «Аустрии» летом 2019 года. Контракт футболиста с киевлянами рассчитан до лета 2023-го. Ориентировочная стоимость Мохаммеда составляет 2 миллиона евро.

В течение текущего сезона Кадири принял участие в четырех матчах за первую команду, сделал один ассист.

Ранее сообщалось, что белорусский «Динамо-Брест» хочет арендовать Кадири с правом выкупа.