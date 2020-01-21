Динамо может отдать Кадири в белорусский клуб

Футболистом киевской команды интересуется «Динамо-Брест»

  • 21.01.2020 12:10
  • 1810 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо может отдать Кадири в белорусский клуб
© ФК Динамо Киев. Мохаммед Кадири

23-летний ганский футболист киевского «Динамо» Мохаммед Кадири разочаровал тренерский штаб украинского клуба и теперь ищет себе новую команду.

В услугах футболиста заинтересован белорусский клуб «Динамо-Брест», который будущим летом сыграет в квалификации Лиги чемпионов. «Динамо-Брест» хочет арендовать Кадири с правом выкупа.

Кадири перешел в «Динамо» из венской «Аустрии» летом 2019-го года. Контракт футболиста с киевлянами рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость Мохаммеда составляет €2 миллиона.

В текущем сезоне Кадири провел за «Динамо» 4 матча в УПЛ.

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Источник — Футбол газета

(5 голосов)

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Комментарии
    ВВВ
    online
      ВВВ, 21.01.2020 12:40
    0
    Динамо-Брест схоже хоче стати таким собі філіалом киян. Цікаво буде осостерігати як білоруси зіграють в відборі до ЛЧ.Буде дуже цікаво якщо вони кваліфікуються в еврокубки а Кадірі стане основним їх гравцем !!!
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 21.01.2020 12:40
    0
    Динамо-Брест схоже хоче стати таким собі філіалом киян. Цікаво буде осостерігати як білоруси зіграють в відборі до ЛЧ.Буде дуже цікаво якщо вони кваліфікуються в еврокубки а Кадірі стане основним їх гравцем !!!
    Ссылка
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