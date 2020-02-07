Кубок Испании. Атлетик вырвал победу над Барселоной на последних минутах

«Атлетик» из Бильбао обыграл каталонскую «Барселону» (1:0) в 1/4 финала Кубка Испании и вышел в следующую стадию турнира.
На протяжении матча «Барселона» создала больше моментов, но реализовать их так и не смогла. Зато «Атлетику» для победы хватило одного гола. Уже в добавленное ко второму тайму время точным ударом отличился Уильямс, принеся победу своей команде
Ранее мадридский «Реал» проиграл «Сосьедаду» (3:4), также вылетев из турнира.
«Атлетик» — «Барселона» — 1:0
Гол: Уильямс, 90
«Атлетик»: Унаи Симон, Берчиче, Нуньес, Мартинес, Капа, Рауль Гарсия (Ибаи Гомес, 89), Весга (Сан Хосе, 66), Муниаин (Адурис, 77), Дани Гарсия, Йерай Альварес, Уильямс.
«Барселона»: тер Штеген, Лангле, Альба, Пике (Умтити, 80), Серджи Роберто, де Йонг, Ракитич (Артур, 69), Фати (Гризманн, 57), Бускетс, Семеду, Месси.
Предупреждения: Семеду (6), Месси (39), Альба (40), Йерай Альварес (44), Весга (53), де Йонг (57), Дани Гарсия (63), Пике (72), Артур (81).
Источник — Sport.ua
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Игра на выезде у Барсы - это кошмар, половину матчей - это ничья или проигрыш.
Забавно, что снова проиграли Ателетику 1:0 пропустив на последних минутах, как было в первом туре Чемпиона Испании.
Месси провалил игру
Не рой яму другому — сам в неё попадёшь...
Не рой яму другому — сам в неё попадёшь...
Игра на выезде у Барсы - это кошмар, половину матчей - это ничья или проигрыш.
Забавно, что снова проиграли Ателетику 1:0 пропустив на последних минутах, как было в первом туре Чемпиона Испании.
Месси провалил игру
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