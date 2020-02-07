Атлетик
1:0
Барселона
06.02.2020, FT

Кубок Испании. Атлетик вырвал победу над Барселоной на последних минутах

Каталонский клуб вслед за мадридским «Реалом» вылетел из турнира

  • 07.02.2020 00:10
  • 1873 просмотра
  • 5 комментариев
Кубок Испании. Атлетик вырвал победу над Барселоной на последних минутах
© ФК Атлетик Бильбао

«Атлетик» из Бильбао обыграл каталонскую «Барселону» (1:0) в 1/4 финала Кубка Испании и вышел в следующую стадию турнира.

На протяжении матча «Барселона» создала больше моментов, но реализовать их так и не смогла. Зато «Атлетику» для победы хватило одного гола. Уже в добавленное ко второму тайму время точным ударом отличился Уильямс, принеся победу своей команде

Ранее мадридский «Реал» проиграл «Сосьедаду» (3:4), также вылетев из турнира.

«Атлетик» — «Барселона» — 1:0
Гол: Уильямс, 90

«Атлетик»: Унаи Симон, Берчиче, Нуньес, Мартинес, Капа, Рауль Гарсия (Ибаи Гомес, 89), Весга (Сан Хосе, 66), Муниаин (Адурис, 77), Дани Гарсия, Йерай Альварес, Уильямс.
«Барселона»: тер Штеген, Лангле, Альба, Пике (Умтити, 80), Серджи Роберто, де Йонг, Ракитич (Артур, 69), Фати (Гризманн, 57), Бускетс, Семеду, Месси.
Предупреждения: Семеду (6), Месси (39), Альба (40), Йерай Альварес (44), Весга (53), де Йонг (57), Дани Гарсия (63), Пике (72), Артур (81).

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    kot-7
    online
      kot-7, 07.02.2020 01:06
    0
    Мирандес, Гранада, Бильбао, Сосьедад, кто бы мог подуать о таких полуфиналах
    Ссылка
    mmuk
      mmuk, 07.02.2020 01:01
    0
    Здаєть літом буде новий тренер у Барси
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 07.02.2020 00:28
    0
    Вальверде=Сетьен=дно!
    Игра на выезде у Барсы - это кошмар, половину матчей - это ничья или проигрыш.
    Забавно, что снова проиграли Ателетику 1:0 пропустив на последних минутах, как было в первом туре Чемпиона Испании.
    Месси провалил игру
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 07.02.2020 00:23
    +4
    Что то ни одного хейтера Реала не видно. Куда все подевались?
    Не рой яму другому — сам в неё попадёшь...
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 07.02.2020 00:13
    0
    Молодцы!Обломить Месси это святое дело!
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 07.02.2020 00:23
    +4
    Что то ни одного хейтера Реала не видно. Куда все подевались?
    Не рой яму другому — сам в неё попадёшь...
    Ссылка
    kot-7
    online
      kot-7, 07.02.2020 01:06
    0
    Мирандес, Гранада, Бильбао, Сосьедад, кто бы мог подуать о таких полуфиналах
    Ссылка
    mmuk
    online
      mmuk, 07.02.2020 01:01
    0
    Здаєть літом буде новий тренер у Барси
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 07.02.2020 00:28
    0
    Вальверде=Сетьен=дно!
    Игра на выезде у Барсы - это кошмар, половину матчей - это ничья или проигрыш.
    Забавно, что снова проиграли Ателетику 1:0 пропустив на последних минутах, как было в первом туре Чемпиона Испании.
    Месси провалил игру
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 07.02.2020 00:13
    0
    Молодцы!Обломить Месси это святое дело!
    Ссылка
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