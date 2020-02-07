Кубок Испании. Атлетик вырвал победу над Барселоной на последних минутах

«Атлетик» из Бильбао обыграл каталонскую «Барселону» (1:0) в 1/4 финала Кубка Испании и вышел в следующую стадию турнира.

На протяжении матча «Барселона» создала больше моментов, но реализовать их так и не смогла. Зато «Атлетику» для победы хватило одного гола. Уже в добавленное ко второму тайму время точным ударом отличился Уильямс, принеся победу своей команде

Ранее мадридский «Реал» проиграл «Сосьедаду» (3:4), также вылетев из турнира.

«Атлетик» — «Барселона» — 1:0

Гол: Уильямс, 90

«Атлетик»: Унаи Симон, Берчиче, Нуньес, Мартинес, Капа, Рауль Гарсия (Ибаи Гомес, 89), Весга (Сан Хосе, 66), Муниаин (Адурис, 77), Дани Гарсия, Йерай Альварес, Уильямс.

«Барселона»: тер Штеген, Лангле, Альба, Пике (Умтити, 80), Серджи Роберто, де Йонг, Ракитич (Артур, 69), Фати (Гризманн, 57), Бускетс, Семеду, Месси.

Предупреждения: Семеду (6), Месси (39), Альба (40), Йерай Альварес (44), Весга (53), де Йонг (57), Дани Гарсия (63), Пике (72), Артур (81).