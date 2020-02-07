Кике СЕТЬЕН: «Грустно, что Барселона вылетела из Кубка Испании»

Наставник каталонской «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал сенсационное поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка Испании от «Атлетика» из Бильбао (0:1):

«В моей карьере бывали дни, когда можно забить одним ударом, а в другие дни не получается даже с десяти. Я не знаю, вдохновение ли это, уверенность или что-то другое. Есть вещи, которые ни тренеры, ни игроки не могут контролировать, и это одна из них.

Все было хорошо, за исключением результата. Грустно, что мы вылетели, но мне кажется, что мы продвинулись вперед в тех вещах, которые нужно было улучшить. Я отметил много важных моментов, не только результат в сложной игре. Я не видел момент с де Йонгом. Мне сказали, что это был явный фол. Я не буду обсуждать судейские решения.

Результат всегда имеет главное значение. Команда показала хороший уровень. Играть против «Атлетика» нелегко, но я не думаю, что у Тер Штегена было много работы. Во втором тайме мы создали 4 или 5 хороших моментов. Вся вторая половина игры прошла так, как мы хотели».