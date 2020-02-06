«Барселона» сейчас находится в странном состоянии. Команда при новом тренере Кике Сетьене, кажется, начала показывать неплохую и результативную игру, однако неожиданно возникли проблемы в клубе.

После прихода Сетьены были неудачные встречи, в том числе поражение от «Валенсии», которое позволило «Реалу» в чемпионате оторваться на 3 очка, но в остальном каталонцы побеждают. По итогам неудачи с Летучими Мышами был разбит «Леганес», а также обыгран «Леванте». Пусть клубу в конце января не удалось усилиться форвардом на замену травмированному Луису Суаресу, но результаты потихоньку идут на лад.

Плюс молодые футболисты вроде Анcи Фати явно готовы проявить себя.

К сожалению для «Барселоны», внезапно случился конфликт между лидером Лионелем Месси и директором клуба Эриком Абидалем. Посмотрим, как эта ситуация повлияет на игру команды, но в четвертьфинале Кубка Испании каталонцы на выезде встретятся с «Атлетиком».

Несмотря на статус грозного соперника, сейчас команда из Бильбао находится не в лучшей форме. Дважды только в серии пенальти «Атлетик» прошел дальше в Кубке, а в чемпионате не выигрывает уже в 7 турах подряд. Зато у команды нет особых проблем с составом, тогда как «Барселона» не может рассчитывать на Суареса и Усмана Дембеле.

6 февраля, четверг