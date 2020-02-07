Атлетик – Барселона – 1:0. Видео гола и обзор матча

В матче 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик Бильбао» переиграл «Барселону» со счетом 1:0.
Смотрите видео гола и обзор матча.
ГОЛ! 1:0. Иньяки Уильямс, 90+3 мин.
Лучшие моменты матча Атлетик - Барселона
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Иньяки Уильямс (Атлетик).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.