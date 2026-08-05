Ассист Кухаревича в ЛЧ, бронза Середы и Гриценко на ЧЕ, камбек Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 4 августа.

1. Слован с ассистом Кухаревича обыграл в ЛЧ клуб из деревни с 1500 жителями

Даниил Игнатенко остался в резерве в матче со шведским Мьельбю

2. Итоги 1-го дня Q3 ЛЧ. Ассист Кухаревича, поражение Лиона, разгром в Загребе

4 августа состоялись первые матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

3. Войдет ли Динамо в евроосень? Обновлен прогнозный посев в еврокубках

Аналитики не ожидают увидеть киевскую команду в основе Лиги конференций

4A. 16-летний игрок принес Баварии победу в стартовом матче азиатского турне

Бастиан Ассомо забил в ворота Чеджу и установил победный счет 2:1

4B. Английский Борнмут отгрузил 10 мячей в ворота итальянского Дженоа

Джастин Клюйверт оформил хет-трик в товарищеском матче

5. ТУРАН: «Цель Шахтера – попасть в топ-24 в основном этапе Лиги чемпионов»

Главный тренер Шахтер дал пресс-конференцию после матча с Кудровкой

6. Эпицентр вернулся домой, Буковина – в элиту, пятерка от Шахтера

Самые интересные события первого тура УПЛ

7A. Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы

Элина в трех сетах переиграла Джессику Бузас Манейро в поединке 1/32 финала

7B. Костюк повесила баранку сопернице и вышла в 1/16 финала WTA 1000 в Торонто

Марта одолела Кэтрин Себов в двух сетах в матче 1/32 финала

8. ОФИЦИАЛЬНО. FIVB приняла окончательное решение о возвращении россии

Сборную страны-агрессора допустили к участию в Лиге наций 2027 по волейболу

9. Прыжки в воду. Середа и Гриценко получили бронзу в синхроне 10 м на ЧЕ-2026

Украинские спортсмены завоевали медаль на чемпионате Европы в Париже

10. Война ФИФА против УЕФА. Идея продажи ЧМ вызвала большой скандал в футболе

В УЕФА обвинили ФИФА в попытке «выставить душу футбола на продажу»