Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ассист Кухаревича в ЛЧ, бронза Середы и Гриценко на ЧЕ, камбек Свитолиной
Другие новости
05 августа 2026, 11:59 | Обновлено 05 августа 2026, 12:11
867
0

Ассист Кухаревича в ЛЧ, бронза Середы и Гриценко на ЧЕ, камбек Свитолиной

Главные новости за 4 августа на Sport.ua

05 августа 2026, 11:59 | Обновлено 05 августа 2026, 12:11
867
0
Ассист Кухаревича в ЛЧ, бронза Середы и Гриценко на ЧЕ, камбек Свитолиной
ФК Слован. Николай Кухаревич
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 4 августа.

1. Слован с ассистом Кухаревича обыграл в ЛЧ клуб из деревни с 1500 жителями
Даниил Игнатенко остался в резерве в матче со шведским Мьельбю

2. Итоги 1-го дня Q3 ЛЧ. Ассист Кухаревича, поражение Лиона, разгром в Загребе
4 августа состоялись первые матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

3. Войдет ли Динамо в евроосень? Обновлен прогнозный посев в еврокубках
Аналитики не ожидают увидеть киевскую команду в основе Лиги конференций

4A. 16-летний игрок принес Баварии победу в стартовом матче азиатского турне
Бастиан Ассомо забил в ворота Чеджу и установил победный счет 2:1

4B. Английский Борнмут отгрузил 10 мячей в ворота итальянского Дженоа
Джастин Клюйверт оформил хет-трик в товарищеском матче

5. ТУРАН: «Цель Шахтера – попасть в топ-24 в основном этапе Лиги чемпионов»
Главный тренер Шахтер дал пресс-конференцию после матча с Кудровкой

6. Эпицентр вернулся домой, Буковина – в элиту, пятерка от Шахтера
Самые интересные события первого тура УПЛ

7A. Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы
Элина в трех сетах переиграла Джессику Бузас Манейро в поединке 1/32 финала

7B. Костюк повесила баранку сопернице и вышла в 1/16 финала WTA 1000 в Торонто
Марта одолела Кэтрин Себов в двух сетах в матче 1/32 финала

8. ОФИЦИАЛЬНО. FIVB приняла окончательное решение о возвращении россии
Сборную страны-агрессора допустили к участию в Лиге наций 2027 по волейболу

9. Прыжки в воду. Середа и Гриценко получили бронзу в синхроне 10 м на ЧЕ-2026
Украинские спортсмены завоевали медаль на чемпионате Европы в Париже

10. Война ФИФА против УЕФА. Идея продажи ЧМ вызвала большой скандал в футболе
В УЕФА обвинили ФИФА в попытке «выставить душу футбола на продажу»

По теме:
Победа Шахтера, жребий для Динамо, ничья ЛНЗ, вылет украинок из WTA 1000
Камбэк Полесья, победа Эпицентра, финал Лиги наций, матч Малиновского
Трофей для Порту, победы Карпат и Харькова, матчи Лунина, Ваната, Миколенко
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два лидера Динамо утратили мотивацию – источник
Футбол | 05 августа 2026, 04:32 9
Два лидера Динамо утратили мотивацию – источник
Два лидера Динамо утратили мотивацию – источник

Шапаренко и Бражко пока не впечатляют

Неймар отдал ассист и помог Сантосу пробиться в 1/4 финала Кубка Бразилии
Футбол | 05 августа 2026, 11:11 0
Неймар отдал ассист и помог Сантосу пробиться в 1/4 финала Кубка Бразилии
Неймар отдал ассист и помог Сантосу пробиться в 1/4 финала Кубка Бразилии

Результативная передача вингера позволила его команде минимально одолеть «Ремо»

Боб АРУМ: «Это не великий боксер. Он уже потрачен, ему не место в боксе»
Бокс | 05.08.2026, 05:53
Боб АРУМ: «Это не великий боксер. Он уже потрачен, ему не место в боксе»
Боб АРУМ: «Это не великий боксер. Он уже потрачен, ему не место в боксе»
Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал
Футбол | 05.08.2026, 07:19
Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал
Челси будет непросто удержать Мудрика. Михаил такого не ожидал
Мозес ИТАУМА: «Это самый мощный боксер в истории супертяжелого веса»
Бокс | 05.08.2026, 05:02
Мозес ИТАУМА: «Это самый мощный боксер в истории супертяжелого веса»
Мозес ИТАУМА: «Это самый мощный боксер в истории супертяжелого веса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Моя мечта сбылась»
Владимир КЛИЧКО: «Моя мечта сбылась»
03.08.2026, 11:11
Бокс
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
Илья Забарный определился с клубом, в котором начнет новый сезон
04.08.2026, 16:16
Футбол
Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо
Шевченко нашел для Лужного команду, которую возглавит легенда Динамо
04.08.2026, 07:42 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мурат Гассиев получил претендента на титул чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Мурат Гассиев получил претендента на титул чемпиона мира
03.08.2026, 14:51 4
Бокс
Челси сообщил Мудрику о своем решении относительно его будущего
Челси сообщил Мудрику о своем решении относительно его будущего
03.08.2026, 08:13 7
Футбол
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
04.08.2026, 09:35 13
Футбол
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
03.08.2026, 09:15 2
Бокс
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
04.08.2026, 04:44 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем