ВИДЕО. Как Борнмут в спарринге отгрузил 10 мячей в ворота Дженоа

Английский Борнмут разгромил итальянский Дженоа в контрольном матче со счетом 10:1.

Поединок прошел на тренировочной базе Борнмута в необычном формате – 4 тайма по 30 минут.

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После равной борьбы на старте хозяева постепенно захватили инициативу, а после перерыва полностью доминировали на поле.

Героем встречи стал Джастин Клюйверт, который оформил хет-трик. По два гола забили Алекс Скотт и Энес Унал, еще по одному мячу записали на свой счет Дэниел Джеббисон, Дэвид Брукс и Мальком Дакоста Гонсалес. Единственный гол Дженоа забил Микаэль Эллертссон.

Для Борнмута это одна из крупнейших побед в истории клуба. Команда АПЛ выиграла третий матч в предсезонной серии (ранее у Санкт-Паули – 4:1 и Аугсбурга – 5:2) и готовится к старту нового сезона под руководством Марко Розе. Следующий матч Борнмут проведет 8 августа в гостях с испанским Бетисом.

Товарищеский матч. 4 августа 2026. Борнмут (Англия)

Формат игры: 4 тайма по 30 минут

16:00. Борнмут (Англия) – Дженоа (Италия) – 10:1

Голы: Джастин Клюйверт (3), Алекс Скотт (2), Энес Унал (2), Дэниел Джеббисон, Дэвид Брукс, Мальком Дакоста Гонсалес – Микаэль Эллертссон.

Видео голов и обзор матча