ВИДЕО. Как Борнмут в спарринге отгрузил 10 мячей в ворота Дженоа
Джастин Клюйверт оформил хет-трик в товарищеском матче
Английский Борнмут разгромил итальянский Дженоа в контрольном матче со счетом 10:1.
Поединок прошел на тренировочной базе Борнмута в необычном формате – 4 тайма по 30 минут.
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После равной борьбы на старте хозяева постепенно захватили инициативу, а после перерыва полностью доминировали на поле.
Героем встречи стал Джастин Клюйверт, который оформил хет-трик. По два гола забили Алекс Скотт и Энес Унал, еще по одному мячу записали на свой счет Дэниел Джеббисон, Дэвид Брукс и Мальком Дакоста Гонсалес. Единственный гол Дженоа забил Микаэль Эллертссон.
Для Борнмута это одна из крупнейших побед в истории клуба. Команда АПЛ выиграла третий матч в предсезонной серии (ранее у Санкт-Паули – 4:1 и Аугсбурга – 5:2) и готовится к старту нового сезона под руководством Марко Розе. Следующий матч Борнмут проведет 8 августа в гостях с испанским Бетисом.
Товарищеский матч. 4 августа 2026. Борнмут (Англия)
Формат игры: 4 тайма по 30 минут
16:00. Борнмут (Англия) – Дженоа (Италия) – 10:1
Голы: Джастин Клюйверт (3), Алекс Скотт (2), Энес Унал (2), Дэниел Джеббисон, Дэвид Брукс, Мальком Дакоста Гонсалес – Микаэль Эллертссон.
Видео голов и обзор матча
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