Точно стоило отпускать Малиновского? Дженоа проиграл Борнмуту спарринг 1:10

Европейские команды продолжают подготовку к новому сезону.

Итальянский «Дженоа» удивил результатом контрольного матча с «Борнмутом» – 1:10.

По итогам прошлого сезона коллектив из Генуи не стал удерживать полузащитника Руслана Малиновского, и тот на правах свободного агента ушел в «Трабзонспор». В «Борнмуте» недавно играл защитник Илья Забарный, который готовится ко второму сезону в «ПСЖ».