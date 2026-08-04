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  4. Точно стоило отпускать Малиновского? Дженоа проиграл Борнмуту спарринг 1:10
Италия
04 августа 2026, 19:30 | Обновлено 04 августа 2026, 19:55
1205
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Точно стоило отпускать Малиновского? Дженоа проиграл Борнмуту спарринг 1:10

«Дженоа» пропустил 10 мячей от клуба АПЛ

04 августа 2026, 19:30 | Обновлено 04 августа 2026, 19:55
1205
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Точно стоило отпускать Малиновского? Дженоа проиграл Борнмуту спарринг 1:10
Getty Images/Global Images Ukraine
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Европейские команды продолжают подготовку к новому сезону.

Итальянский «Дженоа» удивил результатом контрольного матча с «Борнмутом» – 1:10.

По итогам прошлого сезона коллектив из Генуи не стал удерживать полузащитника Руслана Малиновского, и тот на правах свободного агента ушел в «Трабзонспор». В «Борнмуте» недавно играл защитник Илья Забарный, который готовится ко второму сезону в «ПСЖ».

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Дженоа Борнмут Руслан Малиновский чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Серия A чемпионат Италии по футболу
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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