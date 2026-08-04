Эпицентр вернулся домой, Буковина – в элиту, пятерка от Шахтера

В последний день июля стартовал новый сезон УПЛ. В стартовом туре зафиксирована лишь одна ничья – мировую расписали «Буковина» и ЛНЗ. И сразу три победы с крупным счетом: «Шахтер» разгромил «Кудровку», «Карпаты» – «Кривбасс», а «Эпицентр» – «Оболонь». Матч «Динамо» и «Левого Берега» перенесен на декабрь.

Юбилей тура

Поединок против «Колоса» для главного тренера «Зари» Виктора Скрипника стал юбилейным – двухсотым во главе команд УПЛ. И подопечные преподнесли своему наставнику отличный подарок – победу над непростым оппонентом. Интересно, что в этих двухстах матчах команды Скрипника одержали 90 побед.

Удаление тура

Первое удаление в сезоне случилось в дебютном поединке – между «Зарей» и «Колосом». Уже на восьмой минуте матча номинальные гости оказались в меньшинстве. Центрбек «Колоса» Бурда совершил неудачный подкат против Нестеренко. Арбитр уверенно и оперативно наградил Никиту красной карточкой.

Пенальти тура

Первый одиннадцатиметровый удар в сезоне был назначен в матче «Кривбасс» – «Карпаты». Причем не один, а сразу два. В обе стороны. И оба пенальти были реализованы. За хозяев отличился Юрчец, за гостей – Чачуа. А дальше «Карпаты» забили еще трижды, и увезли из Кривого Рога волевую разгромную победу.

Развязка тура

«Харьков» планомерно осаждал ворота «Вереса», однако выжать из моментов нечто большее, чем просто опасность, подопечным Бартуловича долго не удавалось. Очень долго не удавалось. По ходу игры порой складывалось впечатление, что ребрендинг харьковскому клубу ничего не дал, ибо команда продолжает хождение по мукам. Однако на последней минуте основного времени «Харькову» таки удалось забить единственный и победный мяч. Постарался вышедший на замену Гаджиев, которому удался точный удар с отскока.

Проход тура

Единственный мяч «Черноморца» в ворота «Полесья» был забит после сольного прохода грузинского легионера одесситов Робакидзе. На 13-й минуте матча Гиорги выцарапал мяч на своей половине поля, и бросился в прорыв, обыграв по ходу двух оппонентов. И, не входя в штрафную площадь, нанес сильный удар. Мяч летел в ближний угол ворот, но отбить этот удар Бущану помешало то ли солнце, то ли голкипер попросту «потерял» ворота.

Гол тура

Еще одним крутым мячом порадовал матч в Одессе. И в этот раз весьма сложно предъявлять претензии к голкиперу. На 32-й минуте игры полузащитник житомирян Велетень получил передачу на левом фланге атаки от Михайличенко, и практически с угла штрафной площади закрутил мяч в дальний от голкипера угол.

История тура

«Эпицентр» уже второй сезон подряд выступает в элитном дивизионе, но лишь в этом чемпионате команда впервые провела домашний поединок в родном городе. Более двух с половиной тысяч зрителей пришли в Каменце-Подольском поддержать команду Сергея Нагорняка. И «Эпицентр» отблагодарил своих болельщиков крупной победой над «Оболонью». А полузащитник хозяев поля Сифуэнтес стал автором первого дубля в новом сезоне. Пенальтийного дубля.

ФК Эпицентр. Сифуэнтес

Возвращение тура

32 года прошло с тех пор, как «Буковина» не играла под сводами элитного дивизиона. И вот долгожданное возвращение. Феерическое возвращение, ведь подопечные Сергея Шищенко выиграли в одну калитку чемпионат минувшего сезона первой лиги. И вот сразу в новом сезоне тестирование действующим вице-чемпионом. Матч прошел при небольшом игровом преимуществе ЛНЗ, однако «Буковина» грамотно оборонялась и при первой же возможности контратаковала. В итоге заслуженная «сухая» ничья.

Хет-трик тура

Чемпион начал защиту титула с поединка против «Кудровки». Для стартового поединка «Шахтера» лучшего соперника и не придумаешь. Коллектив из Черниговской области сразу же наглухо засел в оборону, а «горняки» начали эту оборону планомерно расшатывать. Не особо напрягаясь – резонно полагая, что свое все равно возьмут. Так по факту и получилось. А героем матча стал бразильский полузащитник «оранжево-черных» Кауан Элиас, на счету которого сразу три точных удара. И, что показательно, ни одного с пенальти.

ФК Шахтер

Угловой тура

Несмотря на то, что «Шахтер» в игре против «Кудровки» доминировал на протяжении почтив всего поединка, свой реализованный момент есть и в активе команды Евгения Задорожного. На 42-й минуте игры гости как по нотам разыграли угловой удар. Беляев подал на ближнюю штангу, Овусу пробросил мяч дальше, на Думанюка, который точным ударом сравнял счет. Правда, во второй половине встречи хозяева доказали свой класс.

Перенос тура

Дебютный тур – и сразу перенос игры. Но ничего не поделаешь: все согласно букве регламента соревнований. Матч «Динамо» - «Левый Берег» был перенесен на более позднее время (очень позднее – на декабрь) из-за занятости «бело-синих» в еврокубках.

Символическая сборная тура: Пеньков – Педро Энрике, Репай, Бабогло, Крупский – Чачуа, Нестеренко – Велетень, Сифуэнтес, Алиссон – Кауан Элиас.