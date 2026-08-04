16-летний игрок принес Баварии победу в стартовом матче азиатского турне

4 августа мюнхенская Бавария провела первый матч летнего азиатского турне.

Команда Венсана Компани в товарищеской встрече в гостях обыграла южнокорейский клуб Чеджу со счетом 2:1.

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Немецкий гранд быстро вышел вперед. На 11-й минуте отличился Фелипе Чавес после передачи Гвидо Делла Ровере. Однако уже через 4 минуты хозяева восстановили равновесие, Ли Чан Мин завершил комбинацию после ассиста бразильца Матеуса Айаса.

Победный мяч Бавария забила незадолго до перерыва. На 41-й минуте 16-летний нападающий Бастіан Ассомо точным дальним ударом вывел мюнхенцев вперед, голевая передача – на счету Жоау Пальиньи.

Во втором тайме Венсан Компани полностью обновил состав, выпустив на поле большую группу опытных игроков. На замену вышли Йозуа Киммих, Конрад Лаймер, Луис Диас, Александар Павлович, Йосип Станишич, другие футболисты.

Счет больше не изменился, и Бавария одержала победу над Чеджу (2:1). Следующий матч азиатского турне Бавария проведет 7 августа в Гонконге против английской Астон Виллы.

Товарищеский матч. 4 августа 2026. Согвіпо (Южная Корея)

Чеджу (Южная Корея) – Бавария (Германия) – 1:2

Голы: Ли Чан Мин, 15 – Фелипе Чавес, 11, Бастіан Ассомо, 41

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