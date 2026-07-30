Это уже традиция. Бавария забила 15 мячей в одном товарищеском матче

30 июля мюнхенская Бавария провела первый контрольный матч во время подготовки к сезону 2026/27.

Команда Венсана Компани не оставила никаких шансов аматорскому немецкому клубу Роттах-Эгерн, разгромив соперника со счетом 15:0.

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Уже к 10-й минуте мюнхенцы трижды поразили ворота соперника. Счет открыл Филип Павич, затем Арийон Ибрагимович и Фелипе Чавес оформили дубль, а Майкон Кардозо перед перерывом сделал счет 6:0.

Во втором тайме Бавария отправила в ворота соперника еще 9 мячей. Дубль оформил Майкон Кардозо, дважды отличился Арминдо Зиб, по одному голу забили Жоау Пальинья, Бара Сапоко Ндиайе, Бастиан Ассомо, Александар Павлович, Йозуа Киммих и Шкендер Нурай.

Для Баварии это уже стало традицией. Мюнхенский клуб часто начинает летнюю подготовку матчем против клуба Роттах-Эгерн и неизменно побеждает с очень крупным счетом (2019 год – 23:0, 2023 год – 27:0, 2024 год – 14:1).

Товарищеский матч. 30 июля 2026

Роттах-Эгерн (Германия) – Бавария (Германия) – 0:15 (0:6)

Голы: Филип Павич, 8, Арийон Ибрагимович, 9, 45+2, Фелипе Чавес, 10, 13, Майкон Кардозо, 45+3, 50, Арминдо Зиб, 51, 59, Жоау Пальинья, 57, Бара Сапоко Ндиайе, 67, Бастиан Ассомо, 67, Александар Павлович, 86, Йозуа Киммих, 88, Шкендер Нурай, 90+3

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