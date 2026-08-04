Войдет ли Динамо в евроосень? Обновлен прогнозный посев в еврокубках

Аналитический портал Football Rankings опубликовал обновленный прогноз по распределению клубов по корзинам в основном раунде еврокубков сезона 2026/27.

Единственным представителем Украины, который, согласно прогнозу, гарантированно сыграет в основном этапе еврокубков, остается донецкий Шахтер. Чемпион Украины сезона 2025/26 благодаря высокому клубному рейтингу и перераспределению квот напрямую квалифицировался в основную стадию Лиги чемпионов и будет находиться в третьей корзине посева при жеребьевке.

Киевское Динамо после поражения от греческого ПАОК (2:3, 0:2) в Q2 Лиги Европы перешло в Лигу конференций и еще сохраняет шансы на евроосень, однако для попадания в основной этап команде необходимо пройти еще две квалификационных стадии. Карабах из Азербайджана – соперник Динамо в Q3 ЛК, а в Q4 оппонентом станет победитель пары Твенте (Нидерланды) – ДАК 1904 (Словакия).

Эксперты не прогнозируют Динамо выход в основной этап ЛК. Из этой пульки четырех команд специалисты отдают предпочтение Твенте из Нидерландов. Ранее в Лиге конференций ЛНЗ и Полесье уже прекратили выступления после Q2, и в еврокубках осталось только два украинских клуба из четырех.

Напомним, сезон 2026/27 является третьим, который проходит по обновленному формату УЕФА. Вместо привычного группового этапа во всех трех еврокубках используется единый этап лиги с участием 36 клубов. В Лиге чемпионов и Лиге Европы каждая команда проведет по 8 матчей, а в Лиге конференций – по 6 игр. Перед жеребьевкой участники распределяются по корзинам посева. В Лиге чемпионов и Лиге Европы предусмотрено 4 корзины по 9 команд, а в Лиге конференций – 6 корзин по 6 клубов.

Лига чемпионов 2026/27. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2026/27. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2026/27. Прогнозируемые корзины посева