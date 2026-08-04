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Лига чемпионов
04 августа 2026, 22:43 | Обновлено 04 августа 2026, 23:06
1364
9

Войдет ли Динамо в евроосень? Обновлен прогнозный посев в еврокубках

Аналитики не ожидают увидеть киевскую команду в основе Лиги конференций

04 августа 2026, 22:43 | Обновлено 04 августа 2026, 23:06
1364
9 Comments
Войдет ли Динамо в евроосень? Обновлен прогнозный посев в еврокубках
Sport.,ua
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Аналитический портал Football Rankings опубликовал обновленный прогноз по распределению клубов по корзинам в основном раунде еврокубков сезона 2026/27.

Единственным представителем Украины, который, согласно прогнозу, гарантированно сыграет в основном этапе еврокубков, остается донецкий Шахтер. Чемпион Украины сезона 2025/26 благодаря высокому клубному рейтингу и перераспределению квот напрямую квалифицировался в основную стадию Лиги чемпионов и будет находиться в третьей корзине посева при жеребьевке.

Киевское Динамо после поражения от греческого ПАОК (2:3, 0:2) в Q2 Лиги Европы перешло в Лигу конференций и еще сохраняет шансы на евроосень, однако для попадания в основной этап команде необходимо пройти еще две квалификационных стадии. Карабах из Азербайджана – соперник Динамо в Q3 ЛК, а в Q4 оппонентом станет победитель пары Твенте (Нидерланды) – ДАК 1904 (Словакия).

Эксперты не прогнозируют Динамо выход в основной этап ЛК. Из этой пульки четырех команд специалисты отдают предпочтение Твенте из Нидерландов. Ранее в Лиге конференций ЛНЗ и Полесье уже прекратили выступления после Q2, и в еврокубках осталось только два украинских клуба из четырех.

Напомним, сезон 2026/27 является третьим, который проходит по обновленному формату УЕФА. Вместо привычного группового этапа во всех трех еврокубках используется единый этап лиги с участием 36 клубов. В Лиге чемпионов и Лиге Европы каждая команда проведет по 8 матчей, а в Лиге конференций – по 6 игр. Перед жеребьевкой участники распределяются по корзинам посева. В Лиге чемпионов и Лиге Европы предусмотрено 4 корзины по 9 команд, а в Лиге конференций – 6 корзин по 6 клубов.

Лига чемпионов 2026/27. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2026/27. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2026/27. Прогнозируемые корзины посева

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Комментарии 9
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Так вони й одразу не бачили Динамо в групі ЛК! Я думаю з тих пір, шанси тільки зменшились...
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0
А воно їм оте треба грати в трьох турнірах: чемп, кубок , ЛК???
Полісся і ЛНЗ вирішили кардинально - їм не потрібно!
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0
Я так розумію,  наразі Динамо -  це велика фірма по відмиванню бабла, футбол - це щось інше і не Динамо..
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-1
Логіка напевно у Ігора Михайловича буде проста - Карабаху відгрузити д4сь шуб стільки ж, як за 6ть нічиїх на етапі лізі, розделено на 2 плюс відсебещось. Для твенте буде напевно 3 нічиїх і 3 перемоги, без поділення, плюс як хвичайно бонус))) за сезон в мінус звичайно, але позор нарешті закінчиться, можливо... 
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-2
Увійде, 100пудово ! На цей раз Суркіс вже наслюнавить на шуби -теж 100пудово. У Азербайджані прохолодно нині )) 
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-4
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