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WTA
04 августа 2026, 20:59 | Обновлено 04 августа 2026, 21:18
4466
26

Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы

Элина в трех сетах переиграла Джессику Бузас Манейро в поединке 1/32 финала

04 августа 2026, 20:59 | Обновлено 04 августа 2026, 21:18
4466
26 Comments
Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы
Lukas Weese. Элина Свитолина
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.

Во втором раунде украинка, которая посеяна под девятым номером, в трех сетах переиграла Джессику Бузас Манейро (Испания, WTA 63) за 2 часа и 42 минуты.

WTA 1000 Торонто. Хард, 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) [9] – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4

Во второй партии Элина уступала 1:3, но все же сумела оформить камбек. Правда, в третьем сете пришлось понервничать – Свитолина побеждала 5:0, отдала четыре гейма подряд, а затем сделала решающий брейк и завершила матч.

Свитолина провела четвертое очное противостояние против Бузас Манейро и одержала четвертую победу.

Следующей соперницей Элины будет победительница поединка Елена-Габриэла Русе (Румыния, WTA 77) – Анастасия Потапова (Австрия, WTA 27).

Свитолина в Торонто защищащет прошлогодний четвертьфинал канадского тысячника, который проходил в Монреале. На счету Элины 38 побед в 2026 году, 21 из которых – на хардовом покрытии.

Помимо Свитолиной, Украину в Торонто также представляет Марта Костюк, которая 4 августа проведет встречу 1/32 финала с Кэтрин Себов. Еще три украинки – Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева – проиграли матчи первого круга днем ранее.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 26
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Ух вимучила... вітаємо!
Нехай щастить далі!
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+10
Як в старі часи перемога на валідолі!Але дуже важко Еліна грала!Хай щастить у наступному матчі!
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+7
У елі 12 на виліт, у бузас 39. У 3 рази більше. 12 подвійних. 50% перша. Просто мрак. І як вона змогла виграти при цьому не зрозуміло 
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+4
Добре, що вистраждала цю перемогу, але, відверто, форма у Еліни жахлива. Гра шла, коли суперниця пачками дитячі помилки робила і кудись зникала, як тільки суперниця себе опановувала...
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+4
Еліна ще у Вашингтоні виглядала дуже і дуже втомленою. Шкода, що Підсумковий не гарантований.  Можна було б відіграти тут як піде, ЮСО як піде і відпочити до Підсумкового. Але, на жаль, треба і тут впиратися і до Китаю пертися.
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+2
Неочікувано важкий матч! 
Але це ж жіночій 🎾 
За Елю було дуже тривожно!
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+2
На перемогу не награла , але допомогла іспанка. 11 подвійних -це що ? Віннерси 12- 39 . Гра так собі , далі буде не легше.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Це був матч 1-32 фіналу! Виправте заголовок!
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+2
Проявила харьковский характер! Браво Элина!
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0
З 5-0 у третьому сеті ледь не програла.(
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Я такої ганебної  перемоги давно не бачив !В наступній грі Русе якій вона вже двічи чи тричі програвала і потапова яка грає кращий сезон в карьєрі.
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-1
Показать Скрыть 4 ответа
Це перемога, за яку хочеться почварити, що це за гра така Елю? Зберися, це все таки тисячник, престижний турнір, за гру трійка максимум, десь фарт допоміг, тим паче 3 сет замість спокійно бублика отримали чергову порцію валідолу, тому вітати на буду, побачимо далі, треба додавати по грі!
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-3
Вболівальники з Першої столиці вітають нашу Першу ракетку
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-7
Показать Скрыть 6 ответов
Їй з Гаелем давно потрібно реактивних чорнобрових вінгерів для збірної України одного за другим стругати. А не мʼячик через сітку туда сюда перекидувати. Еліно, Гаель, схаменіться!!!
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-8
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