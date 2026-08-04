Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.

Во втором раунде украинка, которая посеяна под девятым номером, в трех сетах переиграла Джессику Бузас Манейро (Испания, WTA 63) за 2 часа и 42 минуты.

WTA 1000 Торонто. Хард, 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) [9] – Джессика Бузас Манейро (Испания) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:4

Во второй партии Элина уступала 1:3, но все же сумела оформить камбек. Правда, в третьем сете пришлось понервничать – Свитолина побеждала 5:0, отдала четыре гейма подряд, а затем сделала решающий брейк и завершила матч.

Свитолина провела четвертое очное противостояние против Бузас Манейро и одержала четвертую победу.

Следующей соперницей Элины будет победительница поединка Елена-Габриэла Русе (Румыния, WTA 77) – Анастасия Потапова (Австрия, WTA 27).

Свитолина в Торонто защищащет прошлогодний четвертьфинал канадского тысячника, который проходил в Монреале. На счету Элины 38 побед в 2026 году, 21 из которых – на хардовом покрытии.

Помимо Свитолиной, Украину в Торонто также представляет Марта Костюк, которая 4 августа проведет встречу 1/32 финала с Кэтрин Себов. Еще три украинки – Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева – проиграли матчи первого круга днем ранее.