Костюк повесила баранку сопернице и вышла в 1/16 финала WTA 1000 в Торонто
Марта одолела Кэтрин Себов в двух сетах в матче 1/32 финала
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) с победы стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.
Во втором раунде украинка одоелала представительницу Канады Кэтрин Себов (WTA 229) в двух сетах за 1 час и 20 минут – 7:6 (7:4), 6:0.
Это было второе очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Марты.
В 1/16 финала Марта сыграет либо с Антонией Ружич, либо с Мэдисон Киз.
Украину на тысячнике в Торонто также представляет Элина Свитолина, которая с непростой победы стартовала на турнире. В 1/16 финала Свитолина сыграет либо с Еленой-Габриэлой Русе, либо с Анастасией Потаповой.
WTA 1000 Торонто. Хард, 1/32 финала
Марта Костюк [10] – Кэтрин Себов [WC] – 7:6 (7:4), 6:0
Видеообзор матча
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Успіхів та результативних подач далі!
30 % першої подачі? Вперше таке бачу))
А, от другий сет дає вже непогану надію на гру проти Кіз.
Марта -супер!