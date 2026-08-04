Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк повесила баранку сопернице и вышла в 1/16 финала WTA 1000 в Торонто
WTA
04 августа 2026, 22:57 | Обновлено 04 августа 2026, 23:57
1429
10

Костюк повесила баранку сопернице и вышла в 1/16 финала WTA 1000 в Торонто

Марта одолела Кэтрин Себов в двух сетах в матче 1/32 финала

04 августа 2026, 22:57 | Обновлено 04 августа 2026, 23:57
1429
10 Comments
Костюк повесила баранку сопернице и вышла в 1/16 финала WTA 1000 в Торонто
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) с победы стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.

Во втором раунде украинка одоелала представительницу Канады Кэтрин Себов (WTA 229) в двух сетах за 1 час и 20 минут – 7:6 (7:4), 6:0.

Это было второе очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Марты.

В 1/16 финала Марта сыграет либо с Антонией Ружич, либо с Мэдисон Киз.

Украину на тысячнике в Торонто также представляет Элина Свитолина, которая с непростой победы стартовала на турнире. В 1/16 финала Свитолина сыграет либо с Еленой-Габриэлой Русе, либо с Анастасией Потаповой.

WTA 1000 Торонто. Хард, 1/32 финала

Марта Костюк [10] – Кэтрин Себов [WC] – 7:6 (7:4), 6:0

Видеообзор матча

По теме:
Марта Костюк – Кэтрин Себов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Камбек Элины. Свитолина начала супертурнир в Торонто с непростой победы
Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк Кэтрин Себов WTA Торонто
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо предложило 1 млн евро за экс-игрока молодежной сборной Англии
Футбол | 04 августа 2026, 10:21 19
Динамо предложило 1 млн евро за экс-игрока молодежной сборной Англии
Динамо предложило 1 млн евро за экс-игрока молодежной сборной Англии

Бельгийский «Стандард» сообщил, что стоимость Генри Лоуренса составляет в четыре раза больше

Защитник сборной Украины требовал у Шахтера около 1,4 миллиона евро
Футбол | 04 августа 2026, 16:37 16
Защитник сборной Украины требовал у Шахтера около 1,4 миллиона евро
Защитник сборной Украины требовал у Шахтера около 1,4 миллиона евро

Виктор Вацко рассказал, почему донецкий клуб не сумел подписать Максима Таловерова

Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
Бокс | 04.08.2026, 04:44
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
Победитель боя Усик – Уайлдер получит историческую награду
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
Бокс | 04.08.2026, 08:05
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
Усик вызвал настоящий переполох. WBO приняла решение по украинцу
Свитолина и Монфис в списке. Обновлена заявка на микст US Open 2026
Теннис | 04.08.2026, 02:18
Свитолина и Монфис в списке. Обновлена заявка на микст US Open 2026
Свитолина и Монфис в списке. Обновлена заявка на микст US Open 2026
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вітаємо Марту!
Успіхів та результативних подач далі!
Ответить
+11
Підключився до перегляду матчу на старті другої партії - і отримав задоволеня від гри Марти. Як і сама Марта, яка цілком очевидно насолоджувалась власною повною ігровою перевагою. Потім глянув статистику першого сету... і трішки шокувався. Добре, що зробив це постфактум, бо на фоні перемоги вона мене не нажахала, а насмішила. Решті коментаторів співчуваю, бо їм мабуть було не до сміху)
30 % першої подачі? Вперше таке бачу))
Ответить
+7
Мені здалося що Марта просто відпрацьовувала 1 подачу. І 2 сеті полетіло. Чому б і ні з 229 ракеткою )))
Ответить
+7
Лиха біда початок!Добре є!Мені здається у 1 сеті Марта ніяк не могла пристосуватися до ціх м'ячів"вілсон",але у 2 сеті все стало на свої місця!Так тримати й надалі!
Ответить
+6
Марту з перемогою. У другому сеті вийшла дійсно цьогорічна Марта, і таки встигла дати задоволення вболівальникам. Як на мене другий сет вийшов один з найкращих в цьому році. Слабка гра в першому сеті була доволі прогнозована і по попередніх перших іграх.
А, от другий сет дає вже непогану надію на гру проти Кіз.
Ответить
+5
Із вдалим стартом Мартусю❤️🇺🇦 у Торонто - місті, де розташований Зал хокейної слави🧊🏒 Дуже чекали цього турніру і бажаємо пройти якнайдалі! 
Ответить
+3
А Еліна так може? Хоча б колись?... Неможливо дивитись ії матчі. 
Марта -супер! 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
в Себов Марта виграла, молодець. А ось далі без здібностей до тенісу Костюк буде важко. Зараз багато молодих і талановитих тенісисток. Зате у Марти смак гарний, які тільки фоточки в інсті... ммм...
Ответить
-1
Популярные новости
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
02.08.2026, 23:55 87
Футбол
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
Уайлдер выдвинул Усику условие для грандиозного боя
04.08.2026, 03:44 6
Бокс
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
03.08.2026, 02:02 5
Бокс
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
Усик ответил Чисоре, который назвал его уродом и уехал в россию
03.08.2026, 09:15 2
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
Леннокс ЛЬЮИС: «Этому боксеру не место на ринге»
03.08.2026, 11:54 1
Бокс
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
Забарный может начать новый сезон в легендарном клубе
04.08.2026, 09:35 13
Футбол
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
03.08.2026, 07:17 32
Футбол
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
03.08.2026, 01:23 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем