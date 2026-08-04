Костюк повесила баранку сопернице и вышла в 1/16 финала WTA 1000 в Торонто

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) с победы стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Торонто, Канада.

Во втором раунде украинка одоелала представительницу Канады Кэтрин Себов (WTA 229) в двух сетах за 1 час и 20 минут – 7:6 (7:4), 6:0.

Это было второе очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Марты.

В 1/16 финала Марта сыграет либо с Антонией Ружич, либо с Мэдисон Киз.

Украину на тысячнике в Торонто также представляет Элина Свитолина, которая с непростой победы стартовала на турнире. В 1/16 финала Свитолина сыграет либо с Еленой-Габриэлой Русе, либо с Анастасией Потаповой.

WTA 1000 Торонто. Хард, 1/32 финала

Марта Костюк [10] – Кэтрин Себов [WC] – 7:6 (7:4), 6:0

Видеообзор матча