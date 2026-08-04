Война ФИФА против УЕФА. Идея продажи ЧМ вызвала большой скандал в футболе

Конец июля 2026 года стал одним из самых бурных периодов в истории мирового футбольного управления. Всего за несколько дней отношения между ФИФА и УЕФА оказались на грани открытого разрыва.

Причиной стал неожиданный проект президента ФИФА Джанни Инфантино по созданию новой коммерческой структуры под названием FIFA Forward Enterprise (FFE), которой предполагалось передать коммерческие права на крупнейшие турниры ФИФА, включая чемпионат мира. Затем планировалось продать до 20% этой структуры частным инвесторам примерно за $4,2 млрд при общей оценке бизнеса около $20 млрд. Именно эта идея спровоцировала беспрецедентное противостояние между мировыми футбольными властями.

28 июля ФИФА официально объявила о намерении создать отдельную компанию FIFA Forward Enterprise. Согласно представленному проекту, именно эта структура должна была управлять коммерческой стороной всех соревнований организации: продажей телевизионных прав, спонсорских контрактов, лицензирования, билетных программ, маркетинга и других коммерческих активов.

При этом ФИФА подчеркивала, что спортивное управление останется за организацией, а инвесторы не получат права вмешиваться в проведение турниров или принятие спортивных решений. Президент ФИФА Джанни Инфантино представлял проект как способ привлечь дополнительные миллиарды долларов для развития футбола во всех 211 национальных ассоциациях.

Согласно опубликованным данным, стоимость новой компании оценивалась примерно в $20 млрд. ФИФА собиралась реализовать около 20% миноритарной доли, рассчитывая привлечь до $4,2 млрд инвестиций. Одним из ключевых участников сделки назывался инвестиционный проект Thrive Eternal, связанный с американским предпринимателем Джошуа Кушнером. Финансовыми консультантами выступали JPMorgan и бывший глава Liberty Media Грег Маффей. При этом сама ФИФА заявляла, что все будущие доходы будут направлены исключительно на развитие футбола и увеличение финансирования национальных федераций.

Практически сразу после публикации проекта в европейском футболе заговорили не столько о финансовой стороне вопроса, сколько о принципе управления мировым футболом. В УЕФА считают, что ФИФА фактически пытается превратить чемпионат мира, главный футбольный турнир планеты, в коммерческий актив, стоимость которого будет зависеть от интересов частных инвесторов.

Особое раздражение вызвал не только сам проект, но и способ его подготовки. Руководители европейского футбола утверждали, что не были заранее ознакомлены с деталями инициативы. Многие национальные ассоциации заявили, что впервые узнали о ней из публикаций СМИ. Именно отсутствие консультаций стало одной из главных претензий к Инфантино.

В официальном заявлении УЕФА проект был подвергнут чрезвычайно жесткой критике. Европейская конфедерация заявила, что подобные инициативы нельзя продвигать кулуарно, без широкого обсуждения с футбольным сообществом. В организации подчеркнули, что футбол нельзя рассматривать исключительно как коммерческий продукт, а его управление должно оставаться прозрачным и независимым. Именно тогда прозвучала фраза, которая затем разошлась по всему миру: УЕФА обвинил ФИФА в попытке «выставить душу футбола на продажу» («putting football's soul up for sale»).

Первоначально могло показаться, что спор ограничится традиционным противостоянием между ФИФА и УЕФА. Однако уже на следующий день выяснилось, что ситуация гораздо серьезнее.

С резкой критикой выступила и КОНКАКАФ. Руководство североамериканской конфедерации заявило, что также не получило никакой официальной информации до публикаций в прессе. Практически аналогичное заявление сделала Азиатская футбольная конфедерация (AFC). В обоих случаях главной претензией стало отсутствие консультаций с региональными конфедерациями по столь масштабному изменению структуры мирового футбола. Представители КОНКАКАФ и АФК были фактически поставлены перед свершившимся фактом.

Не менее жесткой оказалась реакция национальных ассоциаций. Футбольная ассоциация Англии сообщила, что вообще не знала о существовании проекта и располагает лишь той информацией, которая появилась в СМИ. В аналогичном ключе выступили представители других европейских федераций, заявившие о серьезных вопросах к процессу принятия решений внутри ФИФА.

И в УЕФА объявили бойкот! 30 июля ситуация достигла критической точки. После экстренных консультаций УЕФА и его 55 национальных ассоциаций предупредили ФИФА, что в случае реализации проекта европейские страны откажутся от участия в турнирах под эгидой ФИФА. Речь шла о бойкоте соревнований, если план продажи коммерческой структуры не будет остановлен. Одновременно начали обсуждаться альтернативные варианты международных соревнований под эгидой конфедераций, что означало бы крупнейший раскол мирового футбола со времен создания ФИФА.

Подобная угроза выглядела чрезвычайно серьезно. Европейские сборные выигрывали большинство последних чемпионатов мира, а крупнейшие футбольные державы – Германия, Франция, Испания, Англия, Италия, Португалия и Нидерланды – входят именно в состав УЕФА. Потенциальное отсутствие европейских команд автоматически лишало бы чемпионат мира значительной части спортивной ценности и коммерческой привлекательности. Именно поэтому многие аналитики практически сразу назвали происходящее самым серьезным кризисом управления мировым футболом со времен коррупционного скандала ФИФА 2015 года.

Понимая масштаб кризиса, руководство ФИФА уже через несколько часов после появления угрозы бойкота попыталось снизить напряжение. Организация распространила заявление, в котором подчеркнула, что речь пока идет лишь об изучении различных вариантов привлечения инвестиций.

В ФИФА заявили, что никаких окончательных решений принято не было, а все дальнейшие шаги возможны только после консультаций с конфедерациями и национальными ассоциациями. Однако такая позиция уже не убедила критиков. Многие чиновники считали, что сам факт подготовки сделки без предварительного обсуждения говорит о стремлении провести реформу максимально быстро, поставив футбольное сообщество перед свершившимся фактом.

На экстренных совещаниях внутри ФИФА представители нескольких конфедераций открыто выразили недовольство действиями президента организации Джанни Инфантино. Если раньше большинство подобных споров происходило кулуарно, то теперь разногласия стали публичными. Некоторые функционеры опасались не столько самой сделки, сколько того, что ФИФА начинает менять принципы управления мировым футболом без достаточного контроля со стороны членов организации. Именно поэтому спор быстро перестал быть исключительно финансовым и превратился в вопрос распределения власти между ФИФА, конфедерациями и национальными федерациями.

В ФИФА настаивали, что критика не учитывает сути проекта. В международной федерации футбола объясняли: речь не идет о продаже чемпионата мира или передаче контроля над турнирами частным инвесторам. План предусматривал продажу лишь миноритарной доли новой коммерческой компании, тогда как контрольный пакет полностью сохранялся бы за ФИФА. Инвесторы должны были получать доход исключительно за счет роста коммерческой стоимости соревнований, тогда как спортивные решения, календарь турниров, регламенты и распределение мест между конфедерациями оставались бы исключительно компетенцией ФИФА.

Кроме того, руководство ФИФА заявляло, что привлеченные средства позволили бы значительно увеличить финансирование футбольных программ по всему миру. Организация напоминала, что уже несколько лет реализует программу FIFA Forward, через которую национальные ассоциации получают средства на строительство инфраструктуры, развитие детского футбола, образование тренеров и поддержку женского футбола. По мнению сторонников проекта, дополнительные 4 миллиарда долларов позволили бы существенно расширить подобные программы. Однако противники инициативы отвечали, что подобных целей можно добиваться и без передачи части коммерческих прав внешним инвесторам.

Европейские функционеры видели ситуацию совершенно иначе. Главный аргумент сводился к тому, что любой частный инвестор, вкладывающий миллиарды долларов, неизбежно будет заинтересован в максимизации прибыли. Это означает постоянное давление в пользу увеличения количества матчей, расширения турниров, поиска новых коммерческих возможностей и роста телевизионных доходов.

Именно этого в УЕФА опасались больше всего. Европейский календарь уже несколько лет испытывает колоссальную нагрузку. После расширения Лиги чемпионов, появления нового клубного чемпионата мира и увеличения числа матчей сборных ведущие футболисты регулярно жалуются на перегрузку. По мнению руководства УЕФА, появление инвесторов, заинтересованных исключительно в финансовой отдаче, могло бы ускорить коммерциализацию футбола и еще сильнее увеличить количество соревнований. Именно вопрос независимости принятия решений стал ключевым во всем конфликте.

Под угрозой масштабного кризиса ФИФА была вынуждена изменить позицию. В первые дни августа стало ясно, что проект в его первоначальном виде реализован не будет. Руководство организации фактически отказалось от идеи немедленного привлечения внешних инвесторов и начало искать менее конфликтные варианты развития коммерческого бизнеса.

Формально ФИФА не объявляла о полном закрытии проекта FIFA Forward Enterprise. Однако сама сделка по продаже доли новой структуры была снята с повестки дня. Для многих наблюдателей это стало очевидным политическим поражением Инфантино. Всего за несколько суток инициатива, которую руководство организации представляло как стратегическую реформу мирового футбола, превратилась в крупнейший управленческий кризис последних лет.

Хотя непосредственная угроза бойкота была снята, последствия скандала оказались гораздо глубже. Доверие между ФИФА и крупнейшими футбольными конфедерациями серьезно пострадало. Если раньше большинство противоречий удавалось урегулировать в закрытом режиме, то летом 2026 года разногласия впервые за долгое время вышли в публичное пространство и сопровождались открытыми взаимными обвинениями.

Похоже, спор вокруг FIFA Forward Enterprise стал символом более масштабной борьбы за будущее мирового футбола. ФИФА стремится расширять глобальные турниры, искать новые рынки и увеличивать коммерческие доходы. В УЕФА и многих национальных ассоциациях опасаются, что постоянная коммерциализация постепенно изменит саму природу футбола и приведет к утрате спортивного баланса. Конфликт вокруг предполагаемой продажи части коммерческих прав оказался значительно важнее одной финансовой сделки. Он показал, насколько разными стали взгляды ведущих футбольных организаций на дальнейшее развитие игры. Но пока что победил футбол.

По материалам FIFA, UEFA, Reuters, BBC, The Guardian