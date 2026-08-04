ТУРАН: «Цель Шахтера – попасть в топ-24 в основном этапе Лиги чемпионов»

Главный тренер Шахтера Арда Туран дал пресс-конференцию после матча 1-го тура УПЛ с Кудровкой (5:1):

– Мы находимся на стадии подготовки. Для нас предсезонная подготовка не завершилась пребыванием на сборах, мы сознательно пошли на риск, который продлится примерно пять-шесть недель, в течение которых дадим футболистам максимальные физические нагрузки, чтобы к сентябрьским матчам они могли подойти в как можно лучших игровых кондициях, поэтому это тоже в определенной степени может влиять на результат. В любом случае, оценивая ход событий сегодня, я почти полностью доволен тем, что происходило в первом тайме, кроме одного конкретного момента.

Во втором тайме, несмотря на забитые мячи в ворота соперника, мы немного потеряли связь на поле с учетом нашего построения, но я очень доволен тем, как команда отреагировала на ситуацию. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Кауана Элиаса с первым хет-триком в карьере, Глейкера Мендосу и Александра Караваева с дебютом за Шахтер. Я очень рад тому, что они сегодня впервые примерили на себя футболку горняков, насколько они дали нам хорошую энергию, и искренне надеюсь, что они очень помогут нам на дистанции этого сезона.

Будущая локация на матчи Лиги чемпионов? С этим вопросом лучше обратиться к Сергею Палкину или Дарио Срне. После того как локация действительно будет подтверждена, я смогу дать ответ. В любом случае, где бы это ни происходило, будем рады видеть всех украинских болельщиков и очень рассчитываем на болельщиков Шахтера, на их поддержку и ту замечательную атмосферу, которую они могут подарить нам в любой части мира, где бы ни пришлось нашей команде проводить свои матчи.

Что касается новичков и их интеграции в систему. Начну с Александра Караваева. Учитывая его невероятный, фантастический опыт в УПЛ, уместнее говорить о том, как мы можем адаптироваться под игрока такого опыта со всеми его навыками. Особенно для нас будут полезны его атакующие способности, умение подключаться к атаке. Поэтому я вообще не сомневаюсь в его скорейшей интеграции в нашу систему, и уже можно было увидеть на футбольном поле, насколько прекрасно он понимает те паттерны игры, которые мы хотим исповедовать.

В Мендосе я вижу безгранично огромное количество желания. Он хочет как можно быстрее интегрироваться в нашу игровую модель, где очень много динамики. Конечно, ему нужно усовершенствовать определенные аспекты понимания нашей стилистики игры и в целом отточить автоматизм, что, пожалуй, является одним из самых принципиальных моментов нашего рисунка игры. Я уверен, что это лишь вопрос времени, и вскоре он сможет полностью интегрироваться и быть максимально полезным команде.

Мы еще не до конца готовы, у нас есть аспекты, над которыми мы должны поработать и которые должны усовершенствовать. Прежде всего это касается принятия решений, особенно в последней трети поля. Мы создаем много опасных моментов, однако должны лучше осознавать их ценность и с как можно лучшим коэффициентом реализовывать те шансы, которые создаем. Я полностью доволен нашей системой, тем, как она выстроена и налажена, однако в определенные моменты нам немного не хватает остроты и решительности. Убежден, мы над этим поработаем и сумеем это отточить до лучшего уровня.

Также необходимо будет подчеркнуть в разговоре с футболистами, насколько важна правильная игра в защите, – мы сегодня пропустили со стандартного положения, что меня очень не устраивает. И на самом деле я чрезвычайно удивлен этим, поэтому могу гарантировать, что на эту тему мы проведем весьма основательные разговоры. И важно подчеркнуть, что счет 5:1 не должен вводить в заблуждение. Да, победа впечатляющая, однако есть слабые места, над которыми мы также должны поработать.

Цели нашего менеджмента и мои не отличаются. Я всегда подчеркиваю, что мы – одна команда, одна семья, наши ценности и видение будущего полностью совпадают. Как известно, Украина уже пятый год находится в состоянии полномасштабной войны, еврокубковые матчи очень осложнены логистикой и другими сопутствующими моментами. Собственно, ЛНЗ, Полесье, Динамо в очередной раз смогли это почувствовать.

Кстати, хочу отметить, какой перформанс продемонстрировали украинские команды в последние недели: ЛНЗ в драматической серии пенальти уступил бельгийскому Генту, Копенгаген также устроил интересную перестрелку с Полесьем, Динамо пытается продолжать сохранять свой путь в европейских турнирах. Поэтому для таких команд, как мы, это действительно тяжелое испытание. Я ни в коем случае не хочу, чтобы это воспринималось как оправдание, и мы не воспринимаем это как оправдание.

Поэтому наша цель – финишировать в топ-24. Это не мечта. Важно подчеркнуть, это – наша цель. Более того, если бы у нас была возможность играть на Донбасс Арене, я бы утверждал как свершившийся факт, что мы финишируем в топ-24 команд основного этапа Лиги чемпионов. К сожалению, из-за того, что у нас до сих пор нет подтвержденного домашнего стадиона и с учетом в целом всех обстоятельств, которые нас сопровождают, я не могу утверждать это со стопроцентной вероятностью.

Руслан Ротань, Виталий Пономарев и Игорь Костюк не дадут соврать, они тоже смогли почувствовать этот режим путешествий, которые занимают сутки, и пытаться подготовить команду к этому, довести до оптимальной формы, чтобы она смогла показать максимум на евроарене, – это очень непросто. Для нас возможность представлять Украину на международной арене, иметь возможность продолжать эту европейскую мечту уже является огромным достижением. Однако мы не желаем останавливаться на этом и стремимся развивать эту цель.