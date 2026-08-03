Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1

С 31 июля по 3 августа состоялись матчи 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2026/27.

За 4 дня состоялись 7 поединков чемпионата Украины в элитном дивизионе, а одна игра перенесена.

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На старте чемпионата Шахтер разгромил Кудровку со счетом 5:1 и с 3 мячами захватил лидерство по разнице мячей

Матч Динамо – Левый Берег перенесен на 2 декабря 2026 года из-за участия хозяев поля в еврокубках.

В первом туре победы одержали: Шахтер, Карпаты, Эпицентр, Заря, Полесье, Харьков (по 3 очка).

Две худших команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2027/28 по итогам УПЛ 2026/27:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 1-й тур

🔹 31.07. 18:00. Заря Луганск – Колос Ковалевка – 2:0

– Колос Ковалевка – 2:0 🔹 01.08. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Карпаты Львов – 1:4

– 1:4 🔹 01.08. 15:30. Харьков – Верес Ровно – 1:0

– Верес Ровно – 1:0 🔹 02.08. 13:00. Черноморец Одесса – Полесье Житомир – 1:2

– 1:2 🔹 02.08. 15:30. Эпицентр Кам.-Подольский – Оболонь Киев – 3:0

– Оболонь Киев – 3:0 🔹 03.08. 15:30. Буковина Черновцы – ЛНЗ Черкассы – 0:0

🔹 03.08. 18:00. Шахтер Донецк – Кудровка – 5:1

– Кудровка – 5:1 🔹 02.12 (перенесено) Динамо Киев – Левый Берег

Турнирная таблица УПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шахтер Донецк 1 1 0 0 5 - 1 09.08.26 15:30 Эпицентр - Шахтер Донецк 03.08.26 Шахтер Донецк 5:1 Кудровка 3 2 Карпаты Львов 1 1 0 0 4 - 1 10.08.26 18:00 Карпаты Львов - ЛНЗ 01.08.26 Кривбасс 1:4 Карпаты Львов 3 3 Эпицентр 1 1 0 0 3 - 0 09.08.26 15:30 Эпицентр - Шахтер Донецк 02.08.26 Эпицентр 3:0 Оболонь 3 4 Заря 1 1 0 0 2 - 0 09.08.26 13:00 Заря - Кривбасс 31.07.26 Заря 2:0 Колос Ковалевка 3 5 Полесье 1 1 0 0 2 - 1 10.08.26 15:30 Полесье - Харьков 02.08.26 Черноморец 1:2 Полесье 3 6 Харьков 1 1 0 0 1 - 0 10.08.26 15:30 Полесье - Харьков 01.08.26 Харьков 1:0 Верес 3 7 Буковина 1 0 1 0 0 - 0 08.08.26 18:00 Буковина - Оболонь 03.08.26 Буковина 0:0 ЛНЗ 1 8 ЛНЗ 1 0 1 0 0 - 0 10.08.26 18:00 Карпаты Львов - ЛНЗ 03.08.26 Буковина 0:0 ЛНЗ 1 9 Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 09.08.26 18:00 Верес - Динамо Киев 0 10 Левый Берег 0 0 0 0 0 - 0 08.08.26 15:30 Левый Берег - Кудровка 0 11 Черноморец 1 0 0 1 1 - 2 08.08.26 13:00 Черноморец - Колос Ковалевка 02.08.26 Черноморец 1:2 Полесье 0 12 Верес 1 0 0 1 0 - 1 09.08.26 18:00 Верес - Динамо Киев 01.08.26 Харьков 1:0 Верес 0 13 Колос Ковалевка 1 0 0 1 0 - 2 08.08.26 13:00 Черноморец - Колос Ковалевка 31.07.26 Заря 2:0 Колос Ковалевка 0 14 Кривбасс 1 0 0 1 1 - 4 09.08.26 13:00 Заря - Кривбасс 01.08.26 Кривбасс 1:4 Карпаты Львов 0 15 Оболонь 1 0 0 1 0 - 3 08.08.26 18:00 Буковина - Оболонь 02.08.26 Эпицентр 3:0 Оболонь 0 16 Кудровка 1 0 0 1 1 - 5 08.08.26 15:30 Левый Берег - Кудровка 03.08.26 Шахтер Донецк 5:1 Кудровка 0 Полная таблица

🔹 31.07. 18:00. Заря Луганск – Колос Ковалевка – 2:0

🔹 01.08. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Карпаты Львов – 1:4

🔹 01.08. 15:30. Харьков – Верес Ровно – 1:0

🔹 02.08. 13:00. Черноморец Одесса – Полесье Житомир – 1:2

🔹 02.08. 15:30. Эпицентр Кам.-Подольский – Оболонь Киев – 3:0

🔹 03.08. 15:30. Буковина Черновцы – ЛНЗ Черкассы – 0:0

🔹 03.08. 18:00. Шахтер Донецк – Кудровка – 5:1