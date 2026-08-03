Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 20:23 | Обновлено 03 августа 2026, 20:37
2545
7

Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1

На старте чемпионата горняки разгромили Кудровку со счетом 5:1

03 августа 2026, 20:23 | Обновлено 03 августа 2026, 20:37
2545
7 Comments
Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
ФК Шахтер
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

С 31 июля по 3 августа состоялись матчи 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2026/27.

За 4 дня состоялись 7 поединков чемпионата Украины в элитном дивизионе, а одна игра перенесена.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На старте чемпионата Шахтер разгромил Кудровку со счетом 5:1 и с 3 мячами захватил лидерство по разнице мячей

Матч Динамо – Левый Берег перенесен на 2 декабря 2026 года из-за участия хозяев поля в еврокубках.

В первом туре победы одержали: Шахтер, Карпаты, Эпицентр, Заря, Полесье, Харьков (по 3 очка).

Две худших команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2027/28 по итогам УПЛ 2026/27:

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 1-й тур

  • 🔹 31.07. 18:00. Заря Луганск – Колос Ковалевка – 2:0
  • 🔹 01.08. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Карпаты Львов – 1:4
  • 🔹 01.08. 15:30. Харьков – Верес Ровно – 1:0
  • 🔹 02.08. 13:00. Черноморец Одесса – Полесье Житомир – 1:2
  • 🔹 02.08. 15:30. Эпицентр Кам.-Подольский – Оболонь Киев – 3:0
  • 🔹 03.08. 15:30. Буковина Черновцы – ЛНЗ Черкассы – 0:0
  • 🔹 03.08. 18:00. Шахтер Донецк – Кудровка – 5:1
  • 🔹 02.12 (перенесено) Динамо Киев – Левый Берег

Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 1 1 0 0 5 - 1 09.08.26 15:30 Эпицентр - Шахтер Донецк03.08.26 Шахтер Донецк 5:1 Кудровка 3
2 Карпаты Львов 1 1 0 0 4 - 1 10.08.26 18:00 Карпаты Львов - ЛНЗ01.08.26 Кривбасс 1:4 Карпаты Львов 3
3 Эпицентр 1 1 0 0 3 - 0 09.08.26 15:30 Эпицентр - Шахтер Донецк02.08.26 Эпицентр 3:0 Оболонь 3
4 Заря 1 1 0 0 2 - 0 09.08.26 13:00 Заря - Кривбасс31.07.26 Заря 2:0 Колос Ковалевка 3
5 Полесье 1 1 0 0 2 - 1 10.08.26 15:30 Полесье - Харьков02.08.26 Черноморец 1:2 Полесье 3
6 Харьков 1 1 0 0 1 - 0 10.08.26 15:30 Полесье - Харьков01.08.26 Харьков 1:0 Верес 3
7 Буковина 1 0 1 0 0 - 0 08.08.26 18:00 Буковина - Оболонь03.08.26 Буковина 0:0 ЛНЗ 1
8 ЛНЗ 1 0 1 0 0 - 0 10.08.26 18:00 Карпаты Львов - ЛНЗ03.08.26 Буковина 0:0 ЛНЗ 1
9 Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 09.08.26 18:00 Верес - Динамо Киев 0
10 Левый Берег 0 0 0 0 0 - 0 08.08.26 15:30 Левый Берег - Кудровка 0
11 Черноморец 1 0 0 1 1 - 2 08.08.26 13:00 Черноморец - Колос Ковалевка02.08.26 Черноморец 1:2 Полесье 0
12 Верес 1 0 0 1 0 - 1 09.08.26 18:00 Верес - Динамо Киев01.08.26 Харьков 1:0 Верес 0
13 Колос Ковалевка 1 0 0 1 0 - 2 08.08.26 13:00 Черноморец - Колос Ковалевка31.07.26 Заря 2:0 Колос Ковалевка 0
14 Кривбасс 1 0 0 1 1 - 4 09.08.26 13:00 Заря - Кривбасс01.08.26 Кривбасс 1:4 Карпаты Львов 0
15 Оболонь 1 0 0 1 0 - 3 08.08.26 18:00 Буковина - Оболонь02.08.26 Эпицентр 3:0 Оболонь 0
16 Кудровка 1 0 0 1 1 - 5 08.08.26 15:30 Левый Берег - Кудровка03.08.26 Шахтер Донецк 5:1 Кудровка 0
Полная таблица

🔹 31.07. 18:00. Заря Луганск – Колос Ковалевка – 2:0

🔹 01.08. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Карпаты Львов – 1:4

🔹 01.08. 15:30. Харьков – Верес Ровно – 1:0

🔹 02.08. 13:00. Черноморец Одесса – Полесье Житомир – 1:2

🔹 02.08. 15:30. Эпицентр Кам.-Подольский – Оболонь Киев – 3:0

🔹 03.08. 15:30. Буковина Черновцы – ЛНЗ Черкассы – 0:0

🔹 03.08. 18:00. Шахтер Донецк – Кудровка – 5:1

По теме:
Рома предложила 50 млн евро за экс-лидера Шахтера. Но получила отказ
Леандру АНДРАДЕ: «Я немного удивлен оценкам экспертов»
Валерий БОНДАРЬ: «Слава Богу. У нас начали забивать центральные нападающие»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига эксклюзив Оболонь Киев Полесье Житомир Металлист 1925 выбор редакции Колос Ковалевка статистические расклады ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Левый Берег Кудровка видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Футбол | 03 августа 2026, 07:17 28
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа
Суркис принял решение по тренеру после фиаско от ПАОКа

Клуб не планирует менять Костюка

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Футбол | 03 августа 2026, 09:28 3
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мне больно. Наши отношения прекращены»

Президент УАФ раскритиковал действия бывших партнеров

ВИДЕО. Шахтер забил первый гол в сезоне, наказав голкипера за ошибку
Футбол | 03.08.2026, 18:47
ВИДЕО. Шахтер забил первый гол в сезоне, наказав голкипера за ошибку
ВИДЕО. Шахтер забил первый гол в сезоне, наказав голкипера за ошибку
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Бокс | 03.08.2026, 00:44
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
Футбол | 03.08.2026, 15:23
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
Жеребьевка 4-го раунда. Динамо узнало соперника в Лиге конференций
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дуже щільно команди йдуть. Яка несамовита боротьба...
Ответить
+5
Лише перший тур і то не повністю відіграли і як пафосно - захопив лідерство
З першого туру вилизують
Ответить
+2
Ха-ха что за громкие слова,после первого тура,не несите чушь
Ответить
0
В принципе можно заканчивать чемпионат смысла дальше не вижу играть
Ответить
0
Забрали ЛЧ у Карпат
Ответить
0
Це явище тимчасове.
Питання декількох турів — і Перше місце буде захоплено грандом із Першої Столиці.
Скальп Динамо вже висить у клубному музеї ФК Харків. Вже приготовлено місце для скальпу Шахтаря:
Велике Східне дербі всередині серпня
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
03.08.2026, 02:02 4
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Моя мечта сбылась»
Владимир КЛИЧКО: «Моя мечта сбылась»
03.08.2026, 11:11
Бокс
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
Мудрик определился, за какой клуб будет играть после возвращения в футбол
03.08.2026, 07:32 7
Футбол
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
03.08.2026, 01:23 3
Футбол
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
02.08.2026, 08:32 5
Футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 18:33 5
Бокс
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
Челси получил официальное предложение о трансфере Мудрика
02.08.2026, 09:44 12
Футбол
Определился клуб Ваната на следующий сезон
Определился клуб Ваната на следующий сезон
02.08.2026, 07:44 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем