Шахтер захватил лидерство. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после тура 1
На старте чемпионата горняки разгромили Кудровку со счетом 5:1
С 31 июля по 3 августа состоялись матчи 1-го тура Украинской Премьер-лиги 2026/27.
За 4 дня состоялись 7 поединков чемпионата Украины в элитном дивизионе, а одна игра перенесена.
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На старте чемпионата Шахтер разгромил Кудровку со счетом 5:1 и с 3 мячами захватил лидерство по разнице мячей
Матч Динамо – Левый Берег перенесен на 2 декабря 2026 года из-за участия хозяев поля в еврокубках.
В первом туре победы одержали: Шахтер, Карпаты, Эпицентр, Заря, Полесье, Харьков (по 3 очка).
Две худших команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.
🔹 Распределение мест в еврокубках 2027/28 по итогам УПЛ 2026/27:
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
- 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
- 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
⚽️ Украинская Премьер-лига. 1-й тур
- 🔹 31.07. 18:00. Заря Луганск – Колос Ковалевка – 2:0
- 🔹 01.08. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Карпаты Львов – 1:4
- 🔹 01.08. 15:30. Харьков – Верес Ровно – 1:0
- 🔹 02.08. 13:00. Черноморец Одесса – Полесье Житомир – 1:2
- 🔹 02.08. 15:30. Эпицентр Кам.-Подольский – Оболонь Киев – 3:0
- 🔹 03.08. 15:30. Буковина Черновцы – ЛНЗ Черкассы – 0:0
- 🔹 03.08. 18:00. Шахтер Донецк – Кудровка – 5:1
- 🔹 02.12 (перенесено) Динамо Киев – Левый Берег
Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|09.08.26 15:30 Эпицентр - Шахтер Донецк03.08.26 Шахтер Донецк 5:1 Кудровка
|3
|2
|Карпаты Львов
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|10.08.26 18:00 Карпаты Львов - ЛНЗ01.08.26 Кривбасс 1:4 Карпаты Львов
|3
|3
|Эпицентр
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|09.08.26 15:30 Эпицентр - Шахтер Донецк02.08.26 Эпицентр 3:0 Оболонь
|3
|4
|Заря
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|09.08.26 13:00 Заря - Кривбасс31.07.26 Заря 2:0 Колос Ковалевка
|3
|5
|Полесье
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|10.08.26 15:30 Полесье - Харьков02.08.26 Черноморец 1:2 Полесье
|3
|6
|Харьков
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|10.08.26 15:30 Полесье - Харьков01.08.26 Харьков 1:0 Верес
|3
|7
|Буковина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|08.08.26 18:00 Буковина - Оболонь03.08.26 Буковина 0:0 ЛНЗ
|1
|8
|ЛНЗ
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|10.08.26 18:00 Карпаты Львов - ЛНЗ03.08.26 Буковина 0:0 ЛНЗ
|1
|9
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|09.08.26 18:00 Верес - Динамо Киев
|0
|10
|Левый Берег
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|08.08.26 15:30 Левый Берег - Кудровка
|0
|11
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|08.08.26 13:00 Черноморец - Колос Ковалевка02.08.26 Черноморец 1:2 Полесье
|0
|12
|Верес
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|09.08.26 18:00 Верес - Динамо Киев01.08.26 Харьков 1:0 Верес
|0
|13
|Колос Ковалевка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|08.08.26 13:00 Черноморец - Колос Ковалевка31.07.26 Заря 2:0 Колос Ковалевка
|0
|14
|Кривбасс
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|09.08.26 13:00 Заря - Кривбасс01.08.26 Кривбасс 1:4 Карпаты Львов
|0
|15
|Оболонь
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|08.08.26 18:00 Буковина - Оболонь02.08.26 Эпицентр 3:0 Оболонь
|0
|16
|Кудровка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|08.08.26 15:30 Левый Берег - Кудровка03.08.26 Шахтер Донецк 5:1 Кудровка
|0
🔹 31.07. 18:00. Заря Луганск – Колос Ковалевка – 2:0
🔹 01.08. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Карпаты Львов – 1:4
🔹 01.08. 15:30. Харьков – Верес Ровно – 1:0
🔹 02.08. 13:00. Черноморец Одесса – Полесье Житомир – 1:2
🔹 02.08. 15:30. Эпицентр Кам.-Подольский – Оболонь Киев – 3:0
🔹 03.08. 15:30. Буковина Черновцы – ЛНЗ Черкассы – 0:0
🔹 03.08. 18:00. Шахтер Донецк – Кудровка – 5:1
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