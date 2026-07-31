УПЛ возвращается. В чемпионате Украины стартует сезон 2026/27
В борьбу традицонно вступают 16 команд, которые определят призеров в два круга
Новый сезон Украинской Премьер-лиги 2026/27 стартует 31 июля и обещает интригу и футбольные эмоции.
Турнир пройдет в классическом формате в два круга – 30 туров. В борьбу за чемпионство и 4 еврокубковых места снова включатся 16 клубов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Чемпионский титул будет защищать донецкий Шахтер, который в прошлом сезоне досрочно обеспечил себе победу с большим перевесом.
Попытается вернуть себе чемпионство киевское Динамо после неудачного сезона, в котором финишировало лишь на 4-м месте в УПЛ, хотя и удалось завоевать Кубок Украины.
В новом сезоне 4 клуба УПЛ представляют Украину в еврокубках. Шахтер выступит в основном раунде Лиги чемпионов, Динамо после неудачи в Лиге Европы перешло в квалификацию Лиги конференций, а черкасский ЛНЗ и житомирское Полесье уже выбыли из ЛК.
Команды, которые займут 15-е и 16-е места, вылетят в Первую лигу. Для клубов, оказавшихся на 13-й и 14-й позициях, предусмотрен плей-офф за выживание с командами второго дивизиона.
Первый тур стартует 31 июля о 18:00 матчем Заря – Колос и обещает подарить зрителям несколько ярких противостояний.
УПЛ 2026/27. Расписание матчей 1-го тура
- 31.07. 18:00. Заря Луганск – Колос Ковалевка
- 01.08. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Карпаты Львов
- 01.08. 15:30. Харьков – Верес Ровно
- 02.08. 13:00. Черноморец Одесса – Полесье Житомир
- 02.08. 15:30. Эпицентр Кам.-Подольский – Оболонь Киев
- 03.08. 15:30. Буковина Черновцы – ЛНЗ Черкассы
- 03.08. 18:00. Шахтер Донецк – Кудровка
- 02.12 (перенесено) Динамо Киев – Левый Берег
Команды-участники УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Буковина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|03.08.26 15:30 Буковина - ЛНЗ
|0
|2
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|02.08.26 13:00 Черноморец - Полесье
|0
|3
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|09.08.26 18:00 Верес - Динамо Киев
|0
|4
|Эпицентр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|02.08.26 15:30 Эпицентр - Оболонь
|0
|5
|Харьков
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|01.08.26 15:30 Харьков - Верес
|0
|6
|Колос Ковалевка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|31.07.26 18:00 Заря - Колос Ковалевка
|0
|7
|Карпаты Львов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|01.08.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов
|0
|8
|Кривбасс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|01.08.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов
|0
|9
|Кудровка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|03.08.26 18:00 Шахтер Донецк - Кудровка
|0
|10
|ЛНЗ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|03.08.26 15:30 Буковина - ЛНЗ
|0
|11
|Левый Берег
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|08.08.26 15:30 Левый Берег - Кудровка
|0
|12
|Оболонь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|02.08.26 15:30 Эпицентр - Оболонь
|0
|13
|Полесье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|02.08.26 13:00 Черноморец - Полесье
|0
|14
|Шахтер Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|03.08.26 18:00 Шахтер Донецк - Кудровка
|0
|15
|Верес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|01.08.26 15:30 Харьков - Верес
|0
|16
|Заря
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|31.07.26 18:00 Заря - Колос Ковалевка
|0
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эдди Хау больше не тренер Ньюкасла
Элина в двух сетах переиграла Полину Кудерметову в матче 1/8 финала пятисотника в США
1. ФК ХАРКІВ — 2.47 (40.50%) — Беззаперечний фаворит. Букмекерські аналітики демонструють колосальну впевненість у харківському клубі. Шанси понад 40% на старті сезону свідчать про те, що аналітичні центри вважають склад та ігрову модель команди найбільш збалансованими та потужними в лізі.
2. ПОЛІССЯ — 4.94 (20.25%)
ШАХТАР — 4.94 (20.25%)
Тандем переслідувачів. Абсолютна рівність котирувань на житомирян та донеччан. Це створює класичну інтригу «двоє проти одного», де переслідувачі будуть постійно тиснути на ФК «Харків».
4. ЛНЗ — 16.00 (6.25%) — Шанс у 6.25% говорить про те, що ЛНЗ розглядається як міцний претендент на єврокубки.
5. КАРПАТИ — 20.00 (5.00%) — Позиція львів'ян одразу за ЛНЗ демонструє високу довіру букмекерів до прогресу та менеджменту клубу. Оцінка в 5% вказує на міцну команду з характером і серйозною підтримкою, якій, проте, на довгій дистанції сезону може забракнути глибини лави запасних порівняно з топ-3.
6. ДИНАМО КИЇВ — 22.00 (4.50%) — Аналітики свідомо завищили коефіцієнт, перевівши команду в статус наздоганяючих, щоб збалансувати фінансові ризики лінії, зважаючи на високу конкуренцію з боку «Карпат» та «ЛНЗ».
Інші 10 команд — по 307.69 (сумарно 3.25%) — Масовка ліги. Космічний коефіцієнт понад 300 на решту клубів — це букмекерський вирок їхнім шансам на золото