УПЛ возвращается. В чемпионате Украины стартует сезон 2026/27

​Новый сезон Украинской Премьер-лиги 2026/27 стартует 31 июля и обещает интригу и футбольные эмоции.

Турнир пройдет в классическом формате в два круга – 30 туров. В борьбу за чемпионство и 4 еврокубковых места снова включатся 16 клубов.

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Чемпионский титул будет защищать донецкий Шахтер, который в прошлом сезоне досрочно обеспечил себе победу с большим перевесом.

Попытается вернуть себе чемпионство киевское Динамо после неудачного сезона, в котором финишировало лишь на 4-м месте в УПЛ, хотя и удалось завоевать Кубок Украины.

В новом сезоне 4 клуба УПЛ представляют Украину в еврокубках. Шахтер выступит в основном раунде Лиги чемпионов, Динамо после неудачи в Лиге Европы перешло в квалификацию Лиги конференций, а черкасский ЛНЗ и житомирское Полесье уже выбыли из ЛК.

Команды, которые займут 15-е и 16-е места, вылетят в Первую лигу. Для клубов, оказавшихся на 13-й и 14-й позициях, предусмотрен плей-офф за выживание с командами второго дивизиона.

Первый тур стартует 31 июля о 18:00 матчем Заря – Колос и обещает подарить зрителям несколько ярких противостояний.

УПЛ 2026/27. Расписание матчей 1-го тура

31.07. 18:00. Заря Луганск – Колос Ковалевка

01.08. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Карпаты Львов

01.08. 15:30. Харьков – Верес Ровно

02.08. 13:00. Черноморец Одесса – Полесье Житомир

02.08. 15:30. Эпицентр Кам.-Подольский – Оболонь Киев

03.08. 15:30. Буковина Черновцы – ЛНЗ Черкассы

03.08. 18:00. Шахтер Донецк – Кудровка

02.12 (перенесено) Динамо Киев – Левый Берег

Команды-участники УПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Буковина 0 0 0 0 0 - 0 03.08.26 15:30 Буковина - ЛНЗ 0 2 Черноморец 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 13:00 Черноморец - Полесье 0 3 Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 09.08.26 18:00 Верес - Динамо Киев 0 4 Эпицентр 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 15:30 Эпицентр - Оболонь 0 5 Харьков 0 0 0 0 0 - 0 01.08.26 15:30 Харьков - Верес 0 6 Колос Ковалевка 0 0 0 0 0 - 0 31.07.26 18:00 Заря - Колос Ковалевка 0 7 Карпаты Львов 0 0 0 0 0 - 0 01.08.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов 0 8 Кривбасс 0 0 0 0 0 - 0 01.08.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов 0 9 Кудровка 0 0 0 0 0 - 0 03.08.26 18:00 Шахтер Донецк - Кудровка 0 10 ЛНЗ 0 0 0 0 0 - 0 03.08.26 15:30 Буковина - ЛНЗ 0 11 Левый Берег 0 0 0 0 0 - 0 08.08.26 15:30 Левый Берег - Кудровка 0 12 Оболонь 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 15:30 Эпицентр - Оболонь 0 13 Полесье 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 13:00 Черноморец - Полесье 0 14 Шахтер Донецк 0 0 0 0 0 - 0 03.08.26 18:00 Шахтер Донецк - Кудровка 0 15 Верес 0 0 0 0 0 - 0 01.08.26 15:30 Харьков - Верес 0 16 Заря 0 0 0 0 0 - 0 31.07.26 18:00 Заря - Колос Ковалевка 0 Полная таблица

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