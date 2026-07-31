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Украина. Премьер лига
31 июля 2026, 17:30 | Обновлено 31 июля 2026, 17:35
587
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УПЛ возвращается. В чемпионате Украины стартует сезон 2026/27

В борьбу традицонно вступают 16 команд, которые определят призеров в два круга

31 июля 2026, 17:30 | Обновлено 31 июля 2026, 17:35
587
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УПЛ возвращается. В чемпионате Украины стартует сезон 2026/27
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​Новый сезон Украинской Премьер-лиги 2026/27 стартует 31 июля и обещает интригу и футбольные эмоции.

Турнир пройдет в классическом формате в два круга – 30 туров. В борьбу за чемпионство и 4 еврокубковых места снова включатся 16 клубов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионский титул будет защищать донецкий Шахтер, который в прошлом сезоне досрочно обеспечил себе победу с большим перевесом.

Попытается вернуть себе чемпионство киевское Динамо после неудачного сезона, в котором финишировало лишь на 4-м месте в УПЛ, хотя и удалось завоевать Кубок Украины.

В новом сезоне 4 клуба УПЛ представляют Украину в еврокубках. Шахтер выступит в основном раунде Лиги чемпионов, Динамо после неудачи в Лиге Европы перешло в квалификацию Лиги конференций, а черкасский ЛНЗ и житомирское Полесье уже выбыли из ЛК.

Команды, которые займут 15-е и 16-е места, вылетят в Первую лигу. Для клубов, оказавшихся на 13-й и 14-й позициях, предусмотрен плей-офф за выживание с командами второго дивизиона.

Первый тур стартует 31 июля о 18:00 матчем Заря – Колос и обещает подарить зрителям несколько ярких противостояний.

УПЛ 2026/27. Расписание матчей 1-го тура

  • 31.07. 18:00. Заря Луганск – Колос Ковалевка
  • 01.08. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Карпаты Львов
  • 01.08. 15:30. Харьков – Верес Ровно
  • 02.08. 13:00. Черноморец Одесса – Полесье Житомир
  • 02.08. 15:30. Эпицентр Кам.-Подольский – Оболонь Киев
  • 03.08. 15:30. Буковина Черновцы – ЛНЗ Черкассы
  • 03.08. 18:00. Шахтер Донецк – Кудровка
  • 02.12 (перенесено) Динамо Киев – Левый Берег

Команды-участники УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Буковина 0 0 0 0 0 - 0 03.08.26 15:30 Буковина - ЛНЗ 0
2 Черноморец 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 13:00 Черноморец - Полесье 0
3 Динамо Киев 0 0 0 0 0 - 0 09.08.26 18:00 Верес - Динамо Киев 0
4 Эпицентр 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 15:30 Эпицентр - Оболонь 0
5 Харьков 0 0 0 0 0 - 0 01.08.26 15:30 Харьков - Верес 0
6 Колос Ковалевка 0 0 0 0 0 - 0 31.07.26 18:00 Заря - Колос Ковалевка 0
7 Карпаты Львов 0 0 0 0 0 - 0 01.08.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов 0
8 Кривбасс 0 0 0 0 0 - 0 01.08.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов 0
9 Кудровка 0 0 0 0 0 - 0 03.08.26 18:00 Шахтер Донецк - Кудровка 0
10 ЛНЗ 0 0 0 0 0 - 0 03.08.26 15:30 Буковина - ЛНЗ 0
11 Левый Берег 0 0 0 0 0 - 0 08.08.26 15:30 Левый Берег - Кудровка 0
12 Оболонь 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 15:30 Эпицентр - Оболонь 0
13 Полесье 0 0 0 0 0 - 0 02.08.26 13:00 Черноморец - Полесье 0
14 Шахтер Донецк 0 0 0 0 0 - 0 03.08.26 18:00 Шахтер Донецк - Кудровка 0
15 Верес 0 0 0 0 0 - 0 01.08.26 15:30 Харьков - Верес 0
16 Заря 0 0 0 0 0 - 0 31.07.26 18:00 Заря - Колос Ковалевка 0
Полная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 4
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Чому Динамо перенесли матч? ЛНЗ та Поліся будуть грати, а клюб який так голосни кричав що він проти переносів, переносить свій 1-й тур 
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Букмекери вже розставили коефіцієнти на шанси серед команд взяти титул УПЛ
1. ФК ХАРКІВ — 2.47 (40.50%) — Беззаперечний фаворит. Букмекерські аналітики демонструють колосальну впевненість у харківському клубі. Шанси понад 40% на старті сезону свідчать про те, що аналітичні центри вважають склад та ігрову модель команди найбільш збалансованими та потужними в лізі.
2. ПОЛІССЯ — 4.94 (20.25%)
ШАХТАР — 4.94 (20.25%)
Тандем переслідувачів. Абсолютна рівність котирувань на житомирян та донеччан. Це створює класичну інтригу «двоє проти одного», де переслідувачі будуть постійно тиснути на ФК «Харків».
4. ЛНЗ — 16.00 (6.25%) — Шанс у 6.25% говорить про те, що ЛНЗ розглядається як міцний претендент на єврокубки.
5. КАРПАТИ — 20.00 (5.00%) — Позиція львів'ян одразу за ЛНЗ демонструє високу довіру букмекерів до прогресу та менеджменту клубу. Оцінка в 5% вказує на міцну команду з характером і серйозною підтримкою, якій, проте, на довгій дистанції сезону може забракнути глибини лави запасних порівняно з топ-3.
6. ДИНАМО КИЇВ — 22.00 (4.50%) — Аналітики свідомо завищили коефіцієнт, перевівши команду в статус наздоганяючих, щоб збалансувати фінансові ризики лінії, зважаючи на високу конкуренцію з боку «Карпат» та «ЛНЗ».
Інші 10 команд — по 307.69 (сумарно 3.25%) — Масовка ліги. Космічний коефіцієнт понад 300 на решту клубів — це букмекерський вирок їхнім шансам на золото
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Чемпіонський для Харкова сезон
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