Новый сезон. Итоги жеребьевки стартовых раундов Кубка Украины

31 июля в 15:30 в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка стартовых этапов Кубка Украины 2026/27.

В жеребьевке приняли участие экс-игроки сборной Украины Олег Лужный и Николай Морозюк.

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В сезоне 2026/27 за трофей будут сражаться 69 клубов: 16 команд Украинской Премьер-лиги, 14 команд Первой лиги, 15 команд Второй лиги, 6 команд Ассоциации аматорского футбола Украины, 18 представителей региональных ассоциаций футбола.

Квалификационный раунд пройдет с 9 по 11 августа 2026 года. С этой стадии стартуют 18 представителей региональных ассоциаций.

На стадии 1/32 финала (21–23 августа) сыграют 9 победителей квалификации, 6 команд ААФУ (Маяк Сарны, Олимпия Савинцы, Вильхивцы, То4ка (Одесса), Рокита, Агротех Тишковка), 15 команд Второй лиги, 14 команд Первой лиги, а также 12 представителей Украинской Премьер-лиги.

Представители Украины в еврокубках – Шахтер, Динамо, ЛНЗ и Полесье – начнут выступления с 1/16 финала.

Кубок Украины 2026/27

Предварительный раунд. 9–11 августа 2026

A1. Новый Роздол – Николаев, Львовская обл.

A2. Покутье Коломыя – Довбуш Черновцы

A3. Агрон Великие Гаи – Луцксантехмонтаж

B1. Колос Полонное – Новожуков

B2. Дружба-Козаки Нежин – VIVAD Романов

B3. Чайка Вышгород – Калиновка

C1. Ukrainian Team Днепр – Решетиловка

C2. Ингул Первозвановка – Пальмира Одесса

C3. IRON Запорожье – Базис Кочубеевка

1/32 финала, 21–23 августа 2026

Матчи будут проведены на поле команд из низшей лиги

1. Куликов-Белка – 2. Победитель C2

3. Локомотив Киев – 4. Пробой Городенка

5. Днестр Залещики – 6. Левый Берег

7. Нива Винница – 8. Рух Львов

9. Брацлав – 10. Александрия

11. Черноморец – 12. Вильхивцы, Ивано-Франковская обл.

13. Агротех Тышкивка – 14. Вильхивцы, Закарпатье

15. Скала 1911 Стрый – 16. Заря Луганск

17. Победитель B2 – 18. Победитель C3

19. Подолье Хмельницкий – 20. Виктория Сумы

21. Авангард Лозовая – 22. Кудровка

23. Эпицентр Каменец-Подольский – 24. То4ка Одесса

25. Колос Ковалевка – 26. ЮКСА Тарасовка

27. Победитель C1 – 28. Прикарпатье Ивано-Франковск

29. Диназ Вышгород – 30. Феникс-Мариуполь

31. Харьков – 32. Победитель B3

33. Маяк Сарны – 34. Полтава

35. Верес Ровно – 36. Ингулец Петрово

37. Кривбасс Кривой Рог – 38. Рокита

39. Победитель A1 – 40. Атлет Киев

41. Ребел Киев – 42. Агробизнес

43. Металлург Запорожье – 44. Олимпия Савинцы

45. Карпаты Львов – 46. Оболонь Киев

47. Карбон Черкассы – 48. Победитель A2

49. Победитель A3 – 50. Чернигов

51. Буковина Черновцы – 52. Нива Тернополь

53. Победитель B1 – 54. Тростянец

55. Пенуэл Кривой Рог – 56. Металлист Харьков

Видеозапись жеребьевки

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