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Кубок Украины
31 июля 2026, 16:17 | Обновлено 31 июля 2026, 16:46
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Новый сезон. Итоги жеребьевки стартовых раундов Кубка Украины

В сезоне 2026/27 за трофей будут сражаться 69 клубов

31 июля 2026, 16:17 | Обновлено 31 июля 2026, 16:46
2141
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Новый сезон. Итоги жеребьевки стартовых раундов Кубка Украины
Sport.ua
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31 июля в 15:30 в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка стартовых этапов Кубка Украины 2026/27.

В жеребьевке приняли участие экс-игроки сборной Украины Олег Лужный и Николай Морозюк.

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В сезоне 2026/27 за трофей будут сражаться 69 клубов: 16 команд Украинской Премьер-лиги, 14 команд Первой лиги, 15 команд Второй лиги, 6 команд Ассоциации аматорского футбола Украины, 18 представителей региональных ассоциаций футбола.

Квалификационный раунд пройдет с 9 по 11 августа 2026 года. С этой стадии стартуют 18 представителей региональных ассоциаций.

На стадии 1/32 финала (21–23 августа) сыграют 9 победителей квалификации, 6 команд ААФУ (Маяк Сарны, Олимпия Савинцы, Вильхивцы, То4ка (Одесса), Рокита, Агротех Тишковка), 15 команд Второй лиги, 14 команд Первой лиги, а также 12 представителей Украинской Премьер-лиги.

Представители Украины в еврокубках – Шахтер, Динамо, ЛНЗ и Полесье – начнут выступления с 1/16 финала.

Кубок Украины 2026/27

Предварительный раунд. 9–11 августа 2026

  • A1. Новый Роздол – Николаев, Львовская обл.
  • A2. Покутье Коломыя – Довбуш Черновцы
  • A3. Агрон Великие Гаи – Луцксантехмонтаж
  • B1. Колос Полонное – Новожуков
  • B2. Дружба-Козаки Нежин – VIVAD Романов
  • B3. Чайка Вышгород – Калиновка
  • C1. Ukrainian Team Днепр – Решетиловка
  • C2. Ингул Первозвановка – Пальмира Одесса
  • C3. IRON Запорожье – Базис Кочубеевка

1/32 финала, 21–23 августа 2026

Матчи будут проведены на поле команд из низшей лиги

  • 1. Куликов-Белка – 2. Победитель C2
  • 3. Локомотив Киев – 4. Пробой Городенка
  • 5. Днестр Залещики – 6. Левый Берег
  • 7. Нива Винница – 8. Рух Львов
  • 9. Брацлав – 10. Александрия
  • 11. Черноморец – 12. Вильхивцы, Ивано-Франковская обл.
  • 13. Агротех Тышкивка – 14. Вильхивцы, Закарпатье
  • 15. Скала 1911 Стрый – 16. Заря Луганск
  • 17. Победитель B2 – 18. Победитель C3
  • 19. Подолье Хмельницкий – 20. Виктория Сумы
  • 21. Авангард Лозовая – 22. Кудровка
  • 23. Эпицентр Каменец-Подольский – 24. То4ка Одесса
  • 25. Колос Ковалевка – 26. ЮКСА Тарасовка
  • 27. Победитель C1 – 28. Прикарпатье Ивано-Франковск
  • 29. Диназ Вышгород – 30. Феникс-Мариуполь
  • 31. Харьков – 32. Победитель B3
  • 33. Маяк Сарны – 34. Полтава
  • 35. Верес Ровно – 36. Ингулец Петрово
  • 37. Кривбасс Кривой Рог – 38. Рокита
  • 39. Победитель A1 – 40. Атлет Киев
  • 41. Ребел Киев – 42. Агробизнес
  • 43. Металлург Запорожье – 44. Олимпия Савинцы
  • 45. Карпаты Львов – 46. Оболонь Киев
  • 47. Карбон Черкассы – 48. Победитель A2
  • 49. Победитель A3 – 50. Чернигов
  • 51. Буковина Черновцы – 52. Нива Тернополь
  • 53. Победитель B1 – 54. Тростянец
  • 55. Пенуэл Кривой Рог – 56. Металлист Харьков

Видеозапись жеребьевки

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Шуллери,Переможець В2 двічі буде грати.Виправте редакторе : В ААФУ Вільхівці (Ів.-Франківськ),а не Закарпатська,яка грає в 2 лізі.
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