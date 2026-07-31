Новый сезон. Итоги жеребьевки стартовых раундов Кубка Украины
В сезоне 2026/27 за трофей будут сражаться 69 клубов
31 июля в 15:30 в Доме футбола в Киеве состоялась жеребьевка стартовых этапов Кубка Украины 2026/27.
В жеребьевке приняли участие экс-игроки сборной Украины Олег Лужный и Николай Морозюк.
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В сезоне 2026/27 за трофей будут сражаться 69 клубов: 16 команд Украинской Премьер-лиги, 14 команд Первой лиги, 15 команд Второй лиги, 6 команд Ассоциации аматорского футбола Украины, 18 представителей региональных ассоциаций футбола.
Квалификационный раунд пройдет с 9 по 11 августа 2026 года. С этой стадии стартуют 18 представителей региональных ассоциаций.
На стадии 1/32 финала (21–23 августа) сыграют 9 победителей квалификации, 6 команд ААФУ (Маяк Сарны, Олимпия Савинцы, Вильхивцы, То4ка (Одесса), Рокита, Агротех Тишковка), 15 команд Второй лиги, 14 команд Первой лиги, а также 12 представителей Украинской Премьер-лиги.
Представители Украины в еврокубках – Шахтер, Динамо, ЛНЗ и Полесье – начнут выступления с 1/16 финала.
Кубок Украины 2026/27
Предварительный раунд. 9–11 августа 2026
- A1. Новый Роздол – Николаев, Львовская обл.
- A2. Покутье Коломыя – Довбуш Черновцы
- A3. Агрон Великие Гаи – Луцксантехмонтаж
- B1. Колос Полонное – Новожуков
- B2. Дружба-Козаки Нежин – VIVAD Романов
- B3. Чайка Вышгород – Калиновка
- C1. Ukrainian Team Днепр – Решетиловка
- C2. Ингул Первозвановка – Пальмира Одесса
- C3. IRON Запорожье – Базис Кочубеевка
1/32 финала, 21–23 августа 2026
Матчи будут проведены на поле команд из низшей лиги
- 1. Куликов-Белка – 2. Победитель C2
- 3. Локомотив Киев – 4. Пробой Городенка
- 5. Днестр Залещики – 6. Левый Берег
- 7. Нива Винница – 8. Рух Львов
- 9. Брацлав – 10. Александрия
- 11. Черноморец – 12. Вильхивцы, Ивано-Франковская обл.
- 13. Агротех Тышкивка – 14. Вильхивцы, Закарпатье
- 15. Скала 1911 Стрый – 16. Заря Луганск
- 17. Победитель B2 – 18. Победитель C3
- 19. Подолье Хмельницкий – 20. Виктория Сумы
- 21. Авангард Лозовая – 22. Кудровка
- 23. Эпицентр Каменец-Подольский – 24. То4ка Одесса
- 25. Колос Ковалевка – 26. ЮКСА Тарасовка
- 27. Победитель C1 – 28. Прикарпатье Ивано-Франковск
- 29. Диназ Вышгород – 30. Феникс-Мариуполь
- 31. Харьков – 32. Победитель B3
- 33. Маяк Сарны – 34. Полтава
- 35. Верес Ровно – 36. Ингулец Петрово
- 37. Кривбасс Кривой Рог – 38. Рокита
- 39. Победитель A1 – 40. Атлет Киев
- 41. Ребел Киев – 42. Агробизнес
- 43. Металлург Запорожье – 44. Олимпия Савинцы
- 45. Карпаты Львов – 46. Оболонь Киев
- 47. Карбон Черкассы – 48. Победитель A2
- 49. Победитель A3 – 50. Чернигов
- 51. Буковина Черновцы – 52. Нива Тернополь
- 53. Победитель B1 – 54. Тростянец
- 55. Пенуэл Кривой Рог – 56. Металлист Харьков
Видеозапись жеребьевки
Инфографика
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