31 июля в 15:30 в Доме футбола в Киеве состоится жеребьевка предварительного этапа Кубка Украины сезона 2026/27.

Прямая трансляция жеребьевки состоится на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

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В нынешнем сезоне за трофей будут сражаться 69 клубов: 16 команд Украинской Премьер-лиги, 14 команд Первой лиги, 15 команд Второй лиги, 6 команд Ассоциации аматорского футбола Украины, 18 представителей региональных ассоциаций футбола.

Квалификационный раунд пройдет с 9 по 11 августа 2026 года. На этой стадии стартуют 18 представителей региональных ассоциаций футбола.

На стадии 1/32 финала (21–23 августа) сыграют 9 победителей квалификации, 6 команд ААФУ (Маяк Сарны, Олимпия Савинцы, Вильхивцы, То4ка (Одесса), Рокита, Агротех Тишковка), клубы Первой и Второй лиг, а также 12 представителей Украинской Премьер-лиги. Представители Украины в еврокубках – Шахтер, Динамо, ЛНЗ и Полесье – начнут выступления с 1/16 финала.

Кубок Украины 2026/27. Предварительный раунд. 9–11 августа 2026 года.

Участники. 18 представителей региональных ассоциаций футбола:

Луцксантехмонтаж (Луцк), Ukrainian Team (Днепр), VIVAD (Романов), IRON (Запорожье), Покутье (Коломыя), Чайка (Вышгород), Калиновка, Ингул (Первозвановка), Новый Роздол, Николаев (Львовская область), Пальмира (Одесса), Решетиловка, Новожуков, Агрон (Великие Гаи), Колос (Полонное), Базис (Кочубеевка), Довбуш (Черновцы), Дружба-Козаки (Нежин).

Жеребьевка предварительного раунда Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE