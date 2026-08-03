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Премьер-лига
Шахтер Донецк
03.08.2026 18:00 - : -
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 10:13 |
86
0

Шахтер – Кудровка. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

03 августа 2026, 10:13 |
86
0
Шахтер – Кудровка. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua
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В понедельник, 3 августа, в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» сыграет против «Кудровки». Начало встречи – в 18:00.

«Шахтер» подходит к новому сезону в статусе чемпиона Украины, тогда как «Кудровка» в прошлой кампании лишь через стыковые матчи сохранила место в элитном дивизионе. На старте чемпионата встретятся один из главных фаворитов сезона и команда, которой, вероятно, снова придется бороться за выживание.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Кудровка», за которой можно следить на украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
3 августа 2026 -
18:00
Кудровка
Тотал матча меньше (3.5) 1.75 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Шахтер Донецк Кудровка Шахтер - Кудровка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига текстовая трансляция
Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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