Шахтер Донецк

В понедельник, 3 августа, в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» сыграет против «Кудровки». Начало встречи – в 18:00.

«Шахтер» подходит к новому сезону в статусе чемпиона Украины, тогда как «Кудровка» в прошлой кампании лишь через стыковые матчи сохранила место в элитном дивизионе. На старте чемпионата встретятся один из главных фаворитов сезона и команда, которой, вероятно, снова придется бороться за выживание.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Кудровка», за которой можно следить на украинской версии сайта.