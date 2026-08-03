Шахтер Донецк

Шахтер – Кудровка. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги
В понедельник, 3 августа, в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» сыграет против «Кудровки». Начало встречи – в 18:00.
«Шахтер» подходит к новому сезону в статусе чемпиона Украины, тогда как «Кудровка» в прошлой кампании лишь через стыковые матчи сохранила место в элитном дивизионе. На старте чемпионата встретятся один из главных фаворитов сезона и команда, которой, вероятно, снова придется бороться за выживание.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Кудровка», за которой можно следить на украинской версии сайта.
18:00
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