Шахтер – Кудровка – 5:1. Разгром во Львове. Видео голов и обзор матча

В понедельник, 3 августа начался новый сезон Украинской Премьер-лиги для донецкого «Шахтера» и «Кудровки».

Поединок первого тура прошел на стадионе «Арена Львов». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.

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Чемпионат Украины. 1-й тур

«Шахтер» – «Кудровка» – 5:1

Голы: Алиссон, 33, Элиас, 55, 72, 90, Мейреллиш, 80 - Думанюк, 42.

ГОЛ! Алиссон, 33 мин, 1:0!

ГОЛ! Думанюк, 42 мин, 1:1!

ГОЛ! Элиас, 55 мин, 2:1!

ГОЛ! Элиас, 72 мин, 3:1!

ГОЛ! Мейреллиш, 80 мин, 4:1!

ГОЛ! Элиас, 90 мин, 5:1!