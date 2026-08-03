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Премьер-лига
Шахтер Донецк
03.08.2026 18:00 – FT 5 : 1
Кудровка
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Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 19:59 | Обновлено 03 августа 2026, 20:07
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Шахтер – Кудровка – 5:1. Разгром во Львове. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео всех голевых моментов и обзор встречи

03 августа 2026, 19:59 | Обновлено 03 августа 2026, 20:07
1345
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Шахтер – Кудровка – 5:1. Разгром во Львове. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер
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В понедельник, 3 августа начался новый сезон Украинской Премьер-лиги для донецкого «Шахтера» и «Кудровки».

Поединок первого тура прошел на стадионе «Арена Львов». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат Украины. 1-й тур

«Шахтер» – «Кудровка» – 5:1

Голы: Алиссон, 33, Элиас, 55, 72, 90, Мейреллиш, 80 - Думанюк, 42.

ГОЛ! Алиссон, 33 мин, 1:0!

ГОЛ! Думанюк, 42 мин, 1:1!

ГОЛ! Элиас, 55 мин, 2:1!

ГОЛ! Элиас, 72 мин, 3:1!

ГОЛ! Мейреллиш, 80 мин, 4:1!

ГОЛ! Элиас, 90 мин, 5:1!

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Кауан Элиас (Шахтер Донецк), асcист Олег Очеретько.
80’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Мейреллиш (Шахтер Донецк), асcист Алиссон Сантана.
72’
ГОЛ ! Мяч забил Кауан Элиас (Шахтер Донецк).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Кауан Элиас (Шахтер Донецк), асcист Алиссон Сантана.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Думанюк (Кудровка), асcист Рэймонд Овусу-Фримпонг.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Сантана (Шахтер Донецк), асcист Педриньо.
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Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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