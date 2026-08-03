Шахтер – Кудровка – 5:1. Разгром во Львове. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видео всех голевых моментов и обзор встречи
В понедельник, 3 августа начался новый сезон Украинской Премьер-лиги для донецкого «Шахтера» и «Кудровки».
Поединок первого тура прошел на стадионе «Арена Львов». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.
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Чемпионат Украины. 1-й тур
«Шахтер» – «Кудровка» – 5:1
Голы: Алиссон, 33, Элиас, 55, 72, 90, Мейреллиш, 80 - Думанюк, 42.
ГОЛ! Алиссон, 33 мин, 1:0!
ГОЛ! Думанюк, 42 мин, 1:1!
ГОЛ! Элиас, 55 мин, 2:1!
ГОЛ! Элиас, 72 мин, 3:1!
ГОЛ! Мейреллиш, 80 мин, 4:1!
ГОЛ! Элиас, 90 мин, 5:1!
События матча
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