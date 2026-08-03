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  4. Уверенный старт чемпиона. Шахтер во Львове разгромил Кудровку
Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 19:58 |
858
24

Уверенный старт чемпиона. Шахтер во Львове разгромил Кудровку

Команда Турана не оставила гостям шансов

03 августа 2026, 19:58 |
858
24 Comments
Уверенный старт чемпиона. Шахтер во Львове разгромил Кудровку
ФК Шахтер
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УПЛ. 1-й тур

«Шахтер» – «Кудровка» – 5:1

Голы: Алиссон, 33, Кауан Элиас, 55, 72, 90+2, Лука Мейреллиш, 80 - Думанюк, 42.

Предупреждения: Мендоза, 64 - Думанюк, 53, Бичек, 74.

«Шахтер»: Ризнык, Бондарь, Элиас, Педриньо, Педро Энрике, Тобиас (Караваев, 85), Бондаренко (Цуканов, 68), Матвиенко, Назарина (Очеретько, 68), Алиссон, Мендоза (Невертон, 68)

Запасные: Твардовский, Траоре, Невертон, Азаров, Грам, Караваев, Цуканов, Очеретько, Лукас, Мейреллиш, Проспер, Райан

«Кудровка»: Яшков, Векляк (Верлей, 77), Сердюк, Пасич, Мельничук, Думанюк (Адеое, 77), Смирный (Кая, 63), Семенов, Свитюха (Бичек, 63), Овусу (Есин, 89), Беляев

Запасные: Лавута, Кулик, Потимков, Кая, Адеое, Верлей, Бичек, Громский, Есин

Стадион: «Арена Львов»

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

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Кудровка Шахтер Донецк Шахтер - Кудровка отчеты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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Комментарии 24
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Отличное начало сезона!) Браво чемпион! 
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+5
Сашка с Костяном сосут за памятником ленину…. Вроде так писали в онлайн трансляции 
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
Як я й прогнозував це була неймовірна гра неймовірного Шахтаря. Вітаємо також Кауана Еліаса з хет-триком! Це була неймовірна гра Еліаса!
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+3
Шахтер 👏👏 
Уверенно!!
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+3
Костя-Сашка Pidor i LoxXXX таксист, чому Динамо не грає перший тур?
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Такой старт любимой команды радует! Так держать!
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+2
Привіт, 5-1
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+2
Славься, родной ШАХТЁР!!!🧡🖤⚒️
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+2
Смотрю на таблиццу глаз не атвести. Дырявые сепаратисты на девятом заслуженном месте.
Ха-ха-ха! Привет из Салтовки!
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+1
Уся Україна вже не може дочекатися виступів Шахтаря у Лізі Чемпіонів. Це буде неймовірне свято.
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
🧡⚒️🖤
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+1
Команди ЛЧ, особливо усякі там Штурми - шаурмы уже тремтять дивлячись на такі рахунки і таку гру Шахтаря.
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+1
главные кандидаты на влет пока: Оболонь, Кудровка и Кривбас.
Черноморец рядом
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0
Пафосна перемога. Чекаємо , що буде в ЛЧ ?
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0
Дуже добре найтитулованіший клуб незалежної України донецький Шахтар 
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0
Ну з таким воротарем як у Кудрівки, дивно що всі вісім ударів в ствір в голи не перетворились. 
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0
Мейреллиш сидя на скамейке забил?
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-3
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