Уверенный старт чемпиона. Шахтер во Львове разгромил Кудровку
Команда Турана не оставила гостям шансов
УПЛ. 1-й тур
«Шахтер» – «Кудровка» – 5:1
Голы: Алиссон, 33, Кауан Элиас, 55, 72, 90+2, Лука Мейреллиш, 80 - Думанюк, 42.
Предупреждения: Мендоза, 64 - Думанюк, 53, Бичек, 74.
«Шахтер»: Ризнык, Бондарь, Элиас, Педриньо, Педро Энрике, Тобиас (Караваев, 85), Бондаренко (Цуканов, 68), Матвиенко, Назарина (Очеретько, 68), Алиссон, Мендоза (Невертон, 68)
Запасные: Твардовский, Траоре, Невертон, Азаров, Грам, Караваев, Цуканов, Очеретько, Лукас, Мейреллиш, Проспер, Райан
«Кудровка»: Яшков, Векляк (Верлей, 77), Сердюк, Пасич, Мельничук, Думанюк (Адеое, 77), Смирный (Кая, 63), Семенов, Свитюха (Бичек, 63), Овусу (Есин, 89), Беляев
Запасные: Лавута, Кулик, Потимков, Кая, Адеое, Верлей, Бичек, Громский, Есин
Стадион: «Арена Львов»
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
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