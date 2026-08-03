Шахтер Донецк

В понедельник, 3 августа, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и «Кудровка». Стартовый свисток рефери Дмитрия Панчишина из Харькова прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Шахтер



В прошлом сезоне на внутренней арене не нашлось действительно мощного оппонента для донецкого «Шахтера», который смог бы выдержать конкуренцию против команды Арда Турана на всей дистанции, поэтому «горняки» вполне закономерно стали чемпионами в сезоне празднования 90-летия клуба. Как и было запланировано руководством в момент назначения турецкого специалиста за год до этого. А вот полуфинал Лиги конференций УЕФА стал уже очень приятным бонусом.

Но в новом сезоне «Шахтер» столкнется с куда более серьезными вызовами, ведь и в чемпионате ажиотаж в верхней части турнирной таблицы планирует быть очень серьезным, и команде Турана предстоит выступать в основном раунде Лиги чемпионов, а это уже совсем другой футбол. Однако пока что дончане просто вкатываются в сезон, хотя и должны это делать как можно более интенсивно и ответственно, ведь матчи против прямых конкурентов не заставят себя ожидать.

При этом очевидно, что стратегия глубокой ротации между внутренней и международной аренами у «Шахтера» максимально сохранится. Не даром же «горняки» выложили 25 млн евро на очередных новичков этим летом. Бруниньо и Раян Роберто – с этими бразильцами в атаке мы еще познакомимся, а вот Глейкера Мендозу и Александра Караваева хорошо знает вся футбольная страна, поэтому дончане усилились не столько массово, сколько качественно. И теперь остается лишь наблюдать, не превратится ли ненароком наш чемпионат в лигу одной команды в этом сезоне.

Кудровка



Абсолютно иной подход к решению кадровых вопросов этим летом продемонстрировала «Кудровка», которая годом ранее и вовсе дебютировала на уровне «элитного» дивизиона. Но пусть не с Василием Барановым во главе, а с Александром Протченко, однако «ястребы» сумели избежать возвращения в Первую лигу по итогам серии пенальти против «Агробизнеса».

А потом «Кудровка» стала участником чуть ли не наибольшего движения футболистов на трансферном рынке в контексте одного клуба в нашей стране. Массированная ротация кадров произошла, и теперь без одного из лучших бомбардиров прошлого сезона, Андрея Сторчоуса, и прочих, команду Протченко придется открывать для себе вновь. Редки случаи, когда подобные изменения проходили бесследно, и еще реже команда после такого выдавала качественно более высокий рывок.

Впрочем, все зависит от амбиций каждого коллектива. В контексте представителей Черниговской области очевидно, что борьбы за высокие места и еврокубки тут не будет, а вот за выживание в нашем чемпионате может бороться кто угодно, если в один момент не покинет желание играть в футбол. И в чем-чем, а в отсутствии характера что команду Баранова, что коллектив Протченка в последствии, упрекнуть никто не мог в прошлом сезоне. Конечно, одного желания для противостояния против «Шахтера» будет маловато, да и тройка новичков Николай Огарков, Кирилл Сигеев и Александр Ющенко, помочь не смогут из-за условий аренды.

История встреч



Футбольные пути «Шахтер» и «Кудровка» ранее пересекались 2 раза: 2 победы «горняков». Разница голов – 7:1. Крупнейшая победа «оранжево-черных» – 4:0 (2025). В прошлый раз команды встречались в конце апреля этого года, когда с голами Невертона, Лукаса и Артема Бондаренко против мяча Александра Козака победила команда Арда Турана. (0:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 39-летний Дмитрий Панчишин из Харькова, который на своем счету имеет 49 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Владимир Думенко и Ярослав Поважный, а резервным арбитром отработает Артем Михайлюк. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Денисом Шурманов и Мариной Стрелецкой. У Панчишина есть опыт проведения матчей с участием «Шахтера» – 7 побед, 2 поражения, тогда как с «Кудровкой» он пересекался 1 раз –поражение от «Ворсклы» в 2025 году (1:2).

Ориентировочные составы



«Шахтер»: Твардовский – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Марлон Гомес, Назарина, Педриньо да Силва – Невертон, Элиас, Алиссон.

«Кудровка»: Яшков – Мельничук, Потимков, Векляк, Е. Пасич – Думанюк, Смирный – Беляев, Плакса, Стень – Овусу.