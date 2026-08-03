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03 августа 2026, 07:15 | Обновлено 03 августа 2026, 07:19
797
0

Камбэк Полесья, победа Эпицентра, финал Лиги наций, матч Малиновского

Главные новости за 2 августа на Sport.ua

03 августа 2026, 07:15 | Обновлено 03 августа 2026, 07:19
797
0
Камбэк Полесья, победа Эпицентра, финал Лиги наций, матч Малиновского
ФК Полесье
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 2 августа.

1A. Велетень на одесском солнце. Полесье вырвало победу над Черноморцем
Команда Григорчука шокировала соперников голом, но потом не удержала преимущество

1B. Историческая победа в родном городе. Эпицентр разгромил Оболонь
Команда Нагорняка дожала киевлян во втором тайме

2. Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
Жребий 4-го раунда квалификации Лиги конференций пройдет 3 августа в 15:00

3. ПСВ потерпел большое фиаско в матче за Суперкубок. Удаление сломало игру
Обладателем трофея в Нидерландах стал клуб АЗ Алкмаар, забивший 4 мяча

4A. Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей
Лидс выиграл решающий матч 4:2 и завоевал титул Premier League Summer Series

4B. Трабзонспор минимально переиграл Удинезе. Малиновский провел на поле 79 мин
Единственный в матче гол на 4-й минуте забил Эрнест Мучи

5A. Американский боксер выиграл бой за титул Ломаченко и принял громкое решение
Мураталья разобрался с Консейсау

5B. В Лас-Вегасе в горячем бою определился новый чемпион мира в легком весе
Сапеда победил Роуча

6. Украина в овертайме обыграла Казахстан и заняла 5-е место на этапе Евролиги
Сборная Украины по пляжному футболу ранее потеряла шансы на Суперфинал

7A. Третье золото! Польша обыграла США и стала самой титулованной сборной ЛН
Польша сумела защитить титул чемпиона волейбольной Лиги наций

7B. Итоговая таблица Лиги наций по волейболу. Место Украины и медалисты
Завершился главный коммерческий турнир сезона по волейболу

8A. Украина выиграла первое золото на ЧЕ-2026 по академической гребле
Анна Шеремет уверенно одолела соперниц на дистанции

8B. Украина – рядом с топ-5. Медальный зачет ЧЕ-2026 по академической гребле
Спортсмены из Украины завоевали четыре награды

9. Завершили Евробаскет на позитивной ноте. Сборная Украины U-18 победила Кипр
Команда Олега Шевченко финишировала на 21-м месте

10. Джадд Трамп переиграл Кайрена Уилсона в финале престижного Шанхай Мастерс
Финал в Китае завершился со счетом 11:6 в пользу первого номера рейтинга

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главные новости
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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