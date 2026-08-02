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Товарищеские матчи
Трабзонспор
02.08.2026 17:30 – FT 1 : 0
Удинезе
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Турция
02 августа 2026, 20:04 | Обновлено 02 августа 2026, 20:06
1107
0

Трабзонспор минимально переиграл Удинезе. Малиновский провел на поле 79 мин

Единственный в матче гол на 4-й минуте забил Эрнест Мучи

02 августа 2026, 20:04 | Обновлено 02 августа 2026, 20:06
1107
0
Трабзонспор минимально переиграл Удинезе. Малиновский провел на поле 79 мин
ФК Трабзонспор. Руслан Малиновский
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Вечером 2 августа в шведском городе Ландскруна состоялся товарищеский матч.

Турецкий Трабзонспор обыграл итальянский Удинезе со счетом 1:0.

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Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал матч в стартовом составе Трабзонспора и провел на поле 79 минут, после чего был заменен.

Единственный гол в матче был забит турецкой командой уже на 4-й минуте.

Албанский вингер Эрнест Мучи после передачи Арала Шимшира поразил ворота соперника и принес своей команде победу.

Товарищеский матч

2 августа 2026. Ландскруна (Швеция)

Трабзонспор (Турция) – Удинезе (Италия) – 1:0

Гол: Эрнест Мучи, 4

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Руслан Малиновский Трабзонспор Удинезе товарищеские матчи Эрнест Мучи видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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