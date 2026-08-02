Трабзонспор минимально переиграл Удинезе. Малиновский провел на поле 79 мин

Вечером 2 августа в шведском городе Ландскруна состоялся товарищеский матч.

Турецкий Трабзонспор обыграл итальянский Удинезе со счетом 1:0.

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Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал матч в стартовом составе Трабзонспора и провел на поле 79 минут, после чего был заменен.

Единственный гол в матче был забит турецкой командой уже на 4-й минуте.

Албанский вингер Эрнест Мучи после передачи Арала Шимшира поразил ворота соперника и принес своей команде победу.

Товарищеский матч

2 августа 2026. Ландскруна (Швеция)

Трабзонспор (Турция) – Удинезе (Италия) – 1:0

Гол: Эрнест Мучи, 4

Видео гола

Ernest Muçi’nin şık golüyle Udinese Calcio karşısında 1-0 öne geçiyoruz! 💪

pic.twitter.com/0DJ5kmpVil — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 2, 2026

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