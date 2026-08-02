Трабзонспор минимально переиграл Удинезе. Малиновский провел на поле 79 мин
Единственный в матче гол на 4-й минуте забил Эрнест Мучи
Вечером 2 августа в шведском городе Ландскруна состоялся товарищеский матч.
Турецкий Трабзонспор обыграл итальянский Удинезе со счетом 1:0.
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Украинский полузащитник Руслан Малиновский начал матч в стартовом составе Трабзонспора и провел на поле 79 минут, после чего был заменен.
Единственный гол в матче был забит турецкой командой уже на 4-й минуте.
Албанский вингер Эрнест Мучи после передачи Арала Шимшира поразил ворота соперника и принес своей команде победу.
Товарищеский матч
2 августа 2026. Ландскруна (Швеция)
Трабзонспор (Турция) – Удинезе (Италия) – 1:0
Гол: Эрнест Мучи, 4
Видео гола
Ernest Muçi’nin şık golüyle Udinese Calcio karşısında 1-0 öne geçiyoruz! 💪— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 2, 2026
pic.twitter.com/0DJ5kmpVil
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