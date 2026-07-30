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Трабзонспор
30.07.2026 19:00 – FT 0 : 1
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Турция
30 июля 2026, 20:51 | Обновлено 30 июля 2026, 20:58
322
0

Трабзонспор проиграл команде сына Луческу. Малиновский вышел на замену

Турецкий клуб уступил катарскому Аль-Садд, за который забил Роберто Фирмино

30 июля 2026, 20:51 | Обновлено 30 июля 2026, 20:58
322
0
Трабзонспор проиграл команде сына Луческу. Малиновский вышел на замену
ФК Трабзонспор. Руслан Малиновский
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30 июля турецкий Трабзонспор провел очередной контрольный матч на летних сборах в Австрии.

Команда Фатиха Текке уступила катарскому клубу Аль-Садд со счетом 0:1.

Команду Аль-Садд тренирует румынский специалист Разван Луческу, сын бывшего наставника Шахтера и Динамо Мирчи Луческу, который умер в апреле.

Единственный гол в матче был забит на 35-й минуте. Бывший нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино реализовал пенальти и принес катарскому клубу победу со счетом 1:0.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский, который недавно присоединился к Трабзонспору, начал матч в запасе и вышел на поле на 63-й минуте. Это его второй спарринг за турецкую команду, 26 июля он сыграл второй тайм в матче против Айнтрахта (0:3).

Украинский защитник Трабзонспора Арсений Батагов продолжает восстановление после травмы и в заявку на игру не был включен.

Товарищеский матч. 30 июля 2026

Аниф (Австрия). Шпортцентрум Аниф

Трабзонспор (Турция) – Аль-Садд (Катар) – 0:1

Гол: Роберто Фирмино, 35 (пен)

Руслан Малиновский вышел на замену на 63-й минуте.

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Трабзонспор Аль-Садд Разван Луческу товарищеские матчи Руслан Малиновский Фатих Текке Роберто Фирмино пенальти Мирча Луческу Арсений Батагов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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