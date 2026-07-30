Трабзонспор проиграл команде сына Луческу. Малиновский вышел на замену
Турецкий клуб уступил катарскому Аль-Садд, за который забил Роберто Фирмино
30 июля турецкий Трабзонспор провел очередной контрольный матч на летних сборах в Австрии.
Команда Фатиха Текке уступила катарскому клубу Аль-Садд со счетом 0:1.
Команду Аль-Садд тренирует румынский специалист Разван Луческу, сын бывшего наставника Шахтера и Динамо Мирчи Луческу, который умер в апреле.
Единственный гол в матче был забит на 35-й минуте. Бывший нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино реализовал пенальти и принес катарскому клубу победу со счетом 1:0.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский, который недавно присоединился к Трабзонспору, начал матч в запасе и вышел на поле на 63-й минуте. Это его второй спарринг за турецкую команду, 26 июля он сыграл второй тайм в матче против Айнтрахта (0:3).
Украинский защитник Трабзонспора Арсений Батагов продолжает восстановление после травмы и в заявку на игру не был включен.
Товарищеский матч. 30 июля 2026
Аниф (Австрия). Шпортцентрум Аниф
Трабзонспор (Турция) – Аль-Садд (Катар) – 0:1
Гол: Роберто Фирмино, 35 (пен)
Руслан Малиновский вышел на замену на 63-й минуте.
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