Трабзонспор проиграл команде сына Луческу. Малиновский вышел на замену

30 июля турецкий Трабзонспор провел очередной контрольный матч на летних сборах в Австрии.

Команда Фатиха Текке уступила катарскому клубу Аль-Садд со счетом 0:1.

Команду Аль-Садд тренирует румынский специалист Разван Луческу, сын бывшего наставника Шахтера и Динамо Мирчи Луческу, который умер в апреле.

Единственный гол в матче был забит на 35-й минуте. Бывший нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино реализовал пенальти и принес катарскому клубу победу со счетом 1:0.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский, который недавно присоединился к Трабзонспору, начал матч в запасе и вышел на поле на 63-й минуте. Это его второй спарринг за турецкую команду, 26 июля он сыграл второй тайм в матче против Айнтрахта (0:3).

Украинский защитник Трабзонспора Арсений Батагов продолжает восстановление после травмы и в заявку на игру не был включен.

Товарищеский матч. 30 июля 2026

Аниф (Австрия). Шпортцентрум Аниф

Трабзонспор (Турция) – Аль-Садд (Катар) – 0:1

Гол: Роберто Фирмино, 35 (пен)

Руслан Малиновский вышел на замену на 63-й минуте.