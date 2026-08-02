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Премьер-лига
Черноморец
02.08.2026 13:00 – FT 1 : 2
Полесье
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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 15:02 | Обновлено 02 августа 2026, 15:58
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Велетень на одесском солнце. Полесье вырвало победу над Черноморцем

Команда Григорчука шокировала соперников голом, но потом не удержала преимущество

02 августа 2026, 15:02 | Обновлено 02 августа 2026, 15:58
2361
19 Comments
Велетень на одесском солнце. Полесье вырвало победу над Черноморцем
ФК Полесье
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Возвращение одесского «Черноморца» в украинскую Премьер-лигу по итогам предыдущего розыгрыша Первой лиги стало знаменательным событием для нашего футбола. Ведь вместе с «моряками» в «элитный» дивизион возвращался и Роман Григорчук, а значит, бурных эмоций в технических зонах во время каждого тура станет только больше.

И уже в первом матче одесситов после возвращения им пришлось противостоять еще недавно участнику квалификации Лиги конференций УЕФА. Однако житомирское «Полесье» так и не смогло одолеть датский «Копенгаген», поэтому теперь может спокойно сосредоточиться на внутренней арене и шаг за шагом улучшать свой результат прошлого сезона — итоговое третье место в турнирной таблице. Однако, поскольку речь все же идет о начале августа, команде Григорчука и Руслана Ротаня пришлось сражаться и с самым яростным противником — адским одесским солнцем, ведь из-за ситуации с безопасностью матч приходилось начинать в разгар дня.

И действительно, фактор жары сыграл ключевую роль в этом противостоянии, ведь «Черноморец» хотел организовать свои атаки таким образом, чтобы наносить удары соперникам, когда те устанут контролировать мяч. Но даже Григорчук не мог рассчитывать на то, насколько допустит ошибку Бущан уже на 13-й минуте, когда Робакидзе без особых надежд потянул мяч на правый фланг контратаки через центральную зону, пробил издалека наугад, но попал под самую штангу, а вратарь откровенно пропустил гол.

Учитывая, что в дальнейшем у вратаря «Полесья» работы было не так уж и много, эта ошибка могла оказаться решающей. Но чем дальше продвигалось противостояние, тем ниже опускалась линия обороны «Черноморца», и в итоге дело дошло до ответных ударов в исполнении гостей. И не менее эффектно отличился голом на 32-й минуте Велетень, когда после передачи Михайличенко на левый фланг штрафной закрутил мяч в дальний угол.

Преимущество команды Ротаня в владении мячом не вызывало никаких сомнений и удивления, но с голевыми моментами у «Полесья» дела складывались откровенно не очень. Количество ударов постепенно росло в исполнении «волков», но вряд ли они претендовали на то, чтобы ещё до перерыва позволить гостям выйти вперёд по счёту.

Другое дело — начало второго тайма, где всё началось с подачи Велетня с левого фланга на свежего Краснопира на 51-й минуте, а тот головой пробил под ближнюю штангу. Держаться под давлением в дальнейшем одесситам уже не было особого смысла исключительно за счет низкой линии обороны, поэтому они начали постепенно выходить в атаку, но лишь в конце матча создавали хоть какие-то поводы для Бущана поработать над исправлением собственных ошибок. И ключевой момент Клёца на 90-й минуте с ударом из зоны перед штрафной, который вратарь спокойно забрал, можно было считать частью этой сатисфакции.

Следующий матч одесский «Черноморец» проведет дома против ковалевского «Колоса», а житомирское «Полесье» примет «Харьков».

Наши оценки:

«Черноморец» (замены): К. Попов – 5,5, Клец – б/о, Хома – б/о, Корнейчук – б/о.

«Полесье» (замены): Краснопир – 6,5, Назаренко – 5,5, Брагару – 6,0, Федор – 5,5, Бабенко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Черноморец» – «Полесье» – 1:2

Голы: Робакидзе, 13 – Велетень, 32, Краснопир, 51

Предупреждение: Жаржу, 90 – Федор, 87

«Черноморец»: Аниагбосо – Н. Когут, Фарина, Жаржу, Клименко – Авагимян (К. Попов, 68), Курко (Клец, 83), Робакидзе – Алефиренко (Корнейчук, 90+1), Герич, Фарасеенко (Хома, 83).

«Полесье»: Бущан – Крушинский, Красничи, Чоботенко, Михайличенко – Эмерллаху (Краснопир, 46), Борел (Бабенко, 84), Андриевский – Велетень (Федор, 67), Гайдучик (Брагару, 67), Андраде (Назаренко, 58).

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

Удары (в створ) – 6 (4) : 13 (8)
Угловые – 1:8
Оффсайды – 2:0

ЧЕРНОМОРЕЦ - ПОЛЕСЬЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 33°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 19
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З всіх укр форвардів, Краснопір на данний момент найбільше заслуговує на виклик до збірної.
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0
ошибка ГРИ дома надо играть 1 номером а не 2 --ждём КОЛОС
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0
Именно Великан, а не 3-миллионный Леандро сделал игру для Полесья.
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0
Господа шубнамы где ваше скуление, Там один мой побратим обещал ваше скуление где оно??
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-1
Окрема подяка гравцям за красиві голи 
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-1
Хлопці , одесити, хтось може сказати - є у складі хоч один футболіст -вихованець одеського футболу?
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-1
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Хороший цікавий матч. Чорноморець не такий слабкий як я гадав. Вітання Поліссю, з перемогою
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-1
Горняки без труда получат победу без тормозков от Шубнамо ещё больше утвердят положение самого титулованого клуба.
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-2
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Очикувано та закономірно...
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-4
Молодці житомиряни! Впевнена 2-га сила українського футболу 👌
Скуління динамівського непотрібу через 3,2,1 
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-17
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