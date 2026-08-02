В воскресенье состоялся матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором встретились одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье».

Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

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Первый гол одесситы забили классным дальним ударом, однако вратарь житомирян Георгий Бущан имел все шансы отбить этот мяч. Впоследствии на этот гол «Полесье» ответило шедевром Владислава Велетня и ударом головой Игоря Краснопира. На гол нападающего, кстати, ассистировал тот же Велетень.

Украинская Премьер-лига 2026/27. 1-й тур, 2 августа

Черноморец – Полесье – 1:2

Голы: Робакидзе, 13 – Велетень, 32, Краснопир, 51

Видеообзор матча

ГОЛ, 1:0! Гиорги Робакидзе, 13 мин.

ГОЛ, 1:1! Владислав Велетень, 32 мин.

ГОЛ, 1:2! Игорь Краснопир, 51 мин.