Черноморец – Полесье – 1:2. Шедевр Велетня, ляп Бущана. Видео голов, обзор
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В воскресенье состоялся матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором встретились одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье».
Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
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Первый гол одесситы забили классным дальним ударом, однако вратарь житомирян Георгий Бущан имел все шансы отбить этот мяч. Впоследствии на этот гол «Полесье» ответило шедевром Владислава Велетня и ударом головой Игоря Краснопира. На гол нападающего, кстати, ассистировал тот же Велетень.
Украинская Премьер-лига 2026/27. 1-й тур, 2 августа
Черноморец – Полесье – 1:2
Голы: Робакидзе, 13 – Велетень, 32, Краснопир, 51
Видеообзор матча
ГОЛ, 1:0! Гиорги Робакидзе, 13 мин.
ГОЛ, 1:1! Владислав Велетень, 32 мин.
ГОЛ, 1:2! Игорь Краснопир, 51 мин.
События матча
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