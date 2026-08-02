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Премьер-лига
Черноморец
02.08.2026 13:00 – FT 1 : 2
Полесье
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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 16:28 |
1299
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Черноморец – Полесье – 1:2. Шедевр Велетня, ляп Бущана. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка УПЛ

02 августа 2026, 16:28 |
1299
1 Comments
Черноморец – Полесье – 1:2. Шедевр Велетня, ляп Бущана. Видео голов, обзор
ФК Полесье
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В воскресенье состоялся матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором встретились одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье».

Команды встретились на стадионе «Черноморец» в Одессе. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый гол одесситы забили классным дальним ударом, однако вратарь житомирян Георгий Бущан имел все шансы отбить этот мяч. Впоследствии на этот гол «Полесье» ответило шедевром Владислава Велетня и ударом головой Игоря Краснопира. На гол нападающего, кстати, ассистировал тот же Велетень.

Украинская Премьер-лига 2026/27. 1-й тур, 2 августа
Черноморец – Полесье – 1:2
Голы: Робакидзе, 13 – Велетень, 32, Краснопир, 51

Видеообзор матча

ГОЛ, 1:0! Гиорги Робакидзе, 13 мин.

ГОЛ, 1:1! Владислав Велетень, 32 мин.

ГОЛ, 1:2! Игорь Краснопир, 51 мин.

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Полесье), асcист Владислав Велетень.
32’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Велетень (Полесье), асcист Богдан Михайличенко.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Робакидзе (Черноморец).
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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Полесье Житомир видео голов и обзор Владислав Велетень Черноморец - Полесье Георгий Робакидзе Георгий Бущан Игорь Краснопир
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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не хер защитникам катать мяч в своей штрафной вот и получили отбивать надо по дальше--дома играют 1 номером а не 2 против любой команды  ошибка ГРИ
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