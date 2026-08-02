Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Черноморец» – «Полесье» – 1:1

Голы: Робакидзе, 13 – Велетень, 32

«Черноморец»: Аниагбосо – Н. Когут, Фарина, Жаржу, Клименко – Авагимян, Курко, Робакидзе – Алефиренко, Герич, Фарасеенко.

Запасные: Коваль, Набит, Корнейчук, Клец, К. Попов, Тимерлан, Ярмола, Степной, Хома.

«Полесье»: Бущан – Крушинский, Красничи, Чоботенко, Михайличенко – Эмерллаху, Борел, Андриевский – Велетень, Гайдучик, Андраде.

Запасные: Кудрик, Дробот, Кравченко, Назаренко, Бабенко, Филиппов, Федор, Майсурадзе, Брагару, Гришкевич, Краснопир.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

В воскресенье, 2-го августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 13:00.

«Моряки» вернулись в «элитный» дивизион. И Роман Григорчук вернулся вместе с ними. И уже в первом матче «Черноморец» сыграет против команды Руслана Ротаня, которая только что вылетела из квалификации Лиги конференций УЕФА, поэтому теперь будет сосредоточена на внутренних делах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.