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Премьер-лига
Черноморец
02.08.2026 13:00 – 40 1 : 1
Полесье
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Украина. Премьер лига
02 августа 2026, 12:57 | Обновлено 02 августа 2026, 13:39
2257
16

Черноморец – Полесье. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Украинской Премьер-лиги

02 августа 2026, 12:57 | Обновлено 02 августа 2026, 13:39
2257
16 Comments
Черноморец – Полесье. Текстовая трансляция. LIVE
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Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Черноморец» – «Полесье» – 1:1

Голы: Робакидзе, 13 – Велетень, 32

«Черноморец»: Аниагбосо – Н. Когут, Фарина, Жаржу, Клименко – Авагимян, Курко, Робакидзе – Алефиренко, Герич, Фарасеенко.

Запасные: Коваль, Набит, Корнейчук, Клец, К. Попов, Тимерлан, Ярмола, Степной, Хома.

«Полесье»: Бущан – Крушинский, Красничи, Чоботенко, Михайличенко – Эмерллаху, Борел, Андриевский – Велетень, Гайдучик, Андраде.

Запасные: Кудрик, Дробот, Кравченко, Назаренко, Бабенко, Филиппов, Федор, Майсурадзе, Брагару, Гришкевич, Краснопир.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Черноморец» (Одесса).

В воскресенье, 2-го августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Одессе, на поле стадиона «Черноморец», начало в 13:00.

«Моряки» вернулись в «элитный» дивизион. И Роман Григорчук вернулся вместе с ними. И уже в первом матче «Черноморец» сыграет против команды Руслана Ротаня, которая только что вылетела из квалификации Лиги конференций УЕФА, поэтому теперь будет сосредоточена на внутренних делах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Черноморец» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Черноморец
2 августа 2026 -
13:00
Полесье
Фора Полесья -1.5 2.05 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 16
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Да уж... отдали мяч и банка. Но такие удары отрабатывают долгими часами.
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0
Все ясно з цими клоунами. Динамо займе друге місце.
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0
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Сротань: мы вторая команда УПЛ. НЕ СНИЗУ?
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0
Вот вам и Пописся со своими миллионными трансферами! Тут ничейка для Жидомира за счастье будет!
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0
Робот Ки Дзе ⚽ 
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0
Упс...
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0
Ха! Бразилия
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0
Не гол а прикол)
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0
В Одессе самое лучшее расположение камеры -  видно всё поле действий 
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0
Чекаємо 5 трансферів для Полісся
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0
Явний зрив атаки і без жовтої.. чомусь.
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-1
Сротань бол во всей красе
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-1
Ось і 1-1. А скуління то тут було, хоча і тайм 1-й все ще йде 🫠
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-2
гнати сраною мітлою русіка, краву та калітвінцева
тройня дармоїдів які присосались до бабла буткевича
тупо бездарі на крутому забеспеченні
буткевич скоро прозріє як його доїли
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-2
Так тут всі коментують, ніби це останній тур УПЛ, а не перший 😁 та всі команди будуть втрачати очки, всі. Тут ще і тайм не закінчився як пишуть «клоуни, сротань, друга команда знизу» 🤦🏻‍♂️ і знову цікавий факт, це пишуть нікчеми динамівські 💩😁
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-3
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