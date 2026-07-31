В воскресенье, 2 августа, состоится поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся одесский «Черноморец» и житомирское «Полесье». Матч пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», игра начнется в 13:00.

Черноморец

После вылета из УПЛ «моряки» только сезон провели в Первой лиге, сумев сразу вернуть себе место в элите украинского футбола. К успеху одесскую команду привел Роман Григорчук, который в январе этого года сменил у руля «Черноморца» Александра Кучера. Таким образом опытный специалист третий раз стал коучем «черно-синих». Григорчук принял «Черноморец», когда команда шла на третьем месте турнирной таблицы Первой лиги, а в итоге одесситы завершили чемпионат на второй позиции.

К новому сезону «моряки» готовились на своей базе в Совиньоне. На сборах «Черноморец» провел семь спаррингов: 4 победы, 2 поражения и 1 ничья. Отметим, что только в двух контрольных матчах одесситы забили менее двух голов.

Скорее всего, целью «Черноморца» в новом сезоне будет середина турнирной таблицы. Не добавляет оптимизма болельщикам «моряков» нестабильная финансовая ситуация клуба. Из-за этого в нынешнем году ФИФА уже дважды подвергала «Черноморец» трансферному бану. Тем не менее, руководство одесской команды не прекращает работу над комплектацией состава. Из уже состоявшихся переходов отметим защитника Корнийчука, полузащитника Клеца и вингера Алефиренко, который уже выступал за «моряков».

Также одесский клуб близок к соглашению с «Динамо» по аренде Герича, который прошлый сезон провел в «Черноморце», забив восемь голов и отдав две голевые передачи. Кроме того, контракт с «черно-синими» продлили Аниагбосо, Жаржу, братья Когуты и Попов.

Полесье

Житомирская команда на протяжении трех предыдущих сезонов входила в топ-5 украинского чемпионата, а в этом году впервые завоевала «бронзовые» медали. Без сомнения, и в новом сезоне амбициозное «Полесье» попытается держать марку и вновь замахнуться на медали УПЛ. И потенциал у «волков» для новых свершений имеется.

Вот только после летней паузы поклонников «Полесья» сразу ожидало разочарование. Команда Руслана Ротаня в очередной раз не смогла преодолеть квалификацию еврокубкового турнира, покинув Лигу конференций уже после первой своей стадии квалификации. Непроходимым барьером для «волков» стал датский «Копенгаген». Особенно болезненным стало гостевое поражение, ведь весь второй тайм житомиряне играли в большинстве.

Главными приобретениями «Полесья» в летнее межсезонье стали кабо-вердийский вингер Леандро Андраде из «Карабаха» и венесуэльский опорник Андрус Араухо из «Кривбасса». Андраде уже произвел неплохое впечатление по матчам против «Копенгагена», так что он вполне может стать весомой боевой единицей «волков».

К новому сезону житомирская команда готовилась в Австрии. Летом «волки» сыграли восемь контрольных матчей: 4 победы, 3 поражения и 1 ничья. Лучшим бомбардиром «Полесья» в этих встречах стал форвард Филиппов, забивший 6 голов.

Из кадровых потерь отметим травму голкипера житомирской команды Волынца. В квалификации Лиги конференций ворота «волков» защищал опытный Бущан, который на «Паркене» провел свой 50-й поединок в еврокубках. А на разминке перед матчем в Копенгагене повреждение получил центрбек Сарапий, которого в стартовом составе заменил Майсурадзе.

Статистика встреч

Команды на официальном уровне провели 11 очных дуэлей: 6 побед одержало «Полесье», 5 викторий отпраздновали одесситы и еще один матч завершился вничью. А в УПЛ соперники сыграли четыре поединка, одержав по две победы. Предыдущая встреча «моряков» с «волками» состоялась в марте 2025-го. В Житомире хозяева поля обыграли соперников со счетом 3:1. Результативными ударами в ворота «Черноморца» отметились Батиста, Андриевский и Гуцуляк, на что одесситы ответили голом Янакова с пенальти.

Прогноз на противостояние

Житомирская команда подходит к противостоянию очевидным фаворитом. И нужно признать, что по кадровому потенциалу команды находятся на разных уровнях. К тому же, «волки» будут полны решимости удачно стартовать в новом чемпионате и реабилитироваться за неудачу в Лиге конференций. Единственным козырем «Черноморца» может стать домашнее поле, но это обстоятельство вряд ли убережет одесситов от поражения. Ставим на победу «Полесья» с форой -1.5.

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Аниагбосо, Клименко, Жаржу Мозес, Корнийчук, Клец, Курко, Авагимян, Попов, Алефиренко, Фарасеенко, Хома.

«Полесье»: Бущан, Крушинский, Майсурадзе, Чоботенко, Михайличенко, Федор, Бабенко, Андриевский, Назаренко, Краснопир.