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02 августа 2026, 18:37 | Обновлено 02 августа 2026, 18:41
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РОТАНЬ: «Команда только строится. Хотим стать чемпионами в будущем»

Тренер «Полесья» высказался о непростой победе над «Черноморцем»

02 августа 2026, 18:37 | Обновлено 02 августа 2026, 18:41
595
2 Comments
РОТАНЬ: «Команда только строится. Хотим стать чемпионами в будущем»
ФК Полесье. Руслан Ротань
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Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань оценил выступление своей команды в первом туре УПЛ против «Черноморца». Подопечные Ротаня пропустили первыми, но смогли совершить камбэк – 2:1.

Ротань похвалил команду за характер после болезненного вылета из Лиги конференций от «Копенгагена».

– Сегодня «Полесье» начало неудачно, где-то пропустили быстро, но удалось восстановить паритет. Как в целом ваши впечатления от матча, что можете сказать?

– Да, действительно, я с вами согласен. Во-первых, нужно поздравить «Черноморец» с хорошей игрой. Если брать в целом, они действительно нам сегодня дали очень классный бой и проблем доставили больше, чем «Копенгаген». Нам было намного легче играть с «Копенгагеном», чем сегодня с «Черноморцем». Поэтому комплименты «Черноморцу».

Конечно, и комплименты моей команде, потому что, опять же, я не скажу, что мы вышли не настроенными на матч. Я не скажу, что у нас что-то не получалось. Единственный момент – это с первого удара мы пропустили гол, и там есть вопросы, касающиеся высокой обороны и реакции на потерю мяча. Поэтому нужно с этого начинать. Потом серия ошибок и удар, который привел к голу.

Мне понравилось то, как ребята отреагировали на гол. Это нас еще больше мотивировало. Конечно, несмотря на то, что сегодня было очень жарко, нужно было проявить характер. Я очень доволен, что ребята показали его и продемонстрировали понимание ситуации, ведь сумели отреагировать на то, что игра складывалась не в нашу пользу. Это важный момент, что как раз мы показали этот характер.

– Можно ли сказать, что решающим в этом матче было то, что вы вырвали победу благодаря индивидуальным умениям игроков?

– Я не скажу. Во-первых, сегодня матч был... у нас было очень много моментов, у нас было очень много ударов. Мы были агрессивны в третьей зоне. Конечно, прежде всего нам это дал быстрый пропущенный гол. Команда «Черноморец» села низко, и мы понимали, что нам нужно быть агрессивными. Нам нужно было после перерыва перестраиваться. Мы рисковали, насыщая штрафную площадь, выпуская Краснопира и оставляя Гайдучика, и это сработало.

Потому что у нас было понимание, как будет проходить матч, и то, о чем мы с ребятами договаривались в перерыве, это все сработало. Единственное, немного не понравилось... А возможно, все-таки это как раз и есть момент переездов. Концовка матча – она немного была нервной. Где-то вместо того, чтобы надежно контролировать, мы где-то теряли мячи, которые не нужно было терять. Какие предпосылки для этого: нужна была структура, нужен был разворот игры, а мы где-то спешили и смотрели вперед, где нужно было разворачивать игру на другой фланг.

– Какие задачи президент клуба поставил перед «Полесьем» на этот сезон и какой результат вы лично будете считать успешным? И получили ли вы уже тот состав, который хотели видеть на старте сезона, или трансферная работа еще не завершена?

– Конечно, команда строится. Вы видите... Чтобы занимать высокие места, нужно пройти путь конкуренции. Тот, который на сегодняшний день имеет «Шахтер». У «Шахтера» на сегодняшний день есть путь конкуренции, они прошли это, у них покупали игроков годами на позиции лучше лучших.

Поэтому мы на этом пути. Конечно, мы не можем сегодня говорить, что наша задача – стать чемпионами. Наша амбиция – это будет правильно сказано – стать чемпионами в будущем. Когда это будет? Когда-то это будет. Если мы будем продолжать в том же духе, если у нас будет правильная селекция, если мы будем делать конкуренцию выше. И потом будет результат на длинном пути.

Поэтому сейчас процесс только-только начинается. Когда это произойдет? Это может произойти и в этом году, может в следующем. Это просто вопрос времени.

– После евровкубкового вылета был ли сегодняшний матч для вас своеобразной проверкой, насколько команда способна быстро переворачивать страницу и не жить прошлым? Это первый вопрос. И сразу второй вопрос: Владислав Велетень оценил сегодняшний матч для него на восемь, если из десяти говорить. Насколько бы вы оценили игру Владислава сегодня?

– Давайте я со второго начну. Очень классно, когда футболист оценивает себя. Если смотреть глобально, он сделал результат, но этот результат помогли ему сделать ребята. Это нужно ценить. Потенциал я бы оценил на восемь, действительно. Но очень много труда нужно пройти и иметь очень устойчивую психологию, потому что есть конкуренция, и эту конкуренцию нужно выигрывать.

Что касается Влада – он сегодня действительно помог команде, он сегодня был одним из лучших на футбольном поле, я считаю. Но он должен понимать, что такое конкуренция. Потому что как раз конкуренция поможет ему становиться лучше. Оценивать всегда нужно себя в конце чемпионата.

Что касается первого вопроса: я бы сказал по-другому. Это был экзамен для нас. Экзамен, потому что действительно... нужно сказать и похвалить ребят за Лигу конференций при том, что мы вылетели. Я бы расценивал по-другому.

В десяти таких играх с «Копенгагеном» с такой игрой мы должны были проходить. У нас это не получилось, но у нас было очень хорошее понимание игры, у нас была очень хорошая психология на этот матч и мы играли первым номером против команды, которая в Европе ценится очень высоко.

И это очень важно. То, что мы не прошли дальше, – это, конечно, минус. Мы получили опыт – это плюс. Именно то психологическое состояние после вылета, то опустошение, которое было у команды... Такое всегда случается, когда команда вылетает, когда ставит перед собой цели и не достигает их. Конечно, тогда приходит опустошение. Очень важно, что сегодня ребята смогли это перебороть. Эта победа – и есть тот экзамен, который мы сдавали. Игра складывалась не в нашу пользу, не так, как мы хотели. Нужно было переломить и себя, и ситуацию психологически. К этому добавилась еще и сегодняшняя игра, которая также стала очень тяжелым экзаменом.

Я очень доволен ребятами, что они этот экзамен прошли. Это говорит о том, что команда, как я говорил после матчей с «Копенгагеном», обладает очень большим потенциалом. Но его нужно реализовать. Реализовать не на словах, а на футбольном поле. Сегодня был лишь маленький шаг.

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Андрей Витренко Источник: ФК Полесье
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Комментарии 2
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Охренеть, такое впечатление, что до Ротаня команды не было, пришла мессия и начала собирать с мира по нитке.
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-1
ще один будівельник))
он динамо вже 20 років будує))
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-2
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