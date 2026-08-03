Ливерпуль, ведя 2:0, получил 4 мяча за 30 минут и упустил из рук трофей

Вечером 2 августа состоялся заключительный матч Premier League Summer Series, в котором определился обладатель трофея.

Ливерпуль на нейтральном поле в Чикаго сенсационно уступил Лидсу со счетом 2:4.

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Команда Андони Ираолы отлично провела первый тайм и повела в счете 2:0. На 7-й минуте счет открыл Люк Чамберс после передачи Милоша Керкеза, а на 40-й преимущество мерсисайдцев удвоил Флориан Вирц, которому ассистировал Джереми Фримпонг.

После перерыва тренерский штаб обеих команд провел ряд замен, и игра полностью изменилась. Лидс совершил невероятный камбэк в последние 30 минут матча.

На 60-й минуте Бренден Ааронсон сократил отставание, а через 11 минут Доминик Калверт-Льюин сравнял счет (2:2).

Лидс не остановился на достигнутом. На 73-й минуте Шон Лонгстафф вывел свою команду вперед, а на 85-й Калверт-Льюин оформил дубль и установил окончательный счет (4:2).

Таким образом, Ливерпуль, выигрывая 2:0, пропустил четыре мяча за 30 минут второго тайма и упустил из рук трофей.

Итоговое положение: Лидс (6 очков), Ливерпуль (6), Сандерленд (3), Рексем (3).

Premier League Summer Series. 3-й тур

2 августа 2026 года. Чикаго (штат Иллинойс, США). Солджер Филд

Ливерпуль – Лидс – 2:4

Голы: Люк Чамберс, 7, Флориан Вирц, 40 – Бренден Ааронсон, 60, Доминик Калверт-Льюин, 71, 85, Шон Лонгстафф, 73.

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