Сандерленд выиграл матч Summer Series, Тутеров вышел на замену

Вечером 2 августа состоялся матч товарищеского турнира Premier League Summer Series.

В игре 3-го тура Сандерленд минимально обыграл Рексем со счетом 1:0.

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Матч прошел на стадионе Subaru Park в Честере (штат Пенсильвания, США).

Единственный гол во встрече был забит на 34-й минуте. Отличился французский защитник Норди Мукиеле, что и принесло черным котам победу.

Украинский вингер Тимур Тутеров начал поединок в запасе. На 62-й минуте он заменил Хабиба Диарру и провел на поле около 30 минут.

Турнирное положение: Ливерпуль (6 очков), Лидс, Рексем, Сандерленд (по 3).

Победителя турнира определит вечерняя игра между Ливерпулем и Лидсом.

Premier League Summer Series. 3-й тур

2 августа 2026. Честер (штат Пенсильвания, США).Subaru Park

Рексем – Сандерленд – 0:1

Гол: Норди Мукиеле, 34

Турнирная таблица

Відео голів та огляд матчу