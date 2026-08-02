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Англия
02 августа 2026, 22:17 | Обновлено 02 августа 2026, 22:24
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0

Сандерленд выиграл матч Summer Series, Тутеров вышел на замену

Черные коты обыграли команду Рексем благодаря голу Норди Мукиеле

02 августа 2026, 22:17 | Обновлено 02 августа 2026, 22:24
92
0
Сандерленд выиграл матч Summer Series, Тутеров вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимур Тутеров
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Вечером 2 августа состоялся матч товарищеского турнира Premier League Summer Series.

В игре 3-го тура Сандерленд минимально обыграл Рексем со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе Subaru Park в Честере (штат Пенсильвания, США).

Единственный гол во встрече был забит на 34-й минуте. Отличился французский защитник Норди Мукиеле, что и принесло черным котам победу.

Украинский вингер Тимур Тутеров начал поединок в запасе. На 62-й минуте он заменил Хабиба Диарру и провел на поле около 30 минут.

Турнирное положение: Ливерпуль (6 очков), Лидс, Рексем, Сандерленд (по 3).

Победителя турнира определит вечерняя игра между Ливерпулем и Лидсом.

Premier League Summer Series. 3-й тур

2 августа 2026. Честер (штат Пенсильвания, США).Subaru Park

Рексем – Сандерленд – 0:1

Гол: Норди Мукиеле, 34

Турнирная таблица

Відео голів та огляд матчу

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Premier League Summer Series Тимур Тутеров Сандерленд Рексем Норди Мукиеле Хабиб Диарра видео голов и обзор товарищеские матчи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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