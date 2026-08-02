Сандерленд выиграл матч Summer Series, Тутеров вышел на замену
Черные коты обыграли команду Рексем благодаря голу Норди Мукиеле
Вечером 2 августа состоялся матч товарищеского турнира Premier League Summer Series.
В игре 3-го тура Сандерленд минимально обыграл Рексем со счетом 1:0.
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Матч прошел на стадионе Subaru Park в Честере (штат Пенсильвания, США).
Единственный гол во встрече был забит на 34-й минуте. Отличился французский защитник Норди Мукиеле, что и принесло черным котам победу.
Украинский вингер Тимур Тутеров начал поединок в запасе. На 62-й минуте он заменил Хабиба Диарру и провел на поле около 30 минут.
Турнирное положение: Ливерпуль (6 очков), Лидс, Рексем, Сандерленд (по 3).
Победителя турнира определит вечерняя игра между Ливерпулем и Лидсом.
Premier League Summer Series. 3-й тур
2 августа 2026. Честер (штат Пенсильвания, США).Subaru Park
Рексем – Сандерленд – 0:1
Гол: Норди Мукиеле, 34
Турнирная таблица
Відео голів та огляд матчу
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