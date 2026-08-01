ВИДЕО. Сандерленд уступил Лидсу в США, Тутеров вышел на замену

В ночь на 31 июля состоялся матч 2-го тура товарищеского турнира Premier League Summer Series.

Лидс обыграл Сандерленд со счетом 1:0, встреча прошла на Sports Illustrated Stadium в Харрисоне (штат Нью-Джерси, США).

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Единственный мяч был забит уже на 8-й минуте. Лукас Нмеча вывел Лидс вперед, и этот гол стал победным.

Украинский вингер Тимур Тутеров, выступающий за Сандерленд, начал встречу на скамейке запасных, а на 37-й минуте вышел на поле, заменив Брайана Бробби.

После перерыва обе команды провели ряд замен, однако счет больше не изменился. Лидс удержал минимальное преимущество и одержал победу (1:0).

Турнирное положение: Ливерпуль (6 очков), Рексем, Лидс (по 3), Сандерленд (0).

Premier League Summer Series. 2-й тур, 31 июля 2026

Харрисон (штат Нью-Джерси, США). Sports Illustrated Stadium

02:30. Сандерленд (Англия) – Лидс (Англия) – 0:1

Гол: Лукас Нмеча, 8

Украинец Тимур Тутеров (Сандерленд) вышел на замену на 37-й минуте.

Турнирная таблица

Відео голів та огляд матчу