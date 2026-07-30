ВИДЕО. 17-летний игрок принес победу Ливерпулю в матче Summer Series
Рио Нгумоха с передачи Доминика Собослаи забил в ворота команды Рексем
В ночь на 30 июля в США состоялся матч летнего турнира Premier League Summer Series.
На стадионе Янки Стэдиум в Нью-Йорке Ливерпуль одержал минимальную победу над командой Рексем со счетом 1:0.
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Единственный гол в матче был забит на 75-й минуте.
После передачи Доминика Собослаи отличился 17-летний вингер Рио Нгумоха, который принес мерсисайдцам победу.
Ливерпуль набрал 6 очков после двух матчей и возглавляет турнирную таблицу, дальше идут Рексем (3), Лидс и Сандерленд (по 0).
Premier League Summer Series
2-й тур. 30 июля 2026. Нью-Йорк (США). Янки Стэдиум
Ливерпуль – Рексем – 1:0
Гол: Рио Нгумоха, 75
Турнирная таблица
Видео гола и обзор матча
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