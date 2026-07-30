ВИДЕО. 17-летний игрок принес победу Ливерпулю в матче Summer Series

В ночь на 30 июля в США состоялся матч летнего турнира Premier League Summer Series.

На стадионе Янки Стэдиум в Нью-Йорке Ливерпуль одержал минимальную победу над командой Рексем со счетом 1:0.

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Единственный гол в матче был забит на 75-й минуте.

После передачи Доминика Собослаи отличился 17-летний вингер Рио Нгумоха, который принес мерсисайдцам победу.

Ливерпуль набрал 6 очков после двух матчей и возглавляет турнирную таблицу, дальше идут Рексем (3), Лидс и Сандерленд (по 0).

Premier League Summer Series

2-й тур. 30 июля 2026. Нью-Йорк (США). Янки Стэдиум

Ливерпуль – Рексем – 1:0

Гол: Рио Нгумоха, 75

Турнирная таблица

Видео гола и обзор матча