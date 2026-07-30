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Ливерпуль
30.07.2026 02:30 – FT 1 : 0
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Англия
30 июля 2026, 16:29 | Обновлено 30 июля 2026, 16:32
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ВИДЕО. 17-летний игрок принес победу Ливерпулю в матче Summer Series

Рио Нгумоха с передачи Доминика Собослаи забил в ворота команды Рексем

30 июля 2026, 16:29 | Обновлено 30 июля 2026, 16:32
140
0
ВИДЕО. 17-летний игрок принес победу Ливерпулю в матче Summer Series
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь на 30 июля в США состоялся матч летнего турнира Premier League Summer Series.

На стадионе Янки Стэдиум в Нью-Йорке Ливерпуль одержал минимальную победу над командой Рексем со счетом 1:0.

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Единственный гол в матче был забит на 75-й минуте.

После передачи Доминика Собослаи отличился 17-летний вингер Рио Нгумоха, который принес мерсисайдцам победу.

Ливерпуль набрал 6 очков после двух матчей и возглавляет турнирную таблицу, дальше идут Рексем (3), Лидс и Сандерленд (по 0).

Premier League Summer Series

2-й тур. 30 июля 2026. Нью-Йорк (США). Янки Стэдиум

Ливерпуль – Рексем – 1:0

Гол: Рио Нгумоха, 75

Турнирная таблица

Видео гола и обзор матча

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Premier League Summer Series Ливерпуль Рио Нгумоха Рексем Доминик Собослаи видео голов и обзор товарищеские матчи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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