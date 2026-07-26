Premier League Summer Series. День 1: Тутеров забил Ливерпулю, дебют Ираолы

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В ночь с 25 на 26 июля в США стартовал предсезонный турнир 2026 Premier League Summer Series.

В соревнованиях принимают участие четыре клуба из чемпионата Англии: Ливерпуль, Сандерленд, Лидс, Рексем.

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В стартовом матче Ливерпуль под руководством нового главного тренера Андони Ираолы одолел Сандерленд со счетом 4:2.

За красных забили Киран Моррисон, Доминик Собослаи, Федерико Кьеза и Льюис Кумас.

У черных котов гол забил украинский хавбек Тимур Тутеров, также отличился Энцо Ле Фе.

В другом поединке 1-го тура Рексем переиграл Лидс со счетом 3:2.

Premier League Summer Series 2026

1-й тур. 26 июля 2026

🔹 Нэшвилл (штат Теннесси, США). Geodis Park

01:00. Ливерпуль – Сандерленд – 4:2

Голы: Киран Моррисон, 13, Доминик Собослаи, 56, Федерико Кьеза, 72, Льюис Кумас, 85 – Энцо Ле Фе, 28, Тимур Тутеров, 49

🔹 Тампа (штат Флорида, США). Raymond James Stadium

02:30. Рексем – Лидс – 3:2

Голы: Киффер Мур, 1, Бейли Кадамартери, 41, Сэм Смит, 86 – Джоэл Пиру, 29, Шон Лонгстафф, 45

Турнирная таблица

Расписание следующих матчей

30.07. 02:30. Ливерпуль – Рексем

31.07. 02:30. Сандерленд – Лидс

02.08. 19:00. Рексем – Сандерленд

02.08. 23:00. Ливерпуль – Лидс

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