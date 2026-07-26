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Товарищеские матчи
Рексхэм
26.07.2026 02:30 – FT 3 : 2
Лидс
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Англия
26 июля 2026, 12:23 | Обновлено 26 июля 2026, 12:48
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Premier League Summer Series. День 1: Тутеров забил Ливерпулю, дебют Ираолы

Ливерпуль обыграл Сандерленд 4:2, а Рексем нанес поражение Лидсу 3:2

26 июля 2026, 12:23 | Обновлено 26 июля 2026, 12:48
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Premier League Summer Series. День 1: Тутеров забил Ливерпулю, дебют Ираолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимур Тутеров
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В ночь с 25 на 26 июля в США стартовал предсезонный турнир 2026 Premier League Summer Series.

В соревнованиях принимают участие четыре клуба из чемпионата Англии: Ливерпуль, Сандерленд, Лидс, Рексем.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В стартовом матче Ливерпуль под руководством нового главного тренера Андони Ираолы одолел Сандерленд со счетом 4:2.

За красных забили Киран Моррисон, Доминик Собослаи, Федерико Кьеза и Льюис Кумас.

У черных котов гол забил украинский хавбек Тимур Тутеров, также отличился Энцо Ле Фе.

В другом поединке 1-го тура Рексем переиграл Лидс со счетом 3:2.

Premier League Summer Series 2026

1-й тур. 26 июля 2026

🔹 Нэшвилл (штат Теннесси, США). Geodis Park

01:00. Ливерпуль – Сандерленд – 4:2

Голы: Киран Моррисон, 13, Доминик Собослаи, 56, Федерико Кьеза, 72, Льюис Кумас, 85 – Энцо Ле Фе, 28, Тимур Тутеров, 49

🔹 Тампа (штат Флорида, США). Raymond James Stadium

02:30. Рексем – Лидс – 3:2

Голы: Киффер Мур, 1, Бейли Кадамартери, 41, Сэм Смит, 86 – Джоэл Пиру, 29, Шон Лонгстафф, 45

Турнирная таблица

Расписание следующих матчей

  • 30.07. 02:30. Ливерпуль – Рексем
  • 31.07. 02:30. Сандерленд – Лидс
  • 02.08. 19:00. Рексем – Сандерленд
  • 02.08. 23:00. Ливерпуль – Лидс

Видеообзор матчей

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Premier League Summer Series Сандерленд Ливерпуль товарищеские матчи видео голов и обзор Федерико Кьеза Доминик Собослаи Тимур Тутеров Энцо Ле Фе Рексем Лидс Киффер Мур Шон Лонгстафф Андони Ираола дебют
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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