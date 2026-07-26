ВИДЕО. Победа для Де Дзерби. Тоттенхэм в Новой Зеландии переиграл Окленд
Голами в составе команды шпор отличились Дейн Скарлетт и Ришарлисон
Утром 26 июля английский Тоттенхэм провел контрольный матч во время турне, встретившись в гостях с новозеландским клубом Окленд.
Команда Роберто Де Дзерби, экс-тренера Шахтера, в зимних условиях южного полушария одержала уверенную победу со счетом 2:0.
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На 12-й минуте счет открыл Дейн Скарлетт, а после перерыва преимущество лондонцев удвоил Ришарлисон, который отличился на 70-й минуте после передачи Матиса Теля.
Тоттенхэм имел существенное преимущество на протяжении всего поединка, нанес 22 удара против 9 у соперника и владел мячом 63% времени (показатель xG = 3,20 против 0,92 у Окленда).
Товарищеский матч. 26 июля 2026. Окленд (Новая Зеландия)
06:00. Окленд (Новая Зеландия) – Тоттенхэм (Англия) – 0:2
Голы: Дейн Скарлетт, 12, Ришарлисон, 70.
Видеообзор матча
Видео голов
Highlights: Spurs 2-0 Auckland 📺 pic.twitter.com/FUYieVQVj1— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 26, 2026
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