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Товарищеские матчи
Окленд
26.07.2026 06:00 – FT 0 : 2
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 июля 2026, 12:41 | Обновлено 26 июля 2026, 12:47
86
0

ВИДЕО. Победа для Де Дзерби. Тоттенхэм в Новой Зеландии переиграл Окленд

Голами в составе команды шпор отличились Дейн Скарлетт и Ришарлисон

26 июля 2026, 12:41 | Обновлено 26 июля 2026, 12:47
86
0
ВИДЕО. Победа для Де Дзерби. Тоттенхэм в Новой Зеландии переиграл Окленд
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби
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Утром 26 июля английский Тоттенхэм провел контрольный матч во время турне, встретившись в гостях с новозеландским клубом Окленд.

Команда Роберто Де Дзерби, экс-тренера Шахтера, в зимних условиях южного полушария одержала уверенную победу со счетом 2:0.

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На 12-й минуте счет открыл Дейн Скарлетт, а после перерыва преимущество лондонцев удвоил Ришарлисон, который отличился на 70-й минуте после передачи Матиса Теля.

Тоттенхэм имел существенное преимущество на протяжении всего поединка, нанес 22 удара против 9 у соперника и владел мячом 63% времени (показатель xG = 3,20 против 0,92 у Окленда).

Товарищеский матч. 26 июля 2026. Окленд (Новая Зеландия)

06:00. Окленд (Новая Зеландия) – Тоттенхэм (Англия) – 0:2

Голы: Дейн Скарлетт, 12, Ришарлисон, 70.

Видеообзор матча

Видео голов

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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