Окленд Сити – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на товарищеский матч

26 июля на Иден Парк пройдет товарищеский матч, в котором сыграют Окленд Сити и Тоттенхэм Хотспурс. Поединок начнется в 06:00 по киевскому времени.

Окленд Сити

Команда находится в уникальной ситуации. У нее нет особенной конкуренции не только на национальном уровне, в родной Новой Зеландии, но и в регионе в целом. Поначалу, в первое десятилетие своего существования, еще не было такого доминирования. Но с 2013/2014 за очень редким исключением, не получалось выиграть местные трофеи.

Да, в 2025-м году была неприятная неожиданность: в Северной Лиги после ряда титулов было занято только пятое место. Но при этом вышло победить в Национальной Лиге. Ну и, главное, снова защитили статус лучшего и в Лиге чемпионов Океании. Так что снова будет участие в Межконтинентальном кубке - хотя там гости из самого слабого региона мирового сезона уже привычно ничего заметного показать не могут. Вот и с Вот и в крайнем розыгрыше сразу и бесславно вылетели, уступив египетскому Пирамидс с разгромной разницей 0-3.

Тоттенхэм Хотспурс

Клуб в позапрошлом сезоне, казалось, сорвало долгое проклятие. Он никак не мог выиграть никакого титула вообще - а в 2025-м году завоевали Лигу Европы. Впрочем, автора того успеха, Постекоглу успели уволить, из-за низкой позиции в АПЛ. Это, правда, не особенно помогло. Благо, что весной получилось переманить к себе Де Дзерби. И с ним рывком в последних турах удалось хотя бы сохранить прописку в Премьер-Лиге.

В Лондоне понимают, что нужно прибавлять, да и экс-наставнику Шахтера очевидно гарантировали новичков. И если Сенеси пришел свободным агентом, то за ван Хекке и, особенно, Тонали, выложили очень крупные суммы.

Статистика личных встреч

Стороны представляют хотя и не чужие друг для друга страны. Но все же они базируются в странах, что на противоположных сторонах Земли. Не удивительно, что не было ни единственной товарищеской даже игры раньше.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят даже в фактор своего поля, хотя тут он важен. Но все-таки соотношения класса явно в пользу англичан - верим, что они выиграют с форой -1,5 гола(коэффициент - 1,70).