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02.08.2026 19:00 - : -
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Товарищеские матчи
02 августа 2026, 00:32 | Обновлено 02 августа 2026, 00:51
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0

Рексхэм – Сандерленд. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 2 августа в 19:00 по Киеву

02 августа 2026, 00:32 | Обновлено 02 августа 2026, 00:51
5
0
Рексхэм – Сандерленд. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Сандерленд
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В воскресенье, 2 августа, состоится товарищеский поединок между «Рексхэмом» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Рексхэм

Предыдущий сезон для коллектива Райана Рельнодса стал довольно неплохим. В первом же сезоне в Чемпионшипе команде удалось набрать 71 балл за 46 матчей и занять 7-е место общего зачета. Всего 2-х очков не хватило «Рексхэму» для участия в плей-офф за выход в Премьер-лигу, где победил «Халл».

Неплохо коллектив выступил и в Кубке Англии, где ему удалось квалифицироваться в 1/8 финала, выбив на своем пути «Ноттингем» и «Ипсвич». Правда, на этой стадии путь «Рексхэма» оборвал «Челси».

Сандерленд

«Черные коты» также поразили фанатов в первом сезоне по возвращении в Премьер-лигу. Коллективу сразу удалось занять 7-е место и квалифицироваться в Лигу Европы, получив 54 балла за 38 поединков. Хотя даже от 11-го места расстояние было небольшим – всего 2 очка.

Национальный кубок «Сандерленд» также покинул на стадии 1/8 финала, проиграв перволиговому (на тот момент) «Порт Вейлу» с минимальным счетом.

Личные встречи

Коллективы еще не играли между собой в официальных играх.

Прогноз

Предсезонные матчи часто завершаются с большим количеством голов, поэтому я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.7.

Прогноз Sport.ua
Рексхэм
2 августа 2026 -
19:00
Сандерленд
Тотал больше 2.5 1.7 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Рексем Сандерленд прогнозы прогнозы на футбол товарищеские матчи
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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