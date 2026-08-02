В воскресенье, 2 августа, состоится товарищеский поединок между «Рексхэмом» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 19:00.



Рексхэм



Предыдущий сезон для коллектива Райана Рельнодса стал довольно неплохим. В первом же сезоне в Чемпионшипе команде удалось набрать 71 балл за 46 матчей и занять 7-е место общего зачета. Всего 2-х очков не хватило «Рексхэму» для участия в плей-офф за выход в Премьер-лигу, где победил «Халл».



Неплохо коллектив выступил и в Кубке Англии, где ему удалось квалифицироваться в 1/8 финала, выбив на своем пути «Ноттингем» и «Ипсвич». Правда, на этой стадии путь «Рексхэма» оборвал «Челси».



Сандерленд



«Черные коты» также поразили фанатов в первом сезоне по возвращении в Премьер-лигу. Коллективу сразу удалось занять 7-е место и квалифицироваться в Лигу Европы, получив 54 балла за 38 поединков. Хотя даже от 11-го места расстояние было небольшим – всего 2 очка.



Национальный кубок «Сандерленд» также покинул на стадии 1/8 финала, проиграв перволиговому (на тот момент) «Порт Вейлу» с минимальным счетом.



Личные встречи



Коллективы еще не играли между собой в официальных играх.



Прогноз



Предсезонные матчи часто завершаются с большим количеством голов, поэтому я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.7.

Прогноз Sport.ua Рексхэм Сандерленд Тотал больше 2.5 1.7 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024 (21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.