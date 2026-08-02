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Ливерпуль
02.08.2026 23:00 - : -
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Товарищеские матчи
02 августа 2026, 00:42 | Обновлено 02 августа 2026, 00:47
14
0

Ливерпуль – Лидс. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 2 августа в 23:00 по Киеву

02 августа 2026, 00:42 | Обновлено 02 августа 2026, 00:47
14
0
Ливерпуль – Лидс. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Ливерпуль
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В воскресенье, 2 августа, состоится товарищеский поединок между «Ливерпулем» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 23:00.

Ливерпуль

Предыдущий сезон для мерсисайдского коллектива прошел не лучшим образом. За 38 матчей Премьер-лиги команде удалось набрать 60 зачетных пунктов, чего было достаточно для 5-й строчки турнирной таблицы. Хотя даже она позволит сыграть в Лиге чемпионов, правда уже под руководством Андони Ираолы, заменившего уволенного Арне Слота.

В Кубке Англии команда с разгромным счетом 4:0 уступила «Манчестер Сити» на стадии четвертьфинала. С таким же показателем на табло по сумме 2-х игр «Ливерпуль» покидал Лигу чемпионов, проиграв «ПСЖ» также в четвертьфинале.

Лидс

А вот прошлогодние новички под руководством Даниэля Фарке смогли добиться вполне хороших результатов. Команда набрала 47 баллов за 38 игр, благодаря которым заняла 14 место общего зачета. От зоны еврокубков «Лидс» отстал на 6 зачетных пунктов.

В Кубке Англии «Лидсу» удалось продемонстрировать вполне неплохие результаты и даже квалифицироваться в полуфинал, где клуб минимально проиграл лондонскому «Челси».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ливерпуль». На балансе «мерсисайдцев» есть 2 победы, столько же матчей завершилось вничью, а еще 1 победы завоевал «Лидс».

Прогноз

«Ливерпуль» демонстрирует неплохие результаты на предсезонке, поэтому я поставлю на его победу с коэффициентом 1.7.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
2 августа 2026 -
23:00
Лидс
Победа Ливерпуля 1.7 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Ливерпуль Лидс Ливерпуль - Лидс прогнозы прогнозы на футбол товарищеские матчи
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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