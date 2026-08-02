Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?
Жребий 4-го раунда квалификации Лиги конференций пройдет 3 августа в 15:00
Стали известны корзины посева в квалификации Q4 Лиги конференций 2026/27 для жеребьевки, которая пройдет 3 августа в 15:00 в швейцарском Ньоне.
Уже завершено два квалификационных раунда Лиги конференций, и определены пары Q3.
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Киевское Динамо в Q2 Лиги Европы дважды проиграло греческой команде ПАОК (2:3, 0:2).
Динамо перешло в Лигу конференций, где в Q3 сыграет против Карабаха из Азербайджана, матчи пройдут 6 и 13 августа. Динамо сыграет условно дома первый матч, а ответная игра состоится в Греции.
3 августа пройдет жеребьевка Q4 Лиги конференций, при которой победитель пары Динамо Киев – Карабах будет иметь сеяный статус благодаря рейтингу Карабаха – 42.750, для сравнения – у Динамо: 17.500.
Потенциальные соперники в Q4 ЛК для победителя пары Динамо – Карабах:
- Хетафе (Испания)
- Победитель пары Риека (Хорватия) – Ильвес (Финляндия)
- Победитель пары ЧФР Клуж (Румыния) – Тромсе (Норвегия)
- Победитель пары ХИК (Финляндия) – Мотеруэлл (Шотландия)
- Победитель пары Твенте (Нидерланды) – ДАК 1904 (Словакия)
- Победитель пары Яблонец (Чехия) – РФШ Рига (Латвия)
- Победитель пары Бранн (Норвегия) – Аполлон Лимасол (Кипр)
- Победитель пары Жальгирис (Литва) – Хайдук (Хорватия)
- Проигравший пары Бенфика (Португалия) – Хартс (Шотландия)
- Победитель пары Хиберниан (Шотландия) – Шкендия (Северная Македония)
- Победитель пары Ноа (Армения) – Сьон (Швейцария)
- Проигравший пары Градец-Кралове (Чехия) – Бешикташ (Турция)
- Победитель пары Бейтар (Израиль) – Аустрия Вена (Австрия)
- Победитель пары Хапоэль Тель-Авив (Израиль) – ГКС Катовице (Польша)
- Проигравший пары Ференцварош (Венгрия) – Гурник Забже (Польша)
- Победитель пары Интер Турку (Финляндия) – Вадуц (Лихтенштейн)
- Победитель пары Валюр (Исландия) – Норшелланд (Дания)
- Проигравший пары Маккаби Тель-Авив (Израиль) – ЦСКА София (Болгария)
- Победитель пары Ауда (Латвия) – Динамо Тирана (Албания)
Утром перед жеребьевкой в УЕФА поделят команды на условные группы, и количество возможных оппонентов киевского клуба сократится до 5 или 6.
Матчи Q3 Лиги конференций пройдут 6 и 13 августа, победители выйдут в Q4 ЛЕ (20 и 27 августа), где будут разыграны путевки в основной раунд.
Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.
🏆 Лига конференций 2026/27
Пары квалификации Q3 ЛК, 6 и 13 августа
Посев для жеребьевки Q4 Лиги конференций
Инфографика. Корзины посева в 4-м раунде квалификации ЛЧ, ЛЕ, ЛК
Инфографика. Прогнозируемый посев в основном раунде ЛЧ, ЛЕ, ЛК
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Хоча ще 2 роки тому Динамо громило Партизан та на рівних боролося з Зальцбургом, і могло б пройти 95% усіх цих суперників.