Динамо – сеяное в Q4 благодаря рейтингу Карабаха. Кто возможные соперники?

Стали известны корзины посева в квалификации Q4 Лиги конференций 2026/27 для жеребьевки, которая пройдет 3 августа в 15:00 в швейцарском Ньоне.

Уже завершено два квалификационных раунда Лиги конференций, и определены пары Q3.

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Киевское Динамо в Q2 Лиги Европы дважды проиграло греческой команде ПАОК (2:3, 0:2).

Динамо перешло в Лигу конференций, где в Q3 сыграет против Карабаха из Азербайджана, матчи пройдут 6 и 13 августа. Динамо сыграет условно дома первый матч, а ответная игра состоится в Греции.

3 августа пройдет жеребьевка Q4 Лиги конференций, при которой победитель пары Динамо Киев – Карабах будет иметь сеяный статус благодаря рейтингу Карабаха – 42.750, для сравнения – у Динамо: 17.500.

Потенциальные соперники в Q4 ЛК для победителя пары Динамо – Карабах:

Хетафе (Испания)

Победитель пары Риека (Хорватия) – Ильвес (Финляндия)

Победитель пары ЧФР Клуж (Румыния) – Тромсе (Норвегия)

Победитель пары ХИК (Финляндия) – Мотеруэлл (Шотландия)

Победитель пары Твенте (Нидерланды) – ДАК 1904 (Словакия)

Победитель пары Яблонец (Чехия) – РФШ Рига (Латвия)

Победитель пары Бранн (Норвегия) – Аполлон Лимасол (Кипр)

Победитель пары Жальгирис (Литва) – Хайдук (Хорватия)

Проигравший пары Бенфика (Португалия) – Хартс (Шотландия)

Победитель пары Хиберниан (Шотландия) – Шкендия (Северная Македония)

Победитель пары Ноа (Армения) – Сьон (Швейцария)

Проигравший пары Градец-Кралове (Чехия) – Бешикташ (Турция)

Победитель пары Бейтар (Израиль) – Аустрия Вена (Австрия)

Победитель пары Хапоэль Тель-Авив (Израиль) – ГКС Катовице (Польша)

Проигравший пары Ференцварош (Венгрия) – Гурник Забже (Польша)

Победитель пары Интер Турку (Финляндия) – Вадуц (Лихтенштейн)

Победитель пары Валюр (Исландия) – Норшелланд (Дания)

Проигравший пары Маккаби Тель-Авив (Израиль) – ЦСКА София (Болгария)

Победитель пары Ауда (Латвия) – Динамо Тирана (Албания)

Утром перед жеребьевкой в УЕФА поделят команды на условные группы, и количество возможных оппонентов киевского клуба сократится до 5 или 6.

Матчи Q3 Лиги конференций пройдут 6 и 13 августа, победители выйдут в Q4 ЛЕ (20 и 27 августа), где будут разыграны путевки в основной раунд.

Финал Лиги конференций 2026/27 состоится 2 июня 2027 года в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташ.

🏆 Лига конференций 2026/27

Пары квалификации Q3 ЛК, 6 и 13 августа

Посев для жеребьевки Q4 Лиги конференций

Инфографика. Корзины посева в 4-м раунде квалификации ЛЧ, ЛЕ, ЛК

Инфографика. Прогнозируемый посев в основном раунде ЛЧ, ЛЕ, ЛК