Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСВ потерпел большое фиаско в матче за Суперкубок. Удаление сломало игру
Суперкубок Нидерландов
ПСВ Эйндховен
02.08.2026 19:00 – FT 0 : 4
АЗ Алкмаар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
02 августа 2026, 21:02 | Обновлено 02 августа 2026, 21:21
608
0

ПСВ потерпел большое фиаско в матче за Суперкубок. Удаление сломало игру

Обладателем трофея в Нидерландах стал клуб АЗ Алкмаар, забивший 4 мяча

02 августа 2026, 21:02 | Обновлено 02 августа 2026, 21:21
608
0
ПСВ потерпел большое фиаско в матче за Суперкубок. Удаление сломало игру
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вечером 2 августа в Эйндховене состоялся матч за Суперкубок Нидерландов (Johan Cruyff Shield).

АЗ Алкмар одержал убедительную победу над ПСВ со счетом 4:0 и во второй раз стал обладателем этого трофея.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее клуб ПСВ выиграл чемпионат Нидерландов 2025/26, а АЗ Алкмар стал победителем национального кубка.

Уже на 9-й минуте хозяева остались в меньшинстве, прямую красную карточку за серьезный фол получил полузащитник ПСВ Джои Верман. Численным преимуществом АЗ воспользовался еще до перерыва, на 25-й минуте счет открыл Мекс Мердинк.

После перерыва команда из Алкмара окончательно сняла все вопросы относительно победителя. На 51-й минуте бразилец Уэсли Патати удвоил преимущество после передачи Пера Копмейнерса. Через 7 минут Элайджа Дейкстра забил третий мяч, а на 66-й минуте Ро-Зангело Даал реализовал пенальти и установил окончательный счет (4:0).

Обладатели Суперкубка Нидерландов: ПСВ Эйндховен (15 трофеев), Аякс (9), Фейеноорд (5), Твенте, АЗ Алкмар (2), Утрехт, СВВ, Зволле (1).

Суперкубок Нидерландов 2026

2 августа 2026 года. Эйндховен. Стадион Филипс

19:00. ПСВ Эйндховен – АЗ Алкмар – 0:4

Голы: Мекс Мердинк, 25, Уэсли Патати, 51, Элайджа Дейкстра, 58, Ро-Зангело Даал, 66 (пен.)

Удаление: Джои Верман, 9 (ПСВ)

Фотогалерея

По теме:
ПСВ – АЗ Алкмаар. Суперкубок Нидерландов. Смотреть онлайн LIVE
Эпицентр – Оболонь – 3:0. Исторический матч с 2 пенальти. Видео голов
ПСВ – АЗ Алкамаар. Прогноз и анонс на Суперкубок Нидерландов
Суперкубок Нидерландов по футболу ПСВ АЗ Алкмаар удаление (красная карточка) Джои Верман Мекс Мердинк пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определился клуб Ваната на следующий сезон
Футбол | 02 августа 2026, 07:44 11
Определился клуб Ваната на следующий сезон
Определился клуб Ваната на следующий сезон

Владислав продолжит играть за «Жирону»

ОФИЦИАЛЬНО. Челси заполучил аргентинского полузащитника
Футбол | 02 августа 2026, 20:25 0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси заполучил аргентинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Челси заполучил аргентинского полузащитника

Валентин Барко сменил «Страсбург» на «Челси»

Историческая победа в родном городе. Эпицентр разгромил Оболонь
Футбол | 02.08.2026, 17:29
Историческая победа в родном городе. Эпицентр разгромил Оболонь
Историческая победа в родном городе. Эпицентр разгромил Оболонь
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
Футбол | 02.08.2026, 09:12
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
Суркис нашел замену Костюку. Запланирована встреча
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
Футбол | 02.08.2026, 08:32
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
Для Мудрика найден новый клуб после окончания дисквалификации
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
Усик отреагировал на возвращение Мудрика в футбол
01.08.2026, 18:33 5
Бокс
Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
Палмер, который забрал у Мудрика 10-й номер, отреагировал на его камбек
01.08.2026, 11:51 7
Футбол
Супряга на поле. Динамо U-21 сыграло первый матч сезона
Супряга на поле. Динамо U-21 сыграло первый матч сезона
01.08.2026, 18:51 5
Футбол
ВИДЕО. Артем ДОВБИК: «Тренер Болоньи задал мне только один вопрос»
ВИДЕО. Артем ДОВБИК: «Тренер Болоньи задал мне только один вопрос»
01.08.2026, 07:55 4
Футбол
Трамп задал Усику прямой вопрос. Боксер не растерялся
Трамп задал Усику прямой вопрос. Боксер не растерялся
01.08.2026, 04:32 1
Бокс
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
Челси определился с судьбой Мудрика после его возвращения в футбол
01.08.2026, 06:59 106
Футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера после возвращения в футбол
01.08.2026, 08:57 19
Футбол
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
Шевченко разорвал отношения с бывшим одноклубником
01.08.2026, 02:17 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем