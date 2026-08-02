ПСВ потерпел большое фиаско в матче за Суперкубок. Удаление сломало игру
Обладателем трофея в Нидерландах стал клуб АЗ Алкмаар, забивший 4 мяча
Вечером 2 августа в Эйндховене состоялся матч за Суперкубок Нидерландов (Johan Cruyff Shield).
АЗ Алкмар одержал убедительную победу над ПСВ со счетом 4:0 и во второй раз стал обладателем этого трофея.
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Ранее клуб ПСВ выиграл чемпионат Нидерландов 2025/26, а АЗ Алкмар стал победителем национального кубка.
Уже на 9-й минуте хозяева остались в меньшинстве, прямую красную карточку за серьезный фол получил полузащитник ПСВ Джои Верман. Численным преимуществом АЗ воспользовался еще до перерыва, на 25-й минуте счет открыл Мекс Мердинк.
После перерыва команда из Алкмара окончательно сняла все вопросы относительно победителя. На 51-й минуте бразилец Уэсли Патати удвоил преимущество после передачи Пера Копмейнерса. Через 7 минут Элайджа Дейкстра забил третий мяч, а на 66-й минуте Ро-Зангело Даал реализовал пенальти и установил окончательный счет (4:0).
Обладатели Суперкубка Нидерландов: ПСВ Эйндховен (15 трофеев), Аякс (9), Фейеноорд (5), Твенте, АЗ Алкмар (2), Утрехт, СВВ, Зволле (1).
Суперкубок Нидерландов 2026
2 августа 2026 года. Эйндховен. Стадион Филипс
19:00. ПСВ Эйндховен – АЗ Алкмар – 0:4
Голы: Мекс Мердинк, 25, Уэсли Патати, 51, Элайджа Дейкстра, 58, Ро-Зангело Даал, 66 (пен.)
Удаление: Джои Верман, 9 (ПСВ)
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