ПСВ – АЗ Алкмаар. Суперкубок Нидерландов. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 2 августа в 19:00 видеотрансляцию матча за трофей
2 августа в 19:00 проходит поединок за Суперкубок Нидерландов.
Команды ПСВ Эйндховен и АЗ Алкмаар сыграют первый матч нового сезона в Нидерландов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра проходит на стадионе Филипс в городе Эйндховен.
Клуб ПСВ выиграл чемпионат Нидерландов 2025/26, а АЗ Алкмаар стал победителем национального кубка.
Обладатели Суперкубка Нидерландов: ПСВ Эйндховен (15 трофеев), Аякс (9), Фейеноорд (5), Твенте (2), Утрехт, АЗ Алкмаар, СВВ, Зволле (1).
ПСВ – АЗ Алкмаар. Суперкубок Нидерландов. Смотреть онлайн LIVE
Видеоплейер будет добавлен перед началом матча
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