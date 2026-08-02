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Суперкубок Нидерландов
ПСВ Эйндховен
02.08.2026 19:00 - : -
АЗ Алкмаар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
02 августа 2026, 14:09 | Обновлено 02 августа 2026, 14:14
24
0

ПСВ – АЗ Алкмаар. Суперкубок Нидерландов. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 2 августа в 19:00 видеотрансляцию матча за трофей

02 августа 2026, 14:09 | Обновлено 02 августа 2026, 14:14
24
0
ПСВ – АЗ Алкмаар. Суперкубок Нидерландов. Смотреть онлайн LIVE
ПСВ
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​2 августа в 19:00 проходит поединок за Суперкубок Нидерландов.

Команды ПСВ Эйндховен и АЗ Алкмаар сыграют первый матч нового сезона в Нидерландов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра проходит на стадионе Филипс в городе Эйндховен.

Клуб ПСВ выиграл чемпионат Нидерландов 2025/26, а АЗ Алкмаар стал победителем национального кубка.

Обладатели Суперкубка Нидерландов: ПСВ Эйндховен (15 трофеев), Аякс (9), Фейеноорд (5), Твенте (2), Утрехт, АЗ Алкмаар, СВВ, Зволле (1).

ПСВ – АЗ Алкмаар. Суперкубок Нидерландов. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча

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Суперкубок Нидерландов по футболу ПСВ АЗ Алкмаар смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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