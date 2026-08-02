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​2 августа в 19:00 проходит поединок за Суперкубок Нидерландов.

Команды ПСВ Эйндховен и АЗ Алкмаар сыграют первый матч нового сезона в Нидерландов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра проходит на стадионе Филипс в городе Эйндховен.

Клуб ПСВ выиграл чемпионат Нидерландов 2025/26, а АЗ Алкмаар стал победителем национального кубка.

Обладатели Суперкубка Нидерландов: ПСВ Эйндховен (15 трофеев), Аякс (9), Фейеноорд (5), Твенте (2), Утрехт, АЗ Алкмаар, СВВ, Зволле (1).

ПСВ – АЗ Алкмаар. Суперкубок Нидерландов. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча

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